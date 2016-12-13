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13.12.2016 16:06
Количество действующих банков в РФ сократилось до 900
Количество кредитных организаций в России с начала года сократилось на 14 штук. Об этом говорится в отчете Центробанка РФ.
rosprombank.jpg

Таким образом, на первое октября кредитных организаций в нашей стране стало 1098.

А количество действующих банков сократилось на 22 - до 900. Количество небанковских кредитных организаций увеличилось на 6 - до 62.

Зарегистрированный уставный капитал действующих банков за 9 месяцев 2012 года вырос на 7,6 процента и составил к 1 октября 1,307 трлн рублей.

Основную массу составляют кредитные организации с уставным капиталом от 150 до 300 млн рублей (29,3 процента), далее следуют кредитные организации с капиталом от 60 до 150 млн рублей (17,8 процента).

Усинск.Онлайн

Комментарии (18)

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  • мда
    13.12.2016, 16:31:08
    11
    скоро останется один грабительский сбербанк. К тому ведут....
    • Правда
      13.12.2016, 20:04:58
      5
      Который потом приватизирует Г.Греф. Он уже подкатывал не раз на хромой кобыле к ВВП, хочет быть вторым Рокфеллером или Морганом. Прошу заметить, что ликвидация идёт целенаправленная, закрывают банки с иностранным капиталом. Так что в демократию наигрались....
      • father
        13.12.2016, 21:47:04
        -4
        На фото РОСПРОМБАНК... по Усинску еще парочка таких закрылась. =)
        Ну, в России, ХоумКредит - не закрылся. Ренессанс, работает...
        Из Крыма ушли... Из-за санкций, Сбербанк, Райффайзен...
        Но там есть Россия, РНКБ...
        Так штааа, не причем тут "в демократию наигрались"...
        В страну вернулись
        • Правда
          14.12.2016, 10:09:42
          0
          А правда в том, что Сбер, ВТБ, Газпромбанк, Россельхоз, которых поддерживает государство, вливает в них деньги при проблемах, на это самое государство чихали. Потому что это собственность людей у власти и свою жопу они в Крым не подставят. Они только её нашими деньгами из бюджета подкрепляют, когда другие борятся с трудностями (которые эти люди у власти принесли нам) самостоятельно. Вот так-то. Холопы отдельно, господа отдельно. Будет вам один Сбер, но только не государственный, не заблуждайтесь.
        • Правда
          14.12.2016, 10:13:12
          0
          И кстати Сбер свои точки на Украине не только не закрыл, а докапитализировал. И это не тайна за семью печатями. Так что какой там Крым, не был Сбер никогда и не будет государственным банком, он скоро станет целиком собственностью Грефа.
  • Банкир
    13.12.2016, 16:37:00
    0
    А пока 900 грабительских банков.
  • так
    13.12.2016, 17:34:18
    1
    Банки штуками считаем...
    Кому от этого лучше? Пенсионерам % к вкладам пенсионным добавят? Снизят % за ипотеки?
  • father
    13.12.2016, 19:56:34
    -1
    На Парковой, где банк, и ночью свет горит... Так что 901. )))
  • кон
    14.12.2016, 2:42:35
    -2
    кто не понял!
    Что за нервы не понял? а ну ка не мешайте! Страна с колен встаёт!
    • father
      14.12.2016, 7:23:07
      2
      На коленях, никогда не стояли.
      Надо будет и на вилы можем поднять...
      • думаю да
        14.12.2016, 9:14:19
        1
        русский народ долго запрягает, но едет резво, что шапки слетают с голов.....
      • кон
        14.12.2016, 11:59:38
        -2
        Не может быть
        Так по ТВ говорили что с колен встаём. Что уже встали? Ну тогда да, только вилы остались у страны. Я согласен Фазер! Давай начинай!
        • Правда
          14.12.2016, 13:02:05
          0
          Не смотри 1 канал
        • father
          14.12.2016, 13:13:07
          1
          =)
          А не хочешь ли ты за подстрекательство пройти, кой-куда?=)
        • так
          14.12.2016, 14:30:16
          1
          Кон, не умничай. Нас можно согнуть, но не сломают, можно на одну ногу в лапте поставить , но когда надо будет нам , а не провокаторам, мы можем согнутую ногу так разогнуть, что мало никому не покажется.
  • кон
    14.12.2016, 18:25:58
    0
    Когда же наступит рай?
    Лано, валяйте.... буду ждать и смотреть на Фазера вилы и ТаКа лапти надеюсь ещё жив буду увидеть ваше шоу.
    • /\/\
      14.12.2016, 18:56:54
      0
      "Рай" у нас был, пока такие как вы народ не перебаламутили и до сих пор мутят.
      • Рай был
        14.12.2016, 19:04:39
        0
        В Советском союзе!!! Тут уже не оспорит никто!
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