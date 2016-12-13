Письмо в редакцию: "Вот что происходит, когда на двери в подъезде не стоит кодовый замок"

Жительница Усинска Антонина Петровна обратилась к нам в редакцию с проблемой воспитания подрастающего поколения.

- И раньше мусорили, - пишет нам Антонина Петровна, - но не в таких количествах за один день. С утра уходила на работу подъезд был относительно чистый. Возвращаюсь вечером и вижу такую картину между первым и вторым этажами. Соседка рассказала, что видела группу малолеток греющихся в подъезде. Ладно бы, если просто бычки разбросаны, так там скопился мусор и от шоколадок, и бутылки и прочее. Но самый главный вопрос не отпускает меня до сих пор, что должно было произойти, чтобы среди прочего мусора лежала верхняя часть от прокладки?

Сходила в свою управляющую компанию и попросила установить кодовый замок на входную дверь, на что получила ответ: "пройдитесь по подъезду и соберите подписи с жильцов, что они согласны на замок". Возникает резонный вопрос, а они тогда для чего? - вопрошает в своем письме Антонина Петровна.

Я точно уверена, что не собрать мне самой эти злополучные подписи. Я сама весь день работаю и соседей плохо знаю. Да и по словам инженера нашей УК не все жильцы согласны на замок. Что должно произойти, чтобы все жители подъезда согласились на кодовый замок? - резюмирует наша читательница.

(с) Усинск.Онлайн