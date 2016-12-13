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13.12.2016 14:06
В Усинске убийцу приговорили к 8 годам строго режима
Минувшим летом мужчина, находясь на работе, умышленно причинил тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека, что повлекло смерть потерпевшего.
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Как сообщили "Усинск.Онлайн" в прокуратуре города Усинска, 17 июня текущего года в период с 00:01 до 00:34 подсудимый, находясь в алкогольном опьянении, в бытовом помещении общежития № 2 на Головных сооружениях, на почве внезапно возникшей личной неприязни, с целью причинения тяжкого вреда здоровью нанес потерпевшему удары кулаком и ногой в лицо, чем причинил тяжкие телесные повреждения.

У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму; ушиб головного мозга тяжелой степени и различные кровоизлияния и переломы черепа, которые в совокупности квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни и, в данном случае, повлекли по неосторожности смерть. Смерть пострадавшего наступила в результате причиненной ему черепно-мозговой травмы с ушибом головного мозга, кровоизлиянием под твердую мозговую оболочку, переломами лицевого отдела черепа.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. А также назначил ограничение свободы на один год после отбывания основного срока - мужчина должен будет отмечаться в специализированном государственном органе ещё год. К примеру, ему будет запрещено посещать места массового скопления людей, изменять место жительства без согласования и покидать пределы своей квартиры с 22:00 до 6:00.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (27)

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  • я
    13.12.2016, 14:15:30
    7
    Расул Мирзаев годик в ИВС просидел за это. Плюс он еще и отдавал отчет в своих действиях, так как по роду своей работы знал к чему его удар может привести. Опять двойные стандарты в судах РФ, которые самые гуманные.
    • father
      13.12.2016, 14:22:29
      6
      Не понял, этого тоже надо было отпустить!? O_o
      Меня лично напрягает слово "по неосторожности".
      Алкоголь - отягощение (не упомянули об этом).
      "Личная неприязнь"... На рабочем месте (а вахтовый поселок, это рабочее место), пьяный - отягощение...
      Но я не судья. Может поэтому столько вопросов возникло?
      • Владимир фатеру
        13.12.2016, 15:15:53
        0
        Я тоже не понял... Зелендинову в Белгороде... Врачу умышленноен пришили... а тут чистой воды... покровительство чьето... с чего вдруг ВНЕЗАПНО?... и как понять внезапно... несколько секунд?... от обиды... До действия?... Думаю дело было так... Обидели по пьяни... он лежал думал об этом... и потом встал и всек что есть силы.. еще и ногами попрыгал... Со словами я твой НЮХ ТОПТАЛЬ...
        • father
          13.12.2016, 21:32:05
          -1
          А могли вообще, как "производственную травму" квалифицировать. Адвокаты "не доработали"
  • Яя
    13.12.2016, 14:37:48
    9
    Яя
    Что значит по неосторожности?! Такое ощущение, что убийца просто проходил мимо, задел потерпевшего, тот упал, ударился головой об землю и умер...это да, но тут же и драка была...ну и формулировки
    • Аля
      13.12.2016, 16:12:30
      0
      По неосторожности - убийство. То есть бить желал, а убивать нет, потерпевший вне зависимости от желания преступника умер.
      • father
        14.12.2016, 8:21:19
        3
        В аэропорту, за иносказание, квалифицировали угрозу убийством.
        Здесь, на лице поплясал - "по неосторожности"...
        • Владимир але и фатеру
          14.12.2016, 8:50:45
          0
          Ну да ... так-то степень вины разная... Аля в чем-то и права... но вот... беда... Бить ремнем по заднице понятно, что к смерти не приводит... А в определенных случаях.. как в фильме 50 оттенков серого приводит у некоему чувству эйфории.... А здесь сам факт нанесения ударов направленных на лишение жизни... так, что не правильно классифицировали действие... Более того, зелендинов точно убивать не хотел... все равно умысел... И суд здесь отработал 100% правильно... ЖИЗНЬ ЗАМЕНИТЬ НИКТО Не МОЖЕТ...
        • Аля
          14.12.2016, 8:55:05
          -1
          Угроза и тяжкие телесные - уже готовый состав. А вот умысел на убийство доказать надо. В данном случае не доказали, как я понимаю. Я не знаю, что и как там было, поясняю то, чем руководствовались при квалификации самого преступления. Если бы преступник был врачом и не мог не понимать, к каким последствиям приведет удар в определенную чать тела, тогда совсем другой вопрос.
          • Владимир але
            14.12.2016, 9:12:10
            1
            Все знают что бить по голове без шлема и по животу Это преступление которое влечет тяжкие... но умысел в самом ударе... с особой жетокостью... бил бы в руки или ноги... Хотя юристам виднее.. но все же... драться нельзя... Хотя есть случаи когда... Отмазывают и от тяжких... как это было с племянником депутата Серова...
            • Аля
              14.12.2016, 9:17:29
              -2
              ... тем не менее всегда люди дерутся, а во время драки лупят как попало, не задумываясь о последствиях.
