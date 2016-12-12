Управляющие компании и ТСЖ Коми задолжали 12 миллиардов предприятиям топливно-энергетического комплекса

В то же время задолженность жильцов за услуги ЖКХ - 13 миллиардов, из которых 2,1 миллиарда - безнадежная задолженность.

Как сообщает Госкомстат Республики Коми, в январе-сентябре 2016 года организациями жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми было предъявлено платежей населению на 14,3 миллиарда рублей, что на 7 % больше, чем годом ранее. Фактически население оплатило 12,5 миллиарда рублей или 88 % от предъявленных к оплате счетов (за 9 месяцев 2015 года уровень собираемости платежей составлял 86 %).

На конец сентября дебиторская задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг составила 13 миллиардов рублей, из нее безнадежная (определяемая в соответствии с Налоговым Кодексом РФ) - 2,1 миллиарда рублей. Задолженность управляющих компаний и ТСЖ (ЖСК, ЖК, ТСН) перед предприятиями за поставку топливно-энергетических ресурсов сложилась в размере 12 миллиардов рублей.

Организациям из бюджетов всех уровней поступило 3,4 миллиарда рублей, из которых 560,9 миллиона рублей было направлено на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на услуги, и финансирование компенсации разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения (на 6 % больше, чем за 9 месяцев прошлого года).

Для защиты малоимущих категорий населения предусмотрено предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг. Кроме субсидий, на основании действующего законодательства отдельным категориям граждан предоставляется социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. В январе-сентябре 2016 года государством предоставлено социальной поддержки и субсидий на 2,2 миллиарда рублей, это 15,4 % от предъявленных населению платежей (за 9 месяцев 2015 г. - 16,9 %).

Правом на социальную поддержку по оплате жилищно-коммунальных услуг воспользовались 236 тысяч человек, или каждый четвертый, проживающий в регионе. Среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя составил 848 рублей (в 3 квартале 2015 г. - 931 рубль). На конец сентября жилищными субсидиями пользовались 19,6 тысячи семей, или 5,4 % от их общего числа. В семьях, получавших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, проживало 32,1 тысячи человек, 54 % из которых имели среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. Средний размер субсидии на семью составил 1926 рублей в месяц, что на 224 рубля больше, чем годом ранее.