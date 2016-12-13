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13.12.2016 13:03
Семья Гришиных из Усинска заняла первое место на спортивном празднике ВФСК «ГТО»
В столице Республики Коми прошел спортивный праздник ВФСК «ГТО» среди семейных команд, посвященный 95-летию Республики Коми. В нем участвовали представители Сыктывкара, Инты, Усинска, Княжпостского, Сыктывдинского, Удорского и Усть-Вымского районов.
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Как сообщает портал Министерство по физической культуре и спорту Республики Коми, с приветственными словами участникам соревнований выступил директор Центра спортивных мероприятий и пропаганды физической культуры и спорта Республики Коми Валерий Малышев, руководитель отдела республиканского центра тестирования «ГТО» Татьяна Шульдякова и начальник учебной и физкультурно-спортивной работы Министерства спорта и физической культуры региона Елена Агрон.

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Для участников и гостей спортивного праздника выступила танцевальная группа «Дансфор» ГПОУ «Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа имени И.А.Куратова»» и Ксения Гулейчук, воспитанница спортивной группы по художественной гимнастике республиканской спортивной школы олимпийского резерва №1.

По результатам соревнований третье место заняла семья Рочевых (Сыктывкар, 807 баллов), второе - за Горбуновыми (Инта, 924 балла). Победила семья Гришиных (Усинск, 1043 балла).

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Семьи Мановых (Княжпогост), Степановых (Сыктывдинский район), Мальцевых (Удорский район), Гуровых (Усть-Вымский район) также показали хорошие результаты.

Победители и призеры награждены сертификатами в спортивный магазин, а все участники получили сладкие подарки, календарь «ГТО» и сертификаты об участии в спортивном празднике.

Комментарии (18)

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  • Лариса
    13.12.2016, 13:38:18
    9
    Поздравляем
  • Суждение
    13.12.2016, 13:46:36
    15
    Думаю ,что :
    самая спортивная ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ , настойчивая , упорная в достижении своих целей . Пример многим . Молодцы .
  • так
    13.12.2016, 14:17:07
    10
    Поздравление от моей семьи!
    Приятно осознавать , что в Усинске есть дружные семьи, которые нашли занятие по душе, и не унывают по каждому поводу и, тем более, без повода. Значит, в Усинске не так уж и плохо, как кажется порой.
  • father
    13.12.2016, 14:28:22
    -4
    В зале "много народа", за этим наблюдает...
    Похоже на отчетно-перевыборное...
    А спортивная семья, это конечно хорошо. =)
    Но хотелось бы знать, как они стали участниками республиканского соревнования?
    Кого победили на городском уровне?
    Как они вообще узнали, что так можно было? =)
    • Суждение...
      13.12.2016, 15:54:36
      6
      Как становятся участниками ?
      Долгим, кропотливым трудом над собой, своими возможностями... Насколько известно , Гришины ( родители ) с молоду лыжным спортом занимались , потом детей привлекли. На проффессиональном почти уровне. Выступают во многих соревнованиях разного уровня, масштаба. Их , если не вместе , то Главу семьи можете лицезреть чуть ли не каждый день в лесу - круги накручивает - ни чета некоторым , любителям. Видно : о спорт ты жизнь ! В здоровом теле - здоровый дух !
    • Иванов
      13.12.2016, 19:01:37
      4
      тута father ты не прав ... у нас в Усинске нет другой такой спортивной семьи - поэтому даже отбирать не приходится ...

      Дима со школы спортивный и к тому же отличник ...

      думаю их пригласили - они всегда участвуют во всех соревнованиях ...
      • father
        13.12.2016, 19:44:40
        1
        Спасибо за ответ. =)
        А то я подумал, щя опять минусов молча натолкают.
        Я правды не искал. Просто поинтересовался. =)
        Че, все ищут подвох в моих вопросах? Я просто любознательный.
        И кстати, я же отметил, что это здорово, что семья такая спортивная. =)
        И еще я отметил, пустые трибуны. Выходит не достаточно освещали это мероприятие, по этой причине и возникают мысли о таких мероприятиях "для отчетности".
        И заодно "Суждению" скажу. Я о подаче материала. Это все было приурочено 95-летию Республики. Ну так расскажите, что было в преддверии. )
        А не было ни чего, выходит. "Всем" известно, что у города есть "палочка-выручалочка" - семья Гришиных.
        (Вот такое мнение, прочитав статью, сложилось у меня. Опровергайте. Назовите еще десяток спортивных семей, занимающихся общественной деятельностью)))
        • Просто ж мнение
          13.12.2016, 21:44:24
          1
          Так Гришины не только в городских соревнованиях участвуют , не именно к 95-летию ... У них профессиональный подход к лыжному спорту , всё как положено. Вот и предъявить им и нечего. А так на открытии и закрытии лыжного сезона много можно увидеть спортсменов : и одиночек и семьями .... Что не так-то ??? Father ???
          • father
            13.12.2016, 21:55:16
            1
            Все так.
            Лыжник ответ дал.
            На портале должно быть поболее тем о таких как семья Гришиных.
            Я о них первый раз слышу. На кого мне равняться? =)
  • Почему
    13.12.2016, 18:08:45
    4
    вся семья в лосинах?
    • Потому
      13.12.2016, 18:23:06
      1
      что
      это НЕ лосины , да уж....... недалёкий почемучка...
      • father
        13.12.2016, 22:51:40
        1
        Что ж Вы не сказали, что это для уменшения сопротивления, все так сделано? Что такие обтягивающие "штаны", не дают "дребезжать" мышцам... =)
        (это мои мысли, зачем на самом деле такие штаны, я не знаю, а в гугль, впадлу лезть. Есть же куча народу, которые могут квалифицированно ответить, на этот незамысловатый вопрос-удивление.)))
        • Димон
          13.12.2016, 23:30:56
          4
          С такими фигурами в их возрасте не стремно в велоштанах (так в наше время назывались эти лосины) посостязаться. Они действительно держат в тонусе мышцы, да и ветер по ним скользит.
          А вообще на лыжне, в бассейне, на катке достаточно семейных трио, квартетов и даже квинтетов. Степень их мастерства различна, но они крепки духом.
          • Димон
            13.12.2016, 23:31:33
            7
            Молодцы. С Победой!
    • Усинка
      14.12.2016, 10:20:23
      1
      так это вроде лыжные лосины.почему лыжники в лосинах не спрашивали? и конькобежцы...и много других спортсменов.
  • Кхмер
    13.12.2016, 21:04:54
    2
    Провинция... однако.

    И тем не менее... ведь победителей не судят априори, их награждают. Они же краше всех на этой ассамблее.
  • Лыжник
    13.12.2016, 21:31:38
    12
    Молодцы! Приятно такие сообщения читать. Нужно о таких семьях писать подробнее. А не о пьяных тетках, которые себя ножом режут. Здоровья Вам семья Гришиных и успехов во всем!
  • Тата
    15.12.2016, 9:57:38
    2
    Молодцы! Так держать! Успехов!
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