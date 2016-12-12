<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

12.12.2016 15:19
Управляющие компании и ТСЖ Коми задолжали 12 миллиардов предприятиям топливно-энергетического комплекса
В то же время задолженность жильцов за услуги ЖКХ - 13 миллиардов, из которых 2,1 миллиарда - безнадежная задолженность.
img-1.jpg

Как сообщает Госкомстат Республики Коми, в январе-сентябре 2016 года организациями жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми было предъявлено платежей населению на 14,3 миллиарда рублей, что на 7 % больше, чем годом ранее. Фактически население оплатило 12,5 миллиарда рублей или 88 % от предъявленных к оплате счетов (за 9 месяцев 2015 года уровень собираемости платежей составлял 86 %).

На конец сентября дебиторская задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг составила 13 миллиардов рублей, из нее безнадежная (определяемая в соответствии с Налоговым Кодексом РФ) - 2,1 миллиарда рублей. Задолженность управляющих компаний и ТСЖ (ЖСК, ЖК, ТСН) перед предприятиями за поставку топливно-энергетических ресурсов сложилась в размере 12 миллиардов рублей.

Организациям из бюджетов всех уровней поступило 3,4 миллиарда рублей, из которых 560,9 миллиона рублей было направлено на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на услуги, и финансирование компенсации разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения (на 6 % больше, чем за 9 месяцев прошлого года).

Для защиты малоимущих категорий населения предусмотрено предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг. Кроме субсидий, на основании действующего законодательства отдельным категориям граждан предоставляется социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. В январе-сентябре 2016 года государством предоставлено социальной поддержки и субсидий на 2,2 миллиарда рублей, это 15,4 % от предъявленных населению платежей (за 9 месяцев 2015 г. - 16,9 %).

Правом на социальную поддержку по оплате жилищно-коммунальных услуг воспользовались 236 тысяч человек, или каждый четвертый, проживающий в регионе. Среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя составил 848 рублей (в 3 квартале 2015 г. - 931 рубль). На конец сентября жилищными субсидиями пользовались 19,6 тысячи семей, или 5,4 % от их общего числа. В семьях, получавших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, проживало 32,1 тысячи человек, 54 % из которых имели среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. Средний размер субсидии на семью составил 1926 рублей в месяц, что на 224 рубля больше, чем годом ранее.

Комментарии (28)

