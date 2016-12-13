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13.12.2016 12:06
Минздрав предложил приравнять электронные сигареты к обычным
Минздрав предложил сделать ограничения на распространение и потребление обычных и электронных сигарет одинаковыми.
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Об этом в понедельник сообщил в рамках совещания Всемирной организации здравоохранения в Сочи директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Олег Салагай.

- Предполагается, что до конца года мы уже опубликуем для общественного обсуждения проект новой антитабачной концепции. Например, там прописано, что новое законодательство должно распространять на электронные сигареты те же запреты и ограничения, какие есть в отношении обычных сигарет, - рассказал Салагай. - Как в плане мест потребления, так и в плане мест продаж.

По словам специального представителя ВОЗ в России Гайка Никогосяна, сейчас к вопросу регулирования потребления электронных сигарет в мире подходят по-разному. Так, одни страны вообще ничего не делают, другие приравняли их к табачным средствам, третьи выступают за то, чтобы они оценивались, как лекарственные средства, а четвертые - просто запретили их. К последней группе относится с десяток государств, среди которых Бразилия и Таиланд.

Комментарии (13)

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  • ))))))
    13.12.2016, 12:11:38
    18
    ..правильно!!а так же безалкогольное пиво,лёгкие сигареты,мягкую водку ...а резиновую бабу-считать изменой!!!!Вы ,уважаемые,займитесь реальными делами,а не хренью
    • father
      13.12.2016, 12:34:17
      1
      паришь?=)
    • Guest
      13.12.2016, 14:36:10
      1
      Вееейпер?
  • Вэйпер
    13.12.2016, 12:42:04
    5
    А как быть с жидкостями которые не содержат никотина? Тоже к табачным изделиям приравнять?
    • father
      13.12.2016, 13:52:40
      8
      Ну ты от одной зависимости, ушел к другой... =)
      Предполагалось, что электронная "сигарета", поможет человеку избавиться от пагубной привычки. =)
      А в некоторых случаях, теперь их у человека - две. :-D
      • Вэйпер
        13.12.2016, 14:49:47
        -3
        Почему зависимость? Могу вэйпить, могу нет. Лично мне просто нравится вкусный пар. Вэйпинг это определённая субкультура для меня.
        Видимо в правительстве лоббируют интересы табачных компаний, раз так основательно взялись за ЭС, надеюсь на любителях безникотинового пара никак не отразится.
        • father
          13.12.2016, 14:58:12
          0
          "Почему зависимость? Могу вэйпить, могу нет"
          Узнаваемо, что-то напоминает... =)
          Ааааа!!! "Травокуры"! тоже не имеют зависимости.
          Только вот разница между мной (например) и вами (всеми) - Я могу и не делаю этого. А вы "можете", но да... =)
          ps Я курил до 2000-го года. Пить бросил чуть раньше.
          Вот мои "Могу" и "Хочу", управляемы мною. На столько, что желаний не возникает... Хотя зависимость осталась (я думаю). =)
          • Вэйпер
            13.12.2016, 15:15:25
            5
            Вы забыли добавить что это Ваше мнение, причём довольно таки недалёкое. Скорее всего у вас возникает зависимость ко всему, видимо поэтому бросили пить? Знали что можно пить в меру, например по праздникам?
            Получаются какие то размышления бывшего алкоголика, пропагандирующего здоровый образ жизни.
            Про "Травокуров" тоже опыт из собствнного опыта, или из передачи "Здоровье" почерпнули?
            • ДЛ
              13.12.2016, 16:41:59
              3
              И вот думаешь засунуть этот парогенератор этому вейперу в *опу, а потом понимаешь, что он только этого и ждет!
            • father
              13.12.2016, 20:09:00
              0
              Я предположил, что "Я думаю" и "Мое мнение", это синонимы (в какой-то мере))).
              Ну насчет "пропаганды"... Бывших не бывает. Алкоголизм, не излечим. Если понимание этого есть, то можно и не пить. Пропадает смысл (пример - семья Гришиных)))
              Про травакуров, из опыта общения с ними. =)
              Сам я. не подвержен этой пагубной привычке.
              Мне хватило почитать Хайама, Зульфикарова...
  • яяя
    13.12.2016, 14:25:32
    1
    Ну и правельно
  • Пашка
    13.12.2016, 15:52:08
    3
    Дааа АХАХАХАХ НАКОНЕЦ ТО АХАХАХАХ
  • Володимир Невеликий
    17.12.2016, 0:06:39
    2
    ВОТ ТЕ НА
    Это лоббирование государством интересов табачных производителей,а лоббируют они их потому-что,имеют огромную прибыли с табачников,одни только акцизы чего стоят!!!
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