              • father
                14.12.2016, 13:20:10
                2
                Аля,
                В моем детстве (и молодости), существовал некий Кодекс Чести.
                Например, отоварили меня трое, на нейтральной территории. =)
                Первый удар палкой по голове, второй скользящий в висок (вообще-то предполагалось в лоб, но я уже отключился и падал)... Никто не добивал. Лежачего не бьют... Такие правила были в моем детстве.
                Сейчас по насмотрелись "Ходячих мертвецов" и отморозились... Бьют пока шевелишься, а то и просто в мясо разбивают... Подонки.
                • Аля
                  14.12.2016, 13:30:29
                  0
                  father, Уголовный кодекс не на днях придумали, так что не надо про ваше детство.
                  • father
                    14.12.2016, 13:43:37
                    0
                    Это верно, но "на днях", его так переделали и исказили, что по одному и тому же эпизоду можно на пожизненный загреметь, а при хороших адвокатах - компенсацию "за моральный ущерб", пострадавший выплатит.
                    • Аля
                      14.12.2016, 13:49:18
                      -3
                      Это вопрос правоприменения и уровня квалификации специалистов.
                      • father
                        14.12.2016, 14:05:53
                        2
                        А вот теперь вернемся в мое детство. =)
                        Меня никто не собирался убивать. Три "слабака" (один из них, сейчас в Охранном агентстве, с ментами дружбу водит, тот, что в висок бил))), выходя с "чужого" квартала (а в моей юности все было поделено на сектора и районы, это потом наркотики всех сделали "братьями" и "сестрами"...) нарвались на лирически настроенного пацана, идущего с "их" района (а я ходил к ним смотреть "Романс о влюбленных"... единственный с класса))). Палка была, тополиной веткой (просто толстой)... И это было уроком (больше меня никто не бил, до сих пор))). Все дрались. Но не забивали так ногами, беспричинно... Или мне везло, по жизни? =) Тоже не плохо. Я живу среди нормальных людей значит, не вдаваясь в вопросы правоприменения и прочей белиберды.
                        (Я достаточно наговорил)
                        • Аля
                          14.12.2016, 14:07:41
                          0
                          Подумайте о том, если бы палка крепче в висок долбанула. И драчун стал бы убийцей по неосторожности. Вот я о чем толкую.
                          • father
                            14.12.2016, 14:21:12
                            2
                            Повторяю. В висок били кулаком, =)
                            По счастливой случайности, удар был скользящим, потому что целили в лоб. =)
                            Ну Вы же не специалист в этом деле? Дрались когда-то? =)
                            А я дрался, почти всегда против превосходящего большинства, потому что один на один, со мной почему-то не хотели связываться. Ну надо признать, что это было редко. И без травм.
                            Палкой били с верху, ну как саблей разрубали. Шапка на голове цигейковая, с ватином, это как шлем, вообще-то. Не было никакой опасности (нечего было отбивать))). На счету того драчуна, не один я, он вообще был грозой всех, против него у меня не было шансов (а против троих, я даже среагировать не успел)))
                            Мое мнение - эту "неосторожность", надо убрать из статей, где виновный, в состоянии опьянения, на рабочем месте (там еще и ТБ нарушается)... Вернуть расстрельную статью.
                          • так
                            14.12.2016, 14:50:22
                            0
                            По неосторожности, можно себя убить: - споткнулся, подскользнулся, не удачно приземлился например виском. А когда толкнул кого-то, а он тоже неудачно проехался виском об угол:- это не умышленное убийство
                            • ...
                              14.12.2016, 14:57:12
                              4
                              Убийство =умышленное причинение смерти.
  • Северный
    13.12.2016, 16:21:02
    7
    Я считаю, что за убийство, должна быть смертная казнь! Какую пользу он принесет обществу за 8 лет, кроме как насидит себе авторитет на зоне?
    • Хах
      13.12.2016, 16:35:57
      5
      Авторитет среди кого? Там уже петух с полным карманом бабок ходит. И барабанщик по утру будит на зарядку.
      Авторитет за людское надо зарабатывать, а не мусарское или воровское.
  • трактовка
    13.12.2016, 16:26:15
    3
    судьи
    Наверно решение суда завесит от трактовки судьи, насколько знакомы адвокат с судьёй, либо адвокат с адвокатом, от честности адвоката к тебе. Обычно выкручивают так, если захотят тебя обвинить. Даже нельзя довериться своим адвокатам.
    • father
      13.12.2016, 20:00:30
      -2
      Так тут оправдали. "Он не хотел"...
    • /\/\
      14.12.2016, 14:39:27
      3
      "Закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло"
  • чудны судейски дела
    14.12.2016, 9:16:33
    4
    пожизненно этого урода нужно сажать, так же всех убийц. А лучше б вернули расстрельную статью...
  • 543982
    14.12.2016, 14:04:35
    4
    На кол его
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