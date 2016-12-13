Семья Гришиных из Усинска заняла первое место на спортивном празднике ВФСК «ГТО»

В столице Республики Коми прошел спортивный праздник ВФСК «ГТО» среди семейных команд, посвященный 95-летию Республики Коми. В нем участвовали представители Сыктывкара, Инты, Усинска, Княжпостского, Сыктывдинского, Удорского и Усть-Вымского районов.

Как сообщает портал Министерство по физической культуре и спорту Республики Коми, с приветственными словами участникам соревнований выступил директор Центра спортивных мероприятий и пропаганды физической культуры и спорта Республики Коми Валерий Малышев, руководитель отдела республиканского центра тестирования «ГТО» Татьяна Шульдякова и начальник учебной и физкультурно-спортивной работы Министерства спорта и физической культуры региона Елена Агрон.

Для участников и гостей спортивного праздника выступила танцевальная группа «Дансфор» ГПОУ «Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа имени И.А.Куратова»» и Ксения Гулейчук, воспитанница спортивной группы по художественной гимнастике республиканской спортивной школы олимпийского резерва №1.

По результатам соревнований третье место заняла семья Рочевых (Сыктывкар, 807 баллов), второе - за Горбуновыми (Инта, 924 балла). Победила семья Гришиных (Усинск, 1043 балла).

Семьи Мановых (Княжпогост), Степановых (Сыктывдинский район), Мальцевых (Удорский район), Гуровых (Усть-Вымский район) также показали хорошие результаты.

Победители и призеры награждены сертификатами в спортивный магазин, а все участники получили сладкие подарки, календарь «ГТО» и сертификаты об участии в спортивном празднике.