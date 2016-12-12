Комментарии (17)

Сотрудниками полиции ОМВД России по г.Усинску раскрыты кражи из помещений на дачных участках, находящихся в садовых обществах в районе п. Парма. К преступлениям оказался причастен местный житель, 1987 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности.
Предварительно установлено, что злоумышленник проникал внутрь помещений, взламывая замки входных дверей. Так, находясь в садовом обществе «Смородинка», мужчина проник на территорию дачного участка, вскрыл гараж и похитил из него мотоблок, сварочный аппарат, шлейф-машинку, бензопилу и электрический лобзик. Владельцу был причинен ущерб на 53000 рублей.
Также мужчина причастен к хищению имущества из дачного домика, расположенного в садовом обществе «Геолог». Повредив запирающее устройство, он проник внутрь и похитил телевизор, цифровой фотоаппарат, термопот, конвектор и два набора ключей. Общая стоимость похищенного составила 42 700 рублей.
Установлено, что похищенным имуществом мужчина распорядился по своему усмотрению.
В отношении него возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется следствие.
.... который поколечит вора , наказание по закону есть ?
Не ставьте ловушек и капканов, а то Вас же и привлекут к уголовной ответственности.