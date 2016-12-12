Дерево стало причиной смерти водителя

Водитель КамАЗа, погибший сегодня в Усинском районе, врезался в дерево на большой скорости.

Напомним, сегодня ночью на зимней автодороге, ведущей из Усинска в сторону промысла одной нефтяной компании, погиб человек. Как уточнили в Управлении ГИБДД по Республике Коми, погибшим оказался мужчина 1960 года рождения.

По информации дорожной полиции, в районе 78-го километра грунтовой автодороги не общего пользования он не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с рулевым управлением. КамАЗ съехал в кювет и врезался в дерево.

Стоит отметить, что официально эта часть "зимника" открыта не была.

В течение года водитель привлекался к ответственности за незначительные нарушения ПДД дважды.

(с) Усинск.Онлайн