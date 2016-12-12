Комментарии (17)

Житель Усинска за две кражи украл более 90 тыс. рублей

Сотрудниками полиции Усинска раскрыты дачные кражи, совершенные одним гражданином.

Сотрудниками полиции ОМВД России по г.Усинску раскрыты кражи из помещений на дачных участках, находящихся в садовых обществах в районе п. Парма. К преступлениям оказался причастен местный житель, 1987 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

Предварительно установлено, что злоумышленник проникал внутрь помещений, взламывая замки входных дверей. Так, находясь в садовом обществе «Смородинка», мужчина проник на территорию дачного участка, вскрыл гараж и похитил из него мотоблок, сварочный аппарат, шлейф-машинку, бензопилу и электрический лобзик. Владельцу был причинен ущерб на 53000 рублей.

Также мужчина причастен к хищению имущества из дачного домика, расположенного в садовом обществе «Геолог». Повредив запирающее устройство, он проник внутрь и похитил телевизор, цифровой фотоаппарат, термопот, конвектор и два набора ключей. Общая стоимость похищенного составила 42 700 рублей.

Установлено, что похищенным имуществом мужчина распорядился по своему усмотрению.

В отношении него возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется следствие.