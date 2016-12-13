Письмо в редакцию: "Вот что происходит, когда на двери в подъезде не стоит кодовый замок"

- И раньше мусорили, - пишет нам Антонина Петровна, - но не в таких количествах за один день. С утра уходила на работу подъезд был относительно чистый. Возвращаюсь вечером и вижу такую картину между первым и вторым этажами. Соседка рассказала, что видела группу малолеток греющихся в подъезде. Ладно бы, если просто бычки разбросаны, так там скопился мусор и от шоколадок, и бутылки и прочее. Но самый главный вопрос не отпускает меня до сих пор, что должно было произойти, чтобы среди прочего мусора лежала верхняя часть от прокладки?
Сходила в свою управляющую компанию и попросила установить кодовый замок на входную дверь, на что получила ответ: "пройдитесь по подъезду и соберите подписи с жильцов, что они согласны на замок". Возникает резонный вопрос, а они тогда для чего? - вопрошает в своем письме Антонина Петровна.
Я точно уверена, что не собрать мне самой эти злополучные подписи. Я сама весь день работаю и соседей плохо знаю. Да и по словам инженера нашей УК не все жильцы согласны на замок. Что должно произойти, чтобы все жители подъезда согласились на кодовый замок? - резюмирует наша читательница.
(с) Усинск.Онлайн
У нас нет кодового замка и не собираются малолетки в подъезде, нам хватает своих жильцов, которые гадят, там где живут. Замечаний не слышат, делали письменные предупреждения и обращались в УК, все без толку.
Он прививал к "осинкам", "апельсинки".
Есть еще - "На все воля Божия".
Ну вот два подхода к воспитанию, не? =)
А от малолеток, кодовые замки не спасут. А для электронных - есть технические коды, которые известны всем (спасибо интернету).
А не ставят (говорят - собирайте подписи), потому что это ЗАТРАТЫ (менять дверь на железную, кодовый замок, обслуживание).
Надо в ОБЯЗАННОСТЬ, вменить УК, Установку металлических дверей с кодовым замком. =)
Замечания не сделал - мне не стыдно.
Лужи не было. Мне че? Его в мусор надо было зарыть? Это было на крыльце, у подъезда. =)
А кодовый замок, не дорог и вандалоустойчив. И не обязательно комбинацию из четырех цифр делать. Иногда достаточно и двух. =) А в большинстве случаев - трех.
И во многих случаях, это может быть... Ну в общем малыши еще и адрес свой будут помнить. =D