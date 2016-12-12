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12.12.2016 14:17
Житель Усинска за две кражи украл более 90 тыс. рублей
Сотрудниками полиции Усинска раскрыты дачные кражи, совершенные одним гражданином.
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Сотрудниками полиции ОМВД России по г.Усинску раскрыты кражи из помещений на дачных участках, находящихся в садовых обществах в районе п. Парма. К преступлениям оказался причастен местный житель, 1987 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

Предварительно установлено, что злоумышленник проникал внутрь помещений, взламывая замки входных дверей. Так, находясь в садовом обществе «Смородинка», мужчина проник на территорию дачного участка, вскрыл гараж и похитил из него мотоблок, сварочный аппарат, шлейф-машинку, бензопилу и электрический лобзик. Владельцу был причинен ущерб на 53000 рублей.

Также мужчина причастен к хищению имущества из дачного домика, расположенного в садовом обществе «Геолог». Повредив запирающее устройство, он проник внутрь и похитил телевизор, цифровой фотоаппарат, термопот, конвектор и два набора ключей. Общая стоимость похищенного составила 42 700 рублей.

Установлено, что похищенным имуществом мужчина распорядился по своему усмотрению.

В отношении него возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется следствие.

Комментарии (17)

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  • Местный.
    12.12.2016, 14:50:53
    1
    Аммм -мой генератор ни зтот лошара украл??? Заявление приходить-писать???
    • Jok
      12.12.2016, 14:58:11
      0
      Местному
      Так это ты лошара.
      • Местный.
        13.12.2016, 9:01:36
        1
        Jop -это ты мудило и хайло прикрой а то воняет!!!
  • эээ
    12.12.2016, 14:51:20
    5
    а что это за машинка такая - шлейф-машинка????
    • Dad
      12.12.2016, 14:56:25
      -9
      Для эээ
      Весь мир узнал, что ты баран. Если не знаешь, интернет для чего?
      • )))))
        12.12.2016, 14:59:38
        12
        А не судьба была ответить???Сразу унизить,оскорбить...почувствовать свою значимость ....Умничать,это еще не значит быть умным
      • Dadу- не барану
        12.12.2016, 16:01:14
        8
        Нет такой машинки- шлейф, баран ты, есть шлиф.машинка. Иди учи уроки баран!
      • МММ
        12.12.2016, 16:06:43
        6
        Вы наверное редактор этого сайта
        Мне вот например тоже стало интересно, что за чудо такой - шлейф-машинка? Шлифмашинку (в простонародье болгарку) знаю, а вот про - шлейф-машинку впервые слышу.
      • эээ
        12.12.2016, 16:08:12
        3
        как бы это был сарказм, идиот
  • было дело
    12.12.2016, 14:54:55
    10
    в Парме (СОТ Родничок) нашу дачу тоже обворовали, тоже на немалую сумму. По следам даже нашли откуда был совершен набег. Поехали к участковому Яровому, обещал приехать на второй день. Едет до сих пор. 4 года уже.... На звонки не отвечал, а караулить, когда появится у себя в кабинете, не было возможности. Потом сами уже раскрутили вора. Спасибо господин Яровой за ваш "труд"!
  • усинка
    12.12.2016, 15:09:19
    11
    У сына дача в районе аэропорта...в мае месяце тоже была взломана дверь ,в доме все перевернули ...потолок опрыскали кетчупом, но главное забрали :бензопилу .электро-лобзик со всеми прибамбасами,электрорубанок. сварочный аппарат ,водку и рюмки...ущерб минимум на 60 тыс. руб.Наша же дача в районе поселка Парма...грабят постоянно.В ЭТО ЛЕТО - как раз отключили в поселке свет.тоже лазил какой то шакал...забрал ведра ...просто уже тащить нечего.Меня возмущает.почему,по какому праву прутся, воруют.Нам что с неба свалились даже те никчемные пожитки?Если есть такая необходимость. прейди ,скажи что тебе нужна помощь ,ведь ни кто не откажет.Так нет же ,прется - считая себя "крутым",кроме брезгливости - ничего не вызывает.
  • Изверг
    12.12.2016, 15:28:13
    4
    Поймал убей, смотришь и изведём злодеев.
    • 11
      12.12.2016, 17:07:03
      6
      Лучше просто разбей, все таки грех на душу из за этого брать не стоит....
  • юрист
    12.12.2016, 18:48:24
    0
    Откуда интересно информацию берете? Закрыли его, и не было у него никакой подписки…. Лишь бы написать
  • Вопрос
    12.12.2016, 19:01:15
    3
    Если поставить на даче ловушку или капкан ...
    .... который поколечит вора , наказание по закону есть ? СОТ Нефтяник - два раза сломали замок , ничего особенного не взяли , но ощущение что в твоём билье порылись .....
    • *
      12.12.2016, 19:49:10
      2
      Если поставить на даче ловушку или капкан ...
      .... который поколечит вора , наказание по закону есть ?

      Не ставьте ловушек и капканов, а то Вас же и привлекут к уголовной ответственности.
      • )))))
        12.12.2016, 20:03:05
        5
        Продам 3 капкана на медведя..недорого. Самовывоз
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