Количество действующих банков в РФ сократилось до 900

Количество кредитных организаций в России с начала года сократилось на 14 штук. Об этом говорится в отчете Центробанка РФ.

Таким образом, на первое октября кредитных организаций в нашей стране стало 1098.

А количество действующих банков сократилось на 22 - до 900. Количество небанковских кредитных организаций увеличилось на 6 - до 62.

Зарегистрированный уставный капитал действующих банков за 9 месяцев 2012 года вырос на 7,6 процента и составил к 1 октября 1,307 трлн рублей.

Основную массу составляют кредитные организации с уставным капиталом от 150 до 300 млн рублей (29,3 процента), далее следуют кредитные организации с капиталом от 60 до 150 млн рублей (17,8 процента).

Усинск.Онлайн