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14.12.2016 11:09
Подведены итоги муниципального конкурса «Новогодняя игрушка моей семьи»
Около двух месяцев проходил в Усинске муниципальный конкурс «Новогодняя игрушка моей семьи». И вот результат – 7 декабря открылась восхитительная выставка в музейно-выставочном зале «Вортас».
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фото: Евгений Волдаев

На конкурс было представлено рекордное количество работ — 442 из 30 образовательных организаций. Тема работ — «