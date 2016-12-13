В Усинске убийцу приговорили к 8 годам строго режима

Как сообщили "Усинск.Онлайн" в прокуратуре города Усинска, 17 июня текущего года в период с 00:01 до 00:34 подсудимый, находясь в алкогольном опьянении, в бытовом помещении общежития № 2 на Головных сооружениях, на почве внезапно возникшей личной неприязни, с целью причинения тяжкого вреда здоровью нанес потерпевшему удары кулаком и ногой в лицо, чем причинил тяжкие телесные повреждения.
У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму; ушиб головного мозга тяжелой степени и различные кровоизлияния и переломы черепа, которые в совокупности квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни и, в данном случае, повлекли по неосторожности смерть. Смерть пострадавшего наступила в результате причиненной ему черепно-мозговой травмы с ушибом головного мозга, кровоизлиянием под твердую мозговую оболочку, переломами лицевого отдела черепа.
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. А также назначил ограничение свободы на один год после отбывания основного срока - мужчина должен будет отмечаться в специализированном государственном органе ещё год. К примеру, ему будет запрещено посещать места массового скопления людей, изменять место жительства без согласования и покидать пределы своей квартиры с 22:00 до 6:00.
(с) Усинск.Онлайн
Меня лично напрягает слово "по неосторожности".
Алкоголь - отягощение (не упомянули об этом).
"Личная неприязнь"... На рабочем месте (а вахтовый поселок, это рабочее место), пьяный - отягощение...
Но я не судья. Может поэтому столько вопросов возникло?
Здесь, на лице поплясал - "по неосторожности"...
Например, отоварили меня трое, на нейтральной территории. =)
Первый удар палкой по голове, второй скользящий в висок (вообще-то предполагалось в лоб, но я уже отключился и падал)... Никто не добивал. Лежачего не бьют... Такие правила были в моем детстве.
Сейчас по насмотрелись "Ходячих мертвецов" и отморозились... Бьют пока шевелишься, а то и просто в мясо разбивают... Подонки.
Меня никто не собирался убивать. Три "слабака" (один из них, сейчас в Охранном агентстве, с ментами дружбу водит, тот, что в висок бил))), выходя с "чужого" квартала (а в моей юности все было поделено на сектора и районы, это потом наркотики всех сделали "братьями" и "сестрами"...) нарвались на лирически настроенного пацана, идущего с "их" района (а я ходил к ним смотреть "Романс о влюбленных"... единственный с класса))). Палка была, тополиной веткой (просто толстой)... И это было уроком (больше меня никто не бил, до сих пор))). Все дрались. Но не забивали так ногами, беспричинно... Или мне везло, по жизни? =) Тоже не плохо. Я живу среди нормальных людей значит, не вдаваясь в вопросы правоприменения и прочей белиберды.
(Я достаточно наговорил)
По счастливой случайности, удар был скользящим, потому что целили в лоб. =)
Ну Вы же не специалист в этом деле? Дрались когда-то? =)
А я дрался, почти всегда против превосходящего большинства, потому что один на один, со мной почему-то не хотели связываться. Ну надо признать, что это было редко. И без травм.
Палкой били с верху, ну как саблей разрубали. Шапка на голове цигейковая, с ватином, это как шлем, вообще-то. Не было никакой опасности (нечего было отбивать))). На счету того драчуна, не один я, он вообще был грозой всех, против него у меня не было шансов (а против троих, я даже среагировать не успел)))
Мое мнение - эту "неосторожность", надо убрать из статей, где виновный, в состоянии опьянения, на рабочем месте (там еще и ТБ нарушается)... Вернуть расстрельную статью.
Авторитет за людское надо зарабатывать, а не мусарское или воровское.