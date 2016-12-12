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12.12.2016 10:16
В Усинске в ДТП погиб человек
На одной из зимних промысловых дорог в усинском районе погиб водитель автомобиля.
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Как сообщили в Управлении ГИБДД по Республике Коми, сегодня ночью, примерно в 01:30, на зимней автодороге ведущей из Усинска в сторону нефтяного промысла водитель автомобиля КамАЗ не справился с рулевым управлением, совершил съезд в кювет.

В результате ДТП погиб водитель. Как стало известно "Усинск.Онлайн" водитель КамАЗа работал в подрядной организации и не относился к нефтяной компании. Обстоятельства ДТП уточняются.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (8)

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  • усинец
    12.12.2016, 11:49:06
    -2
    А ведь зимник еще официально не открыт. Почему он поехал,вопрос?
  • Лида
    12.12.2016, 16:13:31
    3
    Когда откроется зимник?
    • я
      13.12.2016, 9:16:37
      1
      какой? уже все вроде открыты, кроме Нарьян-Марского
  • Уже
    12.12.2016, 16:14:29
    1
    ЕЗДЯТ на ЮГА!
  • Ещё
    12.12.2016, 16:20:35
    -5
    Ехай на Х.й
  • 123
    12.12.2016, 18:02:23
    1
    15!-го официально!!! Нарушения на лицо!!! Еще и людей на вахтовках меняют!
  • Jam
    13.12.2016, 8:21:59
    2
    Почему такой акцент что он не относился к нефтяной компании
    • Местная
      13.12.2016, 9:16:23
      2
      Действительно, "не относился к нефтяной компании", и что другая категория людей?
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