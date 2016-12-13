Зарплаты в Коми снизились

По итогам октября отмечается серьёзное снижение.

Согласно исследования Росстата Коми, среднемесячная зарплата в октябре 2016 года сократилась более чем на 2 тысячи относительно среднегодового размер.

В октябре средняя зарплата - 40 613 рублей. Среднемесячная заработная плата за 10 месяцев 2016 года - 42 801 рубль.

Снизились зарплаты в сельском хозяйстве, добыче полезных ископаемых, обрабатывающим производстве, строительстве, транспорте, связи, в сфере финансовой деятельности, в образовании, здравоохранении, государственном управлении и обеспечении военной безопасности.

Рост вознаграждения за труд наблюдается только в розничной торговле, ремонте транспортных средств и в гостиничном и ресторанном бизнесе. Несмотря на рост, заработная плата в этих сферах - самая низкая из всех.

(с) Усинск.Онлайн