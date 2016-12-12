Переправа на Сынянырде открыта

В пятницу в Коми освидетельствование прошли пять автомобильных ледовых переправ.

Как сообщает "КомиНьюс", в Удорском районе официально были открыты 3 ледовые дороги через реку Мезень: грузоподъемностью 10 тонн у села Большая Пысса (толщина льда — 48 сантиметров); грузоподъемностью 5 тонн у деревни Сельыб (толщина льда 33 сантиметра); грузоподъемностью 5 тонн у деревни Мучкас (толщина льда 33 сантиметра).

В Усинском районе сегодня открыта одна ледовая переправа через реку Уса у деревни Сынянырд. Толщина льда на переправе составляет 80 сантиметров. Грузоподъемность автомобильной переправы — 20 тонн.

Также прошла освидетельствование ледовая дорога через реку Вычегда в Усть-Вымском районе. Переправа соединяет между собой деревни Тыдор и Семуково. Толщина льда на переправе 35 сантиметров, что позволяет передвигаться автотранспорту грузоподъемностью до 3 тонн.

«Переправы полностью соответствует предъявляемым требованиям — имеются все необходимые спасательные средства, вехи со светоотражающими элементами, установлены дорожные знаки и информационные стенды», — рассказали инспекторы ГИМС.

На сегодняшний день в Коми из 93 запланированных ледовых переправ функционируют 25.