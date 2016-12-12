12.12.2016 18:18
Дерево стало причиной смерти водителя
Водитель КамАЗа, погибший сегодня в Усинском районе, врезался в дерево на большой скорости.
Напомним, сегодня ночью на зимней автодороге, ведущей из Усинска в сторону промысла одной нефтяной компании, погиб человек. Как уточнили в Управлении ГИБДД по Республике Коми, погибшим оказался мужчина 1960 года рождения.
По информации дорожной полиции, в районе 78-го километра грунтовой автодороги не общего пользования он не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с рулевым управлением. КамАЗ съехал в кювет и врезался в дерево.
Стоит отметить, что официально эта часть "зимника" открыта не была.
В течение года водитель привлекался к ответственности за незначительные нарушения ПДД дважды.
(с) Усинск.Онлайн
Да и чушь всё это полная, что сам водила сел и поехал по закрытому зимнику, кто-то его же отправил. Или может забыли написать что он ещё и машину угнал.
Земля пухом человеку.
Водитель умер о сердечного приступа, в результате чего произошёл выезд на обочину автодороги и транспорт зацепил дерево. Таким образом, справляться с рулевым управлением было не кому.
Не от хорошей жизни люди ездят на работу в период зимника. Условия работы на севере тяжелые.
Соболезнования родным .