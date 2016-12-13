Зарплаты в Коми снизились

Согласно исследования Росстата Коми, среднемесячная зарплата в октябре 2016 года сократилась более чем на 2 тысячи относительно среднегодового размер.
В октябре средняя зарплата - 40 613 рублей. Среднемесячная заработная плата за 10 месяцев 2016 года - 42 801 рубль.
Снизились зарплаты в сельском хозяйстве, добыче полезных ископаемых, обрабатывающим производстве, строительстве, транспорте, связи, в сфере финансовой деятельности, в образовании, здравоохранении, государственном управлении и обеспечении военной безопасности.
Рост вознаграждения за труд наблюдается только в розничной торговле, ремонте транспортных средств и в гостиничном и ресторанном бизнесе. Несмотря на рост, заработная плата в этих сферах - самая низкая из всех.
(с) Усинск.Онлайн
Доходы упали у людей, получающих зарплату в руб**х. В долларах (кто свой товар за границу гонит), она осталась прежней.
Вы соотносите с бакинскими, покупательская способность упала в 2 раза, даже учитывая что мы в рупиях чуть больше получать стали.
То есть в нефтяной промышленности, все "гуд". =) А нет, не все. РН, продала пакет своих акций... Ну может так надо. =) Все "гуд".
В Колве зарплата не понижалась. Просто рабочих мест стало меньше. И так везде.