В 2017 году в Усинске запланировано отремонтировать 7 дворов

Работа бюджетных комиссий Совета МО ГО «Усинск» перед очередной 8-й сессией окончена. И сегодня состоялось заседание расширенного Президиума Совета депутатов.

Как сообщает пресс-служба городской мэрии, назначение даты заседания внеочередной сессии Совета МО ГО Усинск» стало первым вопросом повестки. Общим большинством голосов назначена дата внеочередной сессии – 22 декабря, 14.00 (актовый зал администрации).

Вторая, наиболее обширная тема сегодняшней встречи — «О рассмотрении вопросов повестки дня заседания очередной сессии Совета МО ГО «Усинск» пятого созыва».

Один из вопросов предстоящей сессии, а их 18 – «О бюджете МО ГО «Усинск» на 2017 и плановый период 2018 и 2019 гг.». Как уже говорилось ранее, бюджет по-прежнему будет социально ориентированным. Образование, культура, физическая культура и спорт, социальная помощь населению на 2017 – 2019 годы составляют более 76% от всех расходов бюджета.

Проект решения «О финансовой поддержке капитального ремонта дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, с обустройством парковок и пешеходных дорожек» представила руководитель Управления ЖКХ Надежда Семакова: «В 2017 году предлагается осуществлять финансовую поддержку капитального ремонта семи дворов. В проект решения предлагаются следующие адреса: ул.Молодежная 7, 11, 13, ул. Воркутинская 21, Пионерская 16, Парковая 18, Строителей 16».

Завтра, 15 декабря, на сессии Совета депутаты будут голосовать «за» или «против» всех представленных на Президиум проектов решений.