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13.12.2016 09:08
В регионе растет рождаемость
Внедрение уровневой системы оказания медицинской помощи и современных технологий удалённого консультирования позволило существенно улучшить показатели рождаемости в Республике Коми.
Gaplikov.jpg
фото: rkomi.ru

Об этом Глава Республики Коми Сергей Гапликов доложил Председателю Правительства России Дмитрию Медведеву в ходе видеоселекторного совещания по вопросу охраны здоровья матери и ребёнка в Российской Федерации, сообщает официальный портал региона.

Как проинформировал Глава Республики Коми, по предварительным данным по итогам за 11 месяцев 2016 года, зарегистрировано продолжение тенденции снижения младенческой смертности в регионе. Её показатели находятся на уровне ниже среднероссийского уровня, снизившись за последние годы на 40%. По оценке С.Гапликова, достичь таких результатов удалось в ходе реализации комплекса мероприятий, направленных на охрану здоровья, материнства и детства, повышение уровня доступности акушерской и педиатрической помощи.

В республике создана уровневая система оказания медицинской помощи женщинам и детям. В учреждениях родовспоможения I группы (центральные районные больницы) происходит не более 5% родов в год. В учреждениях II группы, где имеются палаты интенсивной терапии для женщин и новорождённых, - не более 20% родов в год. Более 75% родов проходят в учреждениях III группы, к которым относятся три крупнейших медицинских учреждения республики - Коми республиканский перинатальный центр, роддом Кардиологического диспансера и Ухтинский межтерриториальный родильный дом.

За последние три года достигнута максимальная концентрация преждевременных родов в учреждениях III группы. Так за 11 месяцев 2016 года 93% новорождённых с массой тела менее полутора килограммов родились именно в этих роддомах. Это позволило достичь хороших результатов в выхаживании глубоко недоношенных новорождённых.

Для оперативного контроля за оказанием помощи матерям и детям в республике созданы и функционируют дистанционные консультативные центры в детской многопрофильной больнице и перинатальном центре. В настоящее время проведена модернизация консультативных центров за счёт внедрения телемедицинских технологий, которые позволяют обеспечить качественную связь не только с отдалёнными медицинскими организациями республики, но и с федеральными медицинскими центрами.

Для транспортировки женщин и детей привлекаются силы и средства санитарной авиации. За 11 месяцев 2016 года их услугами воспользовались 187 беременных и новорождённых детей. При этом женщинам, проживающим в труднодоступных местностях, возмещаются расходы на проезд в государственные медицинские организации, оказывающие медпомощь в период беременности и родов.

Для повышения уровня оказания медицинской помощи, с 2013 года в республике внедрены новые формы повышения квалификации специалистов на базах межрегиональных симуляционных центров. За прошедший период обучено 76 неонатологов, акушеров-гинекологов, реаниматологов.

С целью своевременной диагностики нарушений развития плода в республике открыты 7 центров по пренатальной диагностике. Охват комплексной пренатальной диагностикой за 11 месяцев 2016 года составил около 90% от всех вставших на учёт в сроке беременности до 14 недель, что позволило снизить младенческую смертность от врождённых пороков развития.

«Вопросы охраны здоровья, материнства и детства входят в число приоритетных направлений деятельности Правительства Республики Коми. Для нашего региона характерна большая протяжённость территории, низкая плотностью населения и отсутствие постоянного наземного транспортного сообщения с рядом населённых пунктов. И в этой связи хочу поблагодарить Президента России Владимира Владимировича Путина за то, что в своём Послании Федеральному Собранию, говоря о реализации социально значимых направлений внутренней политики, особое внимание он также уделил развитию санавиации. Мы продолжим развитие данного направления, в частности, и реализацию ряда других социально значимых мероприятий в комплексе для того, чтобы наши жители были здоровы и получали всю необходимую помощь достойного уровня», - отметил по итогам селектора Глава Республики Коми Сергей Гапликов.

Усинск.Онлайн

Комментарии (14)

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  • Местный.
    13.12.2016, 9:10:35
    7
    Ха-в регионе растёт рождаемость а зарплаты падают...хм ПАРАДОКС!!!
    • Владимир
      13.12.2016, 12:55:57
      2
      Не зарплаты падают а коррупция... если учесть дело Сакерина... он-то вроде как зарплату присвоил))))).... так что делайте выводы и отдайте деньги ДЕТЯЯМ И Мамашкам))) ... А то получается бабки по карманам распихали а действительно достойным денег нет...
  • )))))
    13.12.2016, 9:12:18
    12
    Рождаемость не от этого зависит (читать первый абзац)...а за счет приезжих из Кавказа и Средней Азии...ну и за счёт увеличения мат.капитала...
  • Смешно
    13.12.2016, 9:39:23
    5
    Бред сивой кобылы! Каким хреном руководство Республики относится к показателю рождапмости. Сказочники.
  • Аптекарь
    13.12.2016, 9:48:16
    4
    Денег на контрацептивы не хватает
  • ха
    13.12.2016, 12:21:58
    8
    конечно растет! Вон сколько узбечек беременных по нашему только городу....
  • father
    13.12.2016, 12:30:17
    3
    и современных технологий удалённого консультирования позволило существенно улучшить
    ... Дальше не читал.
    Вообще-то рождаемость зависит от "Материнского капитала" (в какой-то мере). Отмените - рождаемость понизится. =)
    А про медицину уже все понятно... Дистанционное лечение. Ага. )))
  • father
    13.12.2016, 12:30:17
    2
    и современных технологий удалённого консультирования позволило существенно улучшить
    ... Дальше не читал.
    Вообще-то рождаемость зависит от "Материнского капитала" (в какой-то мере). Отмените - рождаемость понизится. =)
    А про медицину уже все понятно... Дистанционное лечение. Ага. )))
  • Dad
    13.12.2016, 13:39:52
    -1
    Кто на фотографии альфа-самец?
    • )))))
      13.12.2016, 13:52:19
      1
      -просто Самец)))))
      • father
        13.12.2016, 13:57:17
        1
        Увеличитель рождаемости)))))
  • Обыватель.
    13.12.2016, 20:37:37
    5
    Есть предположения .аптекарь "приложил" руку.. .прокалывает презики..(шутка)Если серьезно,то пополняется школа все больше за счет лиц кавказской внешности...приезжих , а так же кавказских "байстрюков"...приплод.
  • фазеру
    13.12.2016, 21:31:02
    2
    "Материнский капитал" помог повысить рождаемость...И посмотрите кто "клюнул" на этот "капитал"...Многие из тех,что родив в расчете на капитал...да плюс на органы опеки. да добрых людей - что подадут и оденут.То есть те ,кто как в пьесе М.Горького "На дне"...и никогда с него уже не поднимутся.
    • father
      13.12.2016, 21:50:30
      2
      Да знаю я, =)
      Еще хотели протащить Закон о запрете абортов... (Лавров, исчерпывающе про таких сказал)
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