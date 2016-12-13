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13.12.2016 07:04
Письмо в редакцию: "Вот что происходит, когда на двери в подъезде не стоит кодовый замок"
Жительница Усинска Антонина Петровна обратилась к нам в редакцию с проблемой воспитания подрастающего поколения.
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- И раньше мусорили, - пишет нам Антонина Петровна, - но не в таких количествах за один день. С утра уходила на работу подъезд был относительно чистый. Возвращаюсь вечером и вижу такую картину между первым и вторым этажами. Соседка рассказала, что видела группу малолеток греющихся в подъезде. Ладно бы, если просто бычки разбросаны, так там скопился мусор и от шоколадок, и бутылки и прочее. Но самый главный вопрос не отпускает меня до сих пор, что должно было произойти, чтобы среди прочего мусора лежала верхняя часть от прокладки?

Сходила в свою управляющую компанию и попросила установить кодовый замок на входную дверь, на что получила ответ: "пройдитесь по подъезду и соберите подписи с жильцов, что они согласны на замок". Возникает резонный вопрос, а они тогда для чего? - вопрошает в своем письме Антонина Петровна.

Я точно уверена, что не собрать мне самой эти злополучные подписи. Я сама весь день работаю и соседей плохо знаю. Да и по словам инженера нашей УК не все жильцы согласны на замок. Что должно произойти, чтобы все жители подъезда согласились на кодовый замок? - резюмирует наша читательница.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (30)

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  • Алекс
    13.12.2016, 7:26:50
    18
    Кодовый замок Вас не спасет. У нас в подъезде стоит замок, а толку нет. Вот если ставить камеры видеонаблюдения, то результат будет.
    • Артем
      13.12.2016, 8:01:18
      2
      И правильно. Вот управдом уже начал ставить камеры в подъездах. При этом у них квартплата не выше чем у других. Это не реклама лучшей в городе УК, а просто констатация факта!
      • *_*
        13.12.2016, 8:07:37
        3
        управдом уже начал ставить камеры в подъездах
        А вот с этого момента можно поподробнее - в каких конкретных домах и подъездах уже поставили камеры? У нас тоже управдом, парк.8
      • Пионерская16
        13.12.2016, 8:31:44
        4
        А у нас руу. Гелиос поставил камера только у себя в подьзде на этаже где живет и на машину свою. чего боиться?
    • ага
      13.12.2016, 10:30:40
      6
      у нас кодовый замок и дверь вроде всегда закрытая, но картина не лучше. Особенно летом, когда детвора со всего города на детскую площадку приходит, все верхние этажи и чердаки превращаются в туалет. Поэтому кодовые замки не спасут
  • Сорока
    13.12.2016, 8:37:09
    9
    Допустим, что автор убедит жителей и замок поставят. А код от замка напишут большими цифрами на входной двери (по примеру УК Гелиос). Что изменится? А бардак такой происходит из-за бардака в головах. У родителей этих подростков, прежде всего. Помните слова профессора Преображенского из "Собачьего сердца" о разрухе в головах? Ничего не изменилось...
    • Ворона
      13.12.2016, 9:05:32
      2
      А код на стене пишут, потому что дети живущие в доме не могут его запомнить и мерзнут под подъездными дверями и мамаши названивают в УК и просят запечатлеть цифры на стене.
      • Умной Вороне
        13.12.2016, 9:19:01
        4
        Ну, а смысл замка-то в чём? Зачем ставить эти убогие кодовые замки, которые постоянно ломаются, в морозы замерзают и код от них невозможно запомнить? Почему нельзя поставить электронные замки???
      • Гнев
        13.12.2016, 16:36:13
        7
        Интересно какого возраста дети? Гуляют самостоятельно,а код от двери из 4 цифр запомнить не могут? Бред.
      • Гнев
        13.12.2016, 16:36:13
        3
        Интересно какого возраста дети? Гуляют самостоятельно,а код от двери из 4 цифр запомнить не могут? Бред.
