Усинск не готов к передаче в собственность республики объектов электросетевого хозяйства

Как сообщает на сайте региональной прокуратуры, с 1 января 2017 года вступает в силу Закон Республики Коми «О перераспределении полномочий по организации энергоснабжения между органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Коми и органами государственной власти Республики Коми». Этот закон разработан в целях консолидации электросетевых активов на территории региона путем передачи из муниципальной собственности в государственную собственность Республики Коми электросетевых объектов, через которые осуществляется передача электрической энергии потребителям.
Однако результаты прокурорских проверок свидетельствуют о неготовности органов местного самоуправления к передаче в собственность республики объектов электросетевого хозяйства.
Не проведены работы по межеванию земельных участков под 17 объектами, посредством которых осуществляется энергоснабжение поселка Мутный Материк под Усинском. Речь конкретно идет о линиях электропередач и трансформаторных подстанциях.
Об итогах проверок региональная прокуратура проинформировала Правительство Республики Коми.
НЕТ! Вы ОХЛОС!
У нас демократия. То есть власть имущих.
Скоро еще имущественный ценз введут, и голос "кулака", будет гораздо весомее голоса любого обывателя.
Либо вешаем на столбах, либо сосём лапу. Выбор за вами.