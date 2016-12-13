Минздрав предложил приравнять электронные сигареты к обычным

Об этом в понедельник сообщил в рамках совещания Всемирной организации здравоохранения в Сочи директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Олег Салагай.
- Предполагается, что до конца года мы уже опубликуем для общественного обсуждения проект новой антитабачной концепции. Например, там прописано, что новое законодательство должно распространять на электронные сигареты те же запреты и ограничения, какие есть в отношении обычных сигарет, - рассказал Салагай. - Как в плане мест потребления, так и в плане мест продаж.
По словам специального представителя ВОЗ в России Гайка Никогосяна, сейчас к вопросу регулирования потребления электронных сигарет в мире подходят по-разному. Так, одни страны вообще ничего не делают, другие приравняли их к табачным средствам, третьи выступают за то, чтобы они оценивались, как лекарственные средства, а четвертые - просто запретили их. К последней группе относится с десяток государств, среди которых Бразилия и Таиланд.
Предполагалось, что электронная "сигарета", поможет человеку избавиться от пагубной привычки. =)
А в некоторых случаях, теперь их у человека - две. :-D
Видимо в правительстве лоббируют интересы табачных компаний, раз так основательно взялись за ЭС, надеюсь на любителях безникотинового пара никак не отразится.
Ааааа!!! "Травокуры"! тоже не имеют зависимости.
Только вот разница между мной (например) и вами (всеми) - Я могу и не делаю этого. А вы "можете", но да... =)
ps Я курил до 2000-го года. Пить бросил чуть раньше.
Вот мои "Могу" и "Хочу", управляемы мною. На столько, что желаний не возникает... Хотя зависимость осталась (я думаю). =)
Получаются какие то размышления бывшего алкоголика, пропагандирующего здоровый образ жизни.
Про "Травокуров" тоже опыт из собствнного опыта, или из передачи "Здоровье" почерпнули?
Ну насчет "пропаганды"... Бывших не бывает. Алкоголизм, не излечим. Если понимание этого есть, то можно и не пить. Пропадает смысл (пример - семья Гришиных)))
Про травакуров, из опыта общения с ними. =)
Сам я. не подвержен этой пагубной привычке.
Мне хватило почитать Хайама, Зульфикарова...