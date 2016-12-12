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12.12.2016 18:18
Дерево стало причиной смерти водителя
Водитель КамАЗа, погибший сегодня в Усинском районе, врезался в дерево на большой скорости.
DPS.jpg

Напомним, сегодня ночью на зимней автодороге, ведущей из Усинска в сторону промысла одной нефтяной компании, погиб человек. Как уточнили в Управлении ГИБДД по Республике Коми, погибшим оказался мужчина 1960 года рождения.

По информации дорожной полиции, в районе 78-го километра грунтовой автодороги не общего пользования он не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с рулевым управлением. КамАЗ съехал в кювет и врезался в дерево.

Стоит отметить, что официально эта часть "зимника" открыта не была.

В течение года водитель привлекался к ответственности за незначительные нарушения ПДД дважды.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (24)

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  • Ю-ю
    12.12.2016, 18:41:13
    -9
    Незначительные нарушения привели к значительному результату :-(
  • БГБ
    12.12.2016, 18:57:51
    -9
    камаз гуано. Капотники рулес. Дядьке пуха, видимо уснул.
    • Такой
      13.12.2016, 0:29:06
      1
      Ты
      Рулезз шляпный
  • (((((
    12.12.2016, 19:08:49
    19
    Есть такое выражение-судьба (((((
    соболезную родным погибшего
  • Иванов
    12.12.2016, 19:12:52
    13
    очередной шедевр УО .... дерево стало причиной ... ДАААА ... теперя уже деревья виноваты что по обочинам растут ....
    • ОСАГО, КАСКА
      12.12.2016, 19:41:38
      -1
      Иски дереву выставлять будем?
      • осаге
        12.12.2016, 19:50:33
        11
        Погиб человек...чей то отец,муж...к чему эти шутки внука Петросяна (((((????!!!
        • К писателю
          12.12.2016, 19:56:58
          12
          Статей. Нужно знать как публиковать материалы для читателей. То дерево виновато, то столбы не на том месте стоят, то машины всегда в угоне во время ДТП.
  • Вопрос для руководителей
    12.12.2016, 19:52:20
    17
    Нефтяных компаний, лично я считаю что вину и ответственность в случившемся нужно также переложить на НК. По большому счету, все Зимники нужно отнести к транспортной артерии НК. Почему допустили транспорт, если нет официального открытия зимней дороги?
    • (((((
      12.12.2016, 20:17:24
      10
      А при чём тут зимник?грунтовая дорога необщего пользования",,,Отмазывается некая нефтяная компания..в очередной раз, дабы снять с себя ответственность. (((((
      • БГБ
        12.12.2016, 20:23:12
        4
        СН-РН
        Хасырей
        • wow
          12.12.2016, 20:31:38
          4
          А откуда на Хасырее деревья?
          • Там нет деревьев
            12.12.2016, 20:39:03
            -2
            Кроме Нефтяных елок, Может в скважину врезался?
          • БГБ
            12.12.2016, 21:24:50
            -2
            Скоро новый год.
      • Пушкин
        12.12.2016, 23:32:34
        17
        А вот попробуй заедь на эту дорогу "необщего пользования" на рыбалку допустим; -на посту сразу объяснят кому она принадлежит.
        Да и чушь всё это полная, что сам водила сел и поехал по закрытому зимнику, кто-то его же отправил. Или может забыли написать что он ещё и машину угнал.
        Земля пухом человеку.
  • :(
    12.12.2016, 20:47:14
    1
    :(
    судьба.... Как ФИ покойного?
  • пожалуйста!!!!
    13.12.2016, 10:34:19
    2
    Редакторы сайта, убедительная просьба внимательно подбирать слова к названиям статей!!!!!!
  • Работник
    13.12.2016, 10:36:59
    -1
    Авария
    Действительно откуда деревья. А машину может никто и не пропускал. По месту так безвыезно и работает. Местные дороги между хасыреем и черпаю все время есть. Сейчас будут руководство отмазываться. В ЦИТЦ говорят даем пропуск до багана а там ответственность на вас куда хотите туда и едте.
  • Усинец
    13.12.2016, 12:03:44
    5
    Интересно кто автор этой статейки? Откуда информация о дереве?
    • ВС
      13.12.2016, 13:59:10
      2
      Внемательней читайте.Написано 78й километр,это где то между Баганом и Салюками.
  • Усинка
    13.12.2016, 14:29:30
    4
    Камаз принадлежит ООО Кавр который работает на Рн-бурение. Транспортник делится с ихним замом по снабжению. Этот зам погнал транспорт по закрытому зимнику чтобы побольше денежек получить вот и результат.
  • Усинец
    13.12.2016, 14:30:31
    3
    Водителю стало плох за рулём, чего врут то СМИ
  • читатель
    13.12.2016, 16:26:14
    8
    Администрация сайта должна предоставлять достоверную информацию, а не пользоваться слухами и предположениями.
    Водитель умер о сердечного приступа, в результате чего произошёл выезд на обочину автодороги и транспорт зацепил дерево. Таким образом, справляться с рулевым управлением было не кому.
    Не от хорошей жизни люди ездят на работу в период зимника. Условия работы на севере тяжелые.
    Соболезнования родным .
  • усинец
    14.12.2016, 13:28:32
    1
    кавр! остановитесь!!! куда столько хапаете?!куда столько машин набираете?! Пол города из за вас и и за таких стоят без работы!!! Другие тоже хотят работать!!! Все хотят жить!!! Что ж вы творите?!
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