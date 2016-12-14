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14.12.2016 07:01
В 2017 году в Усинске запланировано отремонтировать 7 дворов
Работа бюджетных комиссий Совета МО ГО «Усинск» перед очередной 8-й сессией окончена. И сегодня состоялось заседание расширенного Президиума Совета депутатов.
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Как сообщает пресс-служба городской мэрии, назначение даты заседания внеочередной сессии Совета МО ГО Усинск» стало первым вопросом повестки. Общим большинством голосов назначена дата внеочередной сессии – 22 декабря, 14.00 (актовый зал администрации).

Вторая, наиболее обширная тема сегодняшней встречи — «О рассмотрении вопросов повестки дня заседания очередной сессии Совета МО ГО «Усинск» пятого созыва».

Один из вопросов предстоящей сессии, а их 18 – «О бюджете МО ГО «Усинск» на 2017 и плановый период 2018 и 2019 гг.». Как уже говорилось ранее, бюджет по-прежнему будет социально ориентированным. Образование, культура, физическая культура и спорт, социальная помощь населению на 2017 – 2019 годы составляют более 76% от всех расходов бюджета.

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Проект решения «О финансовой поддержке капитального ремонта дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, с обустройством парковок и пешеходных дорожек» представила руководитель Управления ЖКХ Надежда Семакова: «В 2017 году предлагается осуществлять финансовую поддержку капитального ремонта семи дворов. В проект решения предлагаются следующие адреса: ул.Молодежная 7, 11, 13, ул. Воркутинская 21, Пионерская 16, Парковая 18, Строителей 16».

Завтра, 15 декабря, на сессии Совета депутаты будут голосовать «за» или «против» всех представленных на Президиум проектов решений.

Комментарии (22)

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  • father
    14.12.2016, 7:21:19
    0
    И надо уточнить, что их делали, да не доделали. =)
    PS Председатель, слега схуднул. =)
    • Димон
      14.12.2016, 7:43:59
      2
      Спортом занимается. Не курит.
    • Фазеру
      14.12.2016, 9:32:13
      3
      Уточняю. Перечисленные в новости дворы не делали.
  • Пионерская 16
    14.12.2016, 8:48:23
    1
    Спасибо депутатам!!!!!!!
  • Пионерская 16
    14.12.2016, 8:52:33
    3
    Андрей Витальевич Линников, молодец, спасибо всем депутатам за поддержку!
  • Северный
    14.12.2016, 9:48:55
    3
    Хотелось бы узнать стоимость затрат из бюджета, каждого двора?
  • Я
    14.12.2016, 10:12:39
    2
    Ремонт
    А Парковая 11 когда будете ремонтировать
  • житель
    14.12.2016, 10:18:06
    5
    Как у нас сделали 60 лет Октября 6/2 лучше бы не делали все тяп ляп. Тратуары уже переделывали, опять абы как. Вот в этом году делали Парковую вот там красиво не чего сказать. Молодцы
    И вообще дом 60 лет 14/1 как будто не кто не видит там дорога от м-н Сюрприз и вдоль дома лужи стоят людям ходить не возможно.
  • Правда
    14.12.2016, 10:19:51
    2
    Коля, решайте вопрос несанкционированных свалок и отстрела собак. Ремонт дворов это не такая глобальная проблема, это рабочий момент.
  • Житель с Молодежки
    14.12.2016, 10:23:03
    5
    А нащ двор?
    А ниче так, что через Молодежную,3 "А" полгорода ездит(чтоб на светофоре не стоять), и там выбоина-на выбоине от 1 до 4 подъезда, и дорожек для пешеходов нет от 3 до 1 подъезда?
    Наверное, депутат Усачёв это подтвердит. Почему не отстаивает свою территорию?!!! Депутаты Серов и Баранов вокруг дворы сделали (Молодежная,3 и Молодежная,5). Кулябов в свое время успел только полдвора по Молодежной, 3"А" сделать, а вторая половина осталась страшней некуда(((
    • Димон
      14.12.2016, 10:45:45
      3
      До 20 года сделают все дворы. Потом опять по кругу.
      • father
        14.12.2016, 20:22:24
        1
        Только сначала трубы делайте, а не наоборот. =)
  • Усинец
    14.12.2016, 10:44:01
    3
    Неужели нельзя сделать долгосрочную программу ремонта дворов?! И жителям понятно и депутатам каждый год "выбивать" ничего не надо
    • father
      14.12.2016, 13:10:15
      1
      Пятилетки остались в Социалистическом прошлом. =)
  • Житель дома № 17
    14.12.2016, 11:25:49
    8
    Уберите Чинарский забор от нашего дома
    А Пионерская ,17 ?????? Двор приведут в надлежащий вид???И когда будет решен вопрос о сносе ограждений,примыкающих к стене дома, На каком основании хозяин "Чинара" выстроил на территории собственников вопреки пожарной безопасности заборище. Эй,депутаты,не спите!
  • Суждение
    14.12.2016, 14:22:02
    1
    Нет , ну нормально ??? Осенью двор Мира 17 - не стали менять плиты при въезде ( ну хоть засыпали гравием немного ямы по просьбе) , аргументировав , что Администрация обещала летом 2017 года производить ремонт двора полностью. Как это понимать???? С весны начинаю обращения в администрацию строчить .
  • Avgur
    14.12.2016, 17:08:45
    3
    Нефтяников 50 когда? Центр, машин тьма, депутат моль. Верните Кулябова!
    • Депутат
      14.12.2016, 19:37:28
      3
      Молодёжная 7, центр центров.
  • Vvv
    14.12.2016, 20:58:27
    1
    G
    Покажите лица всех голосовавших на фото !
  • .... А вобще
    14.12.2016, 21:00:17
    1
    Пора
    Выкладывать на видео .
  • */*
    14.12.2016, 22:17:47
    1
    Лес рук
  • Кекс
    15.12.2016, 12:43:31
    3
    Неудачный выбор дворов на следующий год, кто то явно лабирует свои политические интересы. А директору УЖКХ позор делать так как дяди хотят, сосем ни чего в этом деде не понимает. И как так можно тогда такую должность занимать.
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