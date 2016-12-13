13.12.2016 16:06
Количество действующих банков в РФ сократилось до 900
Количество кредитных организаций в России с начала года сократилось на 14 штук. Об этом говорится в отчете Центробанка РФ.
Таким образом, на первое октября кредитных организаций в нашей стране стало 1098.
А количество действующих банков сократилось на 22 - до 900. Количество небанковских кредитных организаций увеличилось на 6 - до 62.
Зарегистрированный уставный капитал действующих банков за 9 месяцев 2012 года вырос на 7,6 процента и составил к 1 октября 1,307 трлн рублей.
Основную массу составляют кредитные организации с уставным капиталом от 150 до 300 млн рублей (29,3 процента), далее следуют кредитные организации с капиталом от 60 до 150 млн рублей (17,8 процента).
Усинск.Онлайн
Ну, в России, ХоумКредит - не закрылся. Ренессанс, работает...
Из Крыма ушли... Из-за санкций, Сбербанк, Райффайзен...
Но там есть Россия, РНКБ...
Так штааа, не причем тут "в демократию наигрались"...
В страну вернулись
Кому от этого лучше? Пенсионерам % к вкладам пенсионным добавят? Снизят % за ипотеки?
Надо будет и на вилы можем поднять...
А не хочешь ли ты за подстрекательство пройти, кой-куда?=)