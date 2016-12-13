Маленький усинец стал лауреатом международного кинофестиваля

Шестилетний Никита Абрамов получил приз «За лучшую мужскую роль» Первого Международного кинофестиваля Группы «ЛУКОЙЛ», объединившего все регионы деятельности Компании.

В творческом соревновании, посвященном 25-летию нефтяного гиганта, приняли участие 12 команд. Каждая из них сняла короткометражный художественный фильм.

Тимано-Печору представили работники ЛУКОЙЛ-Коми. В основу их конкурсной работы легла трогательная история о мальчике, попавшем в детский дом. Пройдя через непростые испытания, Миша (его роль и сыграл Никита Абрамов) обрел любящих приемных родителей. По сценарию, новым отцом малыша стал рабочий-нефтяник, и выросший Миша в итоге выбрал именно эту профессию. На церемонии награждения, прошедшей в Москве в центральном офисе ЛУКОЙЛа, задумку северян особо отметил председатель Международного объединения профсоюзных организаций Компании Георгий Кирадиев.

Как вспоминают взрослые участники съемок, актерские задатки шестилетнего Никиты и его способность вживаться в роль поразили буквально каждого. Мальчишка словно рожден для кино, большинство сцен с его участием снимались с первого же дубля. Кстати, оба родителя исполнителя главной роли – работники ЛУКОЙЛ-Коми, а мама Светлана тоже сыграла в фильме небольшую роль.

Лучшим фильмом профессиональное жюри признало короткометражку представителей Узбекистана, снявших красивую историю любви. Главные герои – парень и девушка – преодолели все препятствия, в том числе разлуку, чтобы быть вместе…

Итогом фестиваля стало создание киноальманаха из 12 новелл, в который вошли работы участников.