Добавить комментарий
  • спикер думы
    12.12.2016, 15:36:18
    14
    Пора всё всё вернуть в лоно государства и тогда всё будет хорошо, а кто успел наворовать конфисковать имущество, у родственников тоже и отправить на строительство автобана Смоленск- Владивосток, это будет правильно и справедливо.
    я правильно обозначил товарищь майор?
    • майор
      12.12.2016, 17:51:14
      5
      все правильно
      Все правильно! Только дороги Усинск - Ухта!
      • Владимир
        12.12.2016, 17:55:56
        2
        Комментарий удален. Нарушение правил сайта
        • Владимир
          12.12.2016, 17:56:30
          2
          Привет шишкину... это значит картина маслом)))
        • Владимир
          12.12.2016, 17:59:10
          9
          А еще как могут услуги ЖКХ расти... если котельная еще в 1985 была списана... а с инфляцией вообще копейки стоила в 1994 году... Вот и делайте выводы куда деваются Аммортизационные отчисления))) Сначала надо бабки вложить а потом народ обдирать а не наооборот)))
  • странно
    12.12.2016, 15:58:23
    14
    неужели не ясно, меньше воруйте чиновники, какие проблемы? И долгов не будет. И тарифы сделайте адекватные!!!!! При СССР не было никаких долгов! Сейчас все в частных руках, каждый ворует по максимуму, никто о долгах не думает. Потому что нет наказания....
    • lol
      13.12.2016, 11:17:29
      0
      СССР была социалистическая страна и мы платили 10% от тарифа, остальное покрывало гос-во. Сейчас мы капиталисты)) и платим сами все 100%....
      воровство конечно есть... кудаж без него, но и "не переигрывайте"))))
  • Северный
    12.12.2016, 16:05:01
    5
    Я кажется опять вижу цифры ГАЙЗЕРа и КО в этой статье. Это те безвозвратные безнадежные суммы
    • оленевод Бельдыев
      12.12.2016, 16:47:45
      9
      вы тень на плетень не наводите....г-н Гапликов, Вы требовали вернуть деньги (что то около 12% от всей суммы заплаченной за кап ремонт по прошлому году) ВЕРНУЛИ????
      приплюсуйте сюда откаты компашке торлопов-гайзер и ко, которые успешно выводили в офшоры....плюс ( если не ошибаюсь) около 10 лямов мошенники у лошков ЖКУшников сперли....да плюс сами они (лошки эти) не прочь нажухать плательщиков.....и все те минусы,о которых тут пишут-это плюсы в карманах вышеперечисленных лошков........вот только по иронии в итоге -лошками то мы-законопослушные плательщики оказываемся, за то что содержим всю араву этих дармоедов-аппетиты которых растут от месяца к месяцу
  • Северный
    12.12.2016, 16:08:54
    7
    А вы пробывали РАКОМ ставить эти предприятия топливно-энергетического комплекса? На снижение своих расценок на 75%
  • Обыватель
    12.12.2016, 16:37:44
    12
    Долги...долги...долги.Необходимо в первую очередь сократить огромнейший разрыв между величинами зарплаты рабочих ,служащих и ИТР.Не допустимо чтобы разница в зарплате составляла в десятки,сотни ,даже тысячи раз.РАНО ИЛИ ПОЗДНО ПРИВЕДЕТ К МАССОВОМУ ВЗРЫВУ ГРАЖДАН. Так же необходимо срочно убрать длинную цепочку посредников услуг.Энерго услуги должны подаваться от производителя к потребителю.В данный момент слишком много "помощников" ,канторы. канторы.канторы.Даже за те же коммунальные услуги - зачем мы перечисляем за услуги сначала в Сыктывкар? Так же электроэнергия .мы содержим сыктывкарских дармоедов...Наплодилось чиновников столько - что народу их не под силу содержать.
  • так
    12.12.2016, 16:43:42
    11
    не сходится
    Каждый четвёртый из проживающих а регионе, получил материальную поддержку...?
    У меня 5 человек в семье, у соседей тоже по пять , четыре...., знакомые тоже.... Все платят сами, без пособий. Думаю большая часть населения с трудом, но сами оплачивают по счетам.
    • /\/\
      12.12.2016, 16:48:53
      5
      Где заводы, фабрики? Восстановите промышленность, хватит жить за счёт спекуляций! Куда не кинь, везде спекулянты, от верхов до низов, жить людям нормально не возможно.
  • жилец
    12.12.2016, 17:06:08
    2
    Почему в среднем сбор квартплаты по республике Коми 88, а у нас 94? Почему так, мы более сознательные или нам больше всех надо?
  • игорь
    12.12.2016, 17:27:13
    11
    таже
    Где перерасчет за завышеные тарифы? За которые Гайзер взятку получил.
    • )))))
      12.12.2016, 18:11:37
      7
      Зашла к знакомой в гости..На первом этаже на доске висит список должников по ЖКУ.Суммы разные...незначительные..но ооочень удивил долг по одной квартире:почти 700!!!!тысяч рублей!!!!
      • )
        13.12.2016, 10:38:41
        2
        а это на Нефт.44? Есть там барышня одна, далекооо не бедная...
        • ))))) для )
          13.12.2016, 10:40:47
          3
          Таких квартир много по городу,
          но в моём приведенном примере по Мира,15
          • father
            13.12.2016, 14:47:06
            1
            Я как-то три месяца не мог заплатить, так мне квитанция на красной бумаге пришла, типа, а в следующий раз, за тобой приедут... )))
            Интересно, у кого долги под миллион, им на чем квитки приходят? =)
            Или к ним, только задом заходят? =)
    • )))) игорю
      13.12.2016, 10:35:10
      7
      Как говорил Генеральный прокурор(и как в воду глядел!!!):-Главное в ходе следственных действий не выйти на самих себя...))))
  • Голос
    12.12.2016, 18:16:01
    4
    http://anketa.rkomi.ru.
    Жители Республики Коми могут оценить эффективность деятельности органов местного самоуправления
    • father
      13.12.2016, 14:48:37
      1
      Зашел, на хвалил своих интернет-провайдеров (а у меня их два)))
  • Северный
    12.12.2016, 20:07:50
    11
    Вопрос для ЗАО МО "УСИНСК". Покажите документы прошлых лет, утвержденные тарифы по каждым годам со времен правления Ельцина, Путина, Медведьева. Покажите наши документы, которые вы писали , что нужно решать грабительские тарифные вопросы для населения. Покажите нам эти ваши попытки сопротивляться? Мы очередной раз убедимся в доверии к властям всех уровней. Выкладывайте. ЖДЕМ!
  • яяяя
    12.12.2016, 22:09:16
    6
    скоро за ипотеку меньше будешь платить чем за квартплату)
    • father
      13.12.2016, 14:51:21
      1
      Вчера чувак искал квартиру, в районе Метро "Аэропорт" (Москва). Бюджет - до 45 тысяч. )))))
      Просил совета. Я ему посоветовал ипотеку. :-D
  • зато
    13.12.2016, 10:36:54
    3
    ага, зато большинство директоров УК имеют недвижимость заграницей, по России в крупных городах квартиры, да не по одной, крутые машины, тоже не по одной... Как жеж долгов то не будет....
    • father
      13.12.2016, 14:52:21
      1
      На Кипре, дешевая недвижимость.
  • ГОСТЬ
    13.12.2016, 14:42:15
    1
    А че задолжали то? Люди платят , а они себе в карман, на дома в Европе, да на Крузаки тратят. Мы как полагается оплачиваем счета, а УГИЦ и Управляшки с ТСЖ себе любимым.
Последние комментарии
Последние объявления
   
 