В регионе растет рождаемость

Внедрение уровневой системы оказания медицинской помощи и современных технологий удалённого консультирования позволило существенно улучшить показатели рождаемости в Республике Коми.

фото: rkomi.ru

Об этом Глава Республики Коми Сергей Гапликов доложил Председателю Правительства России Дмитрию Медведеву в ходе видеоселекторного совещания по вопросу охраны здоровья матери и ребёнка в Российской Федерации, сообщает официальный портал региона.

Как проинформировал Глава Республики Коми, по предварительным данным по итогам за 11 месяцев 2016 года, зарегистрировано продолжение тенденции снижения младенческой смертности в регионе. Её показатели находятся на уровне ниже среднероссийского уровня, снизившись за последние годы на 40%. По оценке С.Гапликова, достичь таких результатов удалось в ходе реализации комплекса мероприятий, направленных на охрану здоровья, материнства и детства, повышение уровня доступности акушерской и педиатрической помощи.

В республике создана уровневая система оказания медицинской помощи женщинам и детям. В учреждениях родовспоможения I группы (центральные районные больницы) происходит не более 5% родов в год. В учреждениях II группы, где имеются палаты интенсивной терапии для женщин и новорождённых, - не более 20% родов в год. Более 75% родов проходят в учреждениях III группы, к которым относятся три крупнейших медицинских учреждения республики - Коми республиканский перинатальный центр, роддом Кардиологического диспансера и Ухтинский межтерриториальный родильный дом.

За последние три года достигнута максимальная концентрация преждевременных родов в учреждениях III группы. Так за 11 месяцев 2016 года 93% новорождённых с массой тела менее полутора килограммов родились именно в этих роддомах. Это позволило достичь хороших результатов в выхаживании глубоко недоношенных новорождённых.

Для оперативного контроля за оказанием помощи матерям и детям в республике созданы и функционируют дистанционные консультативные центры в детской многопрофильной больнице и перинатальном центре. В настоящее время проведена модернизация консультативных центров за счёт внедрения телемедицинских технологий, которые позволяют обеспечить качественную связь не только с отдалёнными медицинскими организациями республики, но и с федеральными медицинскими центрами.

Для транспортировки женщин и детей привлекаются силы и средства санитарной авиации. За 11 месяцев 2016 года их услугами воспользовались 187 беременных и новорождённых детей. При этом женщинам, проживающим в труднодоступных местностях, возмещаются расходы на проезд в государственные медицинские организации, оказывающие медпомощь в период беременности и родов.

Для повышения уровня оказания медицинской помощи, с 2013 года в республике внедрены новые формы повышения квалификации специалистов на базах межрегиональных симуляционных центров. За прошедший период обучено 76 неонатологов, акушеров-гинекологов, реаниматологов.

С целью своевременной диагностики нарушений развития плода в республике открыты 7 центров по пренатальной диагностике. Охват комплексной пренатальной диагностикой за 11 месяцев 2016 года составил около 90% от всех вставших на учёт в сроке беременности до 14 недель, что позволило снизить младенческую смертность от врождённых пороков развития.

«Вопросы охраны здоровья, материнства и детства входят в число приоритетных направлений деятельности Правительства Республики Коми. Для нашего региона характерна большая протяжённость территории, низкая плотностью населения и отсутствие постоянного наземного транспортного сообщения с рядом населённых пунктов. И в этой связи хочу поблагодарить Президента России Владимира Владимировича Путина за то, что в своём Послании Федеральному Собранию, говоря о реализации социально значимых направлений внутренней политики, особое внимание он также уделил развитию санавиации. Мы продолжим развитие данного направления, в частности, и реализацию ряда других социально значимых мероприятий в комплексе для того, чтобы наши жители были здоровы и получали всю необходимую помощь достойного уровня», - отметил по итогам селектора Глава Республики Коми Сергей Гапликов.

Усинск.Онлайн