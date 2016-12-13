Семья Гришиных из Усинска заняла первое место на спортивном празднике ВФСК «ГТО»

Как сообщает портал Министерство по физической культуре и спорту Республики Коми, с приветственными словами участникам соревнований выступил директор Центра спортивных мероприятий и пропаганды физической культуры и спорта Республики Коми Валерий Малышев, руководитель отдела республиканского центра тестирования «ГТО» Татьяна Шульдякова и начальник учебной и физкультурно-спортивной работы Министерства спорта и физической культуры региона Елена Агрон.
Для участников и гостей спортивного праздника выступила танцевальная группа «Дансфор» ГПОУ «Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа имени И.А.Куратова»» и Ксения Гулейчук, воспитанница спортивной группы по художественной гимнастике республиканской спортивной школы олимпийского резерва №1.
По результатам соревнований третье место заняла семья Рочевых (Сыктывкар, 807 баллов), второе - за Горбуновыми (Инта, 924 балла). Победила семья Гришиных (Усинск, 1043 балла).
Семьи Мановых (Княжпогост), Степановых (Сыктывдинский район), Мальцевых (Удорский район), Гуровых (Усть-Вымский район) также показали хорошие результаты.
Победители и призеры награждены сертификатами в спортивный магазин, а все участники получили сладкие подарки, календарь «ГТО» и сертификаты об участии в спортивном празднике.
Похоже на отчетно-перевыборное...
А спортивная семья, это конечно хорошо. =)
Но хотелось бы знать, как они стали участниками республиканского соревнования?
Кого победили на городском уровне?
Как они вообще узнали, что так можно было? =)
Дима со школы спортивный и к тому же отличник ...
думаю их пригласили - они всегда участвуют во всех соревнованиях ...
А то я подумал, щя опять минусов молча натолкают.
Я правды не искал. Просто поинтересовался. =)
Че, все ищут подвох в моих вопросах? Я просто любознательный.
И кстати, я же отметил, что это здорово, что семья такая спортивная. =)
И еще я отметил, пустые трибуны. Выходит не достаточно освещали это мероприятие, по этой причине и возникают мысли о таких мероприятиях "для отчетности".
И заодно "Суждению" скажу. Я о подаче материала. Это все было приурочено 95-летию Республики. Ну так расскажите, что было в преддверии. )
А не было ни чего, выходит. "Всем" известно, что у города есть "палочка-выручалочка" - семья Гришиных.
(Вот такое мнение, прочитав статью, сложилось у меня. Опровергайте. Назовите еще десяток спортивных семей, занимающихся общественной деятельностью)))
Лыжник ответ дал.
На портале должно быть поболее тем о таких как семья Гришиных.
Я о них первый раз слышу. На кого мне равняться? =)
(это мои мысли, зачем на самом деле такие штаны, я не знаю, а в гугль, впадлу лезть. Есть же куча народу, которые могут квалифицированно ответить, на этот незамысловатый вопрос-удивление.)))
А вообще на лыжне, в бассейне, на катке достаточно семейных трио, квартетов и даже квинтетов. Степень их мастерства различна, но они крепки духом.
И тем не менее... ведь победителей не судят априори, их награждают. Они же краше всех на этой ассамблее.