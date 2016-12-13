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13.12.2016 08:03
Зарплаты в Коми снизились
По итогам октября отмечается серьёзное снижение.
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Согласно исследования Росстата Коми, среднемесячная зарплата в октябре 2016 года сократилась более чем на 2 тысячи относительно среднегодового размер.

В октябре средняя зарплата - 40 613 рублей. Среднемесячная заработная плата за 10 месяцев 2016 года - 42 801 рубль.

Снизились зарплаты в сельском хозяйстве, добыче полезных ископаемых, обрабатывающим производстве, строительстве, транспорте, связи, в сфере финансовой деятельности, в образовании, здравоохранении, государственном управлении и обеспечении военной безопасности.

Рост вознаграждения за труд наблюдается только в розничной торговле, ремонте транспортных средств и в гостиничном и ресторанном бизнесе. Несмотря на рост, заработная плата в этих сферах - самая низкая из всех.

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(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (10)

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  • Россиянин
    13.12.2016, 8:32:21
    13
    В среднем на одного работника.
    Что за хрень здесь пишут. Как можно говорить что указывают среднюю зарплату на одного работника. Никогда этому не поверю. Взяли макс. зар. плату начальства и минимум простого рабочего из отрасли и вывели в расчёты. Только в отрасли начальник 1, а подчинённых около 100, а то и больше.
    • Я
      13.12.2016, 8:37:53
      13
      Да херь все это. В купе с инфляцией и девальвацией доходы в 2 раза упали почти. У всех патриотов. Один импорт в стране.
      • father
        13.12.2016, 14:06:00
        0
        А у бандер возросли, так?
        Доходы упали у людей, получающих зарплату в руб**х. В долларах (кто свой товар за границу гонит), она осталась прежней.
  • Хах
    13.12.2016, 9:31:24
    7
    Такие замеры проводят, чтоб поменьше индексировать.
    Вы соотносите с бакинскими, покупательская способность упала в 2 раза, даже учитывая что мы в рупиях чуть больше получать стали.
  • Елена
    13.12.2016, 10:10:17
    13
    Вы где берете такую зарплату? .Простой работник получает 12т.В бюджете как можно жить на эту зарплату !
    • Ия
      13.12.2016, 11:04:13
      9
      коммуналка
      особенно, учитывая, размер коммуналки.
  • Алла
    13.12.2016, 11:47:32
    5
    Зарплаты снизились?
    А они (=зарплаты) разве повышались???!!!??
    • father
      13.12.2016, 14:11:45
      2
      Повышались. В Лукойле, зряплату повысили. =)
      То есть в нефтяной промышленности, все "гуд". =) А нет, не все. РН, продала пакет своих акций... Ну может так надо. =) Все "гуд".
      В Колве зарплата не понижалась. Просто рабочих мест стало меньше. И так везде.
      • не лукавь
        13.12.2016, 17:39:06
        2
        В луке была индексация, но в $ зарплата упала не соизмеримо индексации.
  • пенсионер
    13.12.2016, 20:43:42
    2
    Не знаю о зарплате.уже работать не могу физически...Но выжить с каждым днем сложнее.Боюсь,такими темпами и отложенные деньги на "последнюю дорогу" съедим.
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