  • Житель
    13.12.2016, 10:31:29
    7
    Кодовый замок
    Так же было. Собрала подписи. Отнесла в УК жилкомхоз. Пришел ответ должно быть указано что жильцы не против что оплату кодового замка внесут в оплату в квитанцию. Уроды. Сразу сказать нельзя. До сих пор ни замка и с***. А за содержание и ремонт брать с нас не забывают. Самая долбанутая УК. Только деньги нужны а делать ничего не хотят.
    • жителю
      13.12.2016, 11:33:55
      6
      это все УК так, любят получать деньги, но работают только после пинка. И то на отщепись. Например, и Гелиос такой
  • Парковая
    13.12.2016, 10:46:18
    6

    У нас нет кодового замка и не собираются малолетки в подъезде, нам хватает своих жильцов, которые гадят, там где живут. Замечаний не слышат, делали письменные предупреждения и обращались в УК, все без толку.
  • Рорши
    13.12.2016, 10:59:55
    6
    Кодового замка нет, малолеток тоже нет. Мои любимые соседи без посторонней помощи засоряют подъезд. То один не может мусорный пакет до мусорки донести, на лестнице оставляет, то другой д****ёнок маркером стены испишет, то тупо курят и бухают на площадках соседи. И такая же картина после них, как на фото. Просто из народа сделали быдло, и продолжают делать. И детвора у них такая же.
    • )))))
      13.12.2016, 11:06:17
      10
      ...сделали быдло((((А это как ???Быдло изначально значит было быдлом...и детей так же воспитает. У осинки ,не родятся апельсинки ((
      • father
        14.12.2016, 13:30:20
        2
        О Мичурине, слышал?
        Он прививал к "осинкам", "апельсинки".
        Есть еще - "На все воля Божия".
        Ну вот два подхода к воспитанию, не? =)
  • я
    13.12.2016, 11:57:01
    3
    нужно идти к участковому писать заявление он будет обязан будет отреагировать, по закону в общественных местах курить запрещено, пускай он разбирается а кодовый замок вас не спасет
    • участковый это тема
      14.12.2016, 10:40:07
      3
      не ходите к участковому , не тратте время
      он придет , зафиксирует ( убитых и раненых нет ) и уйдет . берете бумагу и пишите заявление в суд- сразу , сделайте фото , а лучше видео как пакостит- подписывают те соседи которые считают что за это надо наказывать и кому не будет сложно сходить и дать показания в суде . первый раз не поймет ( штрафы у нас за такие вещи смешные ), еще раз .... не сделать так и будет гадить
  • Житель
    13.12.2016, 12:01:58
    4
    соседи
    Какие малолетки! Свои же соседи, гадят, по другому и не скажешь. У нас в подъезде живёт прынцесса одна, ходит курить на площадку пролетом вверх, а не вниз от своей квартиры. Так загадила площадку так, как куча бомжей не гадит. А родители делают вид, что это не их "дюймовочка" отравляет жизнь в подъезде. К ней как к с....е течной кобели ходят, все в подъезде сидят. Курят, пьют пиво, а потом мочатся под лестницей! И сколько ей не говори, всё мимо ушей. И родителям пофиг, у них мечта одна видимо. Может кто женится на толстухе, осчастливит папу с мамой!!!
  • father
    13.12.2016, 12:25:22
    2
    А на Воркутинской, как закрыли "гадюшник" (теперь это детское кафе), так и перестали ccaть и cpaть, в подъездах близлежащих домов. =)
    А от малолеток, кодовые замки не спасут. А для электронных - есть технические коды, которые известны всем (спасибо интернету).
    А не ставят (говорят - собирайте подписи), потому что это ЗАТРАТЫ (менять дверь на железную, кодовый замок, обслуживание).
    Надо в ОБЯЗАННОСТЬ, вменить УК, Установку металлических дверей с кодовым замком. =)
  • Усинец
    13.12.2016, 13:18:51
    0
    конечно горцы типа такого про кого писали в контакте в группе подслушано в усинске ходят и гадят везде они же у себя в горах привыкли с**** где попало.
    • father
      13.12.2016, 14:01:33
      4
      Я вчера наблюдал, совсем не горца. Очень даже белый. Вышел покурить, за одно и поccaл...
      • Прохожая
        14.12.2016, 10:28:28
        3
        Просто наблюдал???!!! Вот это да! А в лужу его посадить было слабо? Да, обмельчали нынче мужики! Я как-то застукала девицу за лифтом у мусоропровода - сидит и с...т, и на меня нагло смотрит. Ну я молча взяла и толкнула её в её же с....ё. Потом заставила вытирать лужу. Убрала и больше я её не видела.
        • father
          14.12.2016, 13:38:03
          0
          Когда он заметил, что я подхожу, он начал прятать свой конец...
          Замечания не сделал - мне не стыдно.
          Лужи не было. Мне че? Его в мусор надо было зарыть? Это было на крыльце, у подъезда. =)
  • Ололоша
    13.12.2016, 18:26:45
    2
    Кодовые замки видел только в усинске, раньше много где были..теперь всюду домофоны.
    • father
      13.12.2016, 20:15:16
      2
      В Усинске, раньше тоже домофоны были (кое-где и сейчас есть), но их переломали все (обслуживание лежало на жителях подъездов).
      А кодовый замок, не дорог и вандалоустойчив. И не обязательно комбинацию из четырех цифр делать. Иногда достаточно и двух. =) А в большинстве случаев - трех.
      И во многих случаях, это может быть... Ну в общем малыши еще и адрес свой будут помнить. =D
  • усинка
    13.12.2016, 20:59:05
    5
    Пакостят в лифтах и подъездах те подростки -которые в них проживают сами.плюс их друзья товарищи.Раньше в подъезде мыли сами жильцы - по очереди.в основном и убирали на площадке сами подростки,свой труд беречь надо.Сейчас мы сами растим дармоедов.Мамаши "пальцы веером" за собою не убирают,отпрыски в школе "маникюр" боятся испортить...А в подъезде нагадить - так это чтобы показать свою "крутость" и власть над уборщицей,то есть самоутвердиться хоть таким образом - коль на более умное не способный.Вот и рассказывают небылицы как в других краях светло и чисто.и под ноги не делают "а-а",не плюют на стенки в лифте...носами стабильно гадят. видимо вошло в привычку:ругать "кого то" и гадить себе же под нос.Пора усвоить,господа,квартира начинается с порога подъезда...а подъезд - от вывески "Усинск".
    • Усинке
      14.12.2016, 10:35:00
      3
      Молодец, Усинска! Целиком и полностью поддерживаю. В моём детстве все хозяйки, живущие в подъезде, убирая квартиру мыли лестничную площадку до этажей ниже-выше. И кроме бродячих котов никто в подъезде не гадил. Но и с ними пытались бороться, посыпая хлоркой облюбованные ими углы. Вот они, застойные советские времена. Я и сейчас так делаю у себя на площадке. И одна из соседок меня поддерживает.
      • а если в соседней квартире живет
        14.12.2016, 17:22:29
        3
        абсолютно не понимающие
        плюс расслоение общества не только материально но и морально .... выходить площадку убирать .....
  • Виктор Петрович
    17.12.2016, 0:16:37
    1
    Есть выход...
    Мне кажется с туалетами в подъездах можно будет бороться посредством установок уличных общественных туалетов,а то бывает реально до дома далеко,а как приспичит по маленькому,хоть в штаны писай,а выходить и мочиться на улице где ходят толпами люди и ездят кучами машины не кому не охота,тем более если ты женского пола!!!
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