В Усинске в ДТП погиб человек

На одной из зимних промысловых дорог в усинском районе погиб водитель автомобиля.

Как сообщили в Управлении ГИБДД по Республике Коми, сегодня ночью, примерно в 01:30, на зимней автодороге ведущей из Усинска в сторону нефтяного промысла водитель автомобиля КамАЗ не справился с рулевым управлением, совершил съезд в кювет.

В результате ДТП погиб водитель. Как стало известно "Усинск.Онлайн" водитель КамАЗа работал в подрядной организации и не относился к нефтяной компании. Обстоятельства ДТП уточняются.

(с) Усинск.Онлайн