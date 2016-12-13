В Усинске убийцу приговорили к 8 годам строго режима

Минувшим летом мужчина, находясь на работе, умышленно причинил тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека, что повлекло смерть потерпевшего.

Как сообщили "Усинск.Онлайн" в прокуратуре города Усинска, 17 июня текущего года в период с 00:01 до 00:34 подсудимый, находясь в алкогольном опьянении, в бытовом помещении общежития № 2 на Головных сооружениях, на почве внезапно возникшей личной неприязни, с целью причинения тяжкого вреда здоровью нанес потерпевшему удары кулаком и ногой в лицо, чем причинил тяжкие телесные повреждения.

У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму; ушиб головного мозга тяжелой степени и различные кровоизлияния и переломы черепа, которые в совокупности квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни и, в данном случае, повлекли по неосторожности смерть. Смерть пострадавшего наступила в результате причиненной ему черепно-мозговой травмы с ушибом головного мозга, кровоизлиянием под твердую мозговую оболочку, переломами лицевого отдела черепа.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. А также назначил ограничение свободы на один год после отбывания основного срока - мужчина должен будет отмечаться в специализированном государственном органе ещё год. К примеру, ему будет запрещено посещать места массового скопления людей, изменять место жительства без согласования и покидать пределы своей квартиры с 22:00 до 6:00.

(с) Усинск.Онлайн