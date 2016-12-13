Минздрав предложил приравнять электронные сигареты к обычным

Минздрав предложил сделать ограничения на распространение и потребление обычных и электронных сигарет одинаковыми.

Об этом в понедельник сообщил в рамках совещания Всемирной организации здравоохранения в Сочи директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Олег Салагай.

- Предполагается, что до конца года мы уже опубликуем для общественного обсуждения проект новой антитабачной концепции. Например, там прописано, что новое законодательство должно распространять на электронные сигареты те же запреты и ограничения, какие есть в отношении обычных сигарет, - рассказал Салагай. - Как в плане мест потребления, так и в плане мест продаж.

По словам специального представителя ВОЗ в России Гайка Никогосяна, сейчас к вопросу регулирования потребления электронных сигарет в мире подходят по-разному. Так, одни страны вообще ничего не делают, другие приравняли их к табачным средствам, третьи выступают за то, чтобы они оценивались, как лекарственные средства, а четвертые - просто запретили их. К последней группе относится с десяток государств, среди которых Бразилия и Таиланд.