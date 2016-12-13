Усинск не готов к передаче в собственность республики объектов электросетевого хозяйства

Прокуратура выявила объекты в усинском районе, на которые не оформлены необходимые правоустанавливающие документы.

Как сообщает на сайте региональной прокуратуры, с 1 января 2017 года вступает в силу Закон Республики Коми «О перераспределении полномочий по организации энергоснабжения между органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Коми и органами государственной власти Республики Коми». Этот закон разработан в целях консолидации электросетевых активов на территории региона путем передачи из муниципальной собственности в государственную собственность Республики Коми электросетевых объектов, через которые осуществляется передача электрической энергии потребителям.

Однако результаты прокурорских проверок свидетельствуют о неготовности органов местного самоуправления к передаче в собственность республики объектов электросетевого хозяйства.

Не проведены работы по межеванию земельных участков под 17 объектами, посредством которых осуществляется энергоснабжение поселка Мутный Материк под Усинском. Речь конкретно идет о линиях электропередач и трансформаторных подстанциях.

Об итогах проверок региональная прокуратура проинформировала Правительство Республики Коми.