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12.12.2016 11:47
Переправа на Сынянырде открыта

В пятницу в Коми освидетельствование прошли пять автомобильных ледовых переправ.

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Как сообщает "КомиНьюс", в Удорском районе официально были открыты 3 ледовые дороги через реку Мезень: грузоподъемностью 10 тонн у села Большая Пысса (толщина льда — 48 сантиметров); грузоподъемностью 5 тонн у деревни Сельыб (толщина льда 33 сантиметра); грузоподъемностью 5 тонн у деревни Мучкас (толщина льда 33 сантиметра).

В Усинском районе сегодня открыта одна ледовая переправа через реку Уса у деревни Сынянырд. Толщина льда на переправе составляет 80 сантиметров. Грузоподъемность автомобильной переправы — 20 тонн.

Также прошла освидетельствование ледовая дорога через реку Вычегда в Усть-Вымском районе. Переправа соединяет между собой деревни Тыдор и Семуково. Толщина льда на переправе 35 сантиметров, что позволяет передвигаться автотранспорту грузоподъемностью до 3 тонн.

«Переправы полностью соответствует предъявляемым требованиям — имеются все необходимые спасательные средства, вехи со светоотражающими элементами, установлены дорожные знаки и информационные стенды», — рассказали инспекторы ГИМС.

На сегодняшний день в Коми из 93 запланированных ледовых переправ функционируют 25.

Комментарии (9)

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  • Ливингстон
    12.12.2016, 12:21:01
    2
    Красота-то какая!! Пысса, нене, не так... Большая Пысса
    Просто музыка. Ну и Сельыб ничо так
    • КапуS
      12.12.2016, 14:38:55
      4
      Очень Большая Пысса - 48 см )))
  • Гость
    12.12.2016, 12:21:12
    6
    Что толку обычным автомобилистам от этого зимника. Это зимник Лукойла и туда простых смертных не пускают.
  • Местный.
    12.12.2016, 14:54:09
    3
    Точно...толку от этого зимника в Сынянырде нет- так как на другой стороне пост охраны стоит!!! Зачем такой зимник нужен если даже и на рыбалку проехать нельзя!!!
    • вапвап
      12.12.2016, 17:22:19
      -3
      Вообще-то этот зимник не для рыбалки строят....
      • Местный.
        13.12.2016, 9:08:31
        1
        Ну а что жалко легковую машинку пропустить на озёра и на рыбалку??? Мне ихнее барахло не надо я не вор!!! А вот кто захочет тыронуть тот тыронёт и на буране!!!
  • Qw
    12.12.2016, 17:56:14
    2
    А когда откроют переправу через Печору в Устье-Усе?
    • й
      12.12.2016, 20:19:32
      1
      открыли сегодня 3 т
    • К
      12.12.2016, 20:38:57
      1
      Уж неделю, как легковые ездят
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