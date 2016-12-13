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13.12.2016 11:06
Усинск не готов к передаче в собственность республики объектов электросетевого хозяйства
Прокуратура выявила объекты в усинском районе, на которые не оформлены необходимые правоустанавливающие документы.
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Как сообщает на сайте региональной прокуратуры, с 1 января 2017 года вступает в силу Закон Республики Коми «О перераспределении полномочий по организации энергоснабжения между органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Коми и органами государственной власти Республики Коми». Этот закон разработан в целях консолидации электросетевых активов на территории региона путем передачи из муниципальной собственности в государственную собственность Республики Коми электросетевых объектов, через которые осуществляется передача электрической энергии потребителям.

Однако результаты прокурорских проверок свидетельствуют о неготовности органов местного самоуправления к передаче в собственность республики объектов электросетевого хозяйства.

Не проведены работы по межеванию земельных участков под 17 объектами, посредством которых осуществляется энергоснабжение поселка Мутный Материк под Усинском. Речь конкретно идет о линиях электропередач и трансформаторных подстанциях.

Об итогах проверок региональная прокуратура проинформировала Правительство Республики Коми.

Комментарии (5)

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  • усинка
    13.12.2016, 12:53:01
    7
    Странное дело. Прокуратура работает эффективно тогда, когда дело касается государственной собственности, а когда нас , жителей Усинска , то по принципу " я глух и нем".
    • ???
      13.12.2016, 16:41:51
      -3
      А вы кто? Демос?
      НЕТ! Вы ОХЛОС!
      У нас демократия. То есть власть имущих.
      Скоро еще имущественный ценз введут, и голос "кулака", будет гораздо весомее голоса любого обывателя.
      Либо вешаем на столбах, либо сосём лапу. Выбор за вами.
  • усинка
    13.12.2016, 20:30:30
    1
    Нас,жителей республики. интересует лишь одно - будет ли польза для населения ,в чем и какая?Или просто смена хозяина .как обычно,несет за собою совсем не то на что пытаются все еще надеяться люди? Попросту сменятся "хозяева"...кто прейдет Питер или Москва,или кавказ?Народное осталось только мороз и воздух,дождь и снег.
    • Пользы не будет
      13.12.2016, 21:06:02
      1
      Будет очередное повышение, тут и дураку понятно!
      • Северный
        13.12.2016, 21:25:23
        4
        Сейчас поставят очередную правительственную компашку в собственники и пошло поехало, потекло бабло в карман чиновникам! Нужно населению Республики наверно объявлять статус недоверия властям всех уровней ЕЖЕНЕДЕЛЬНО! Чтобы добиться эффективной работы в пользу собственного народа, а не Муравейнику чиновников-воров!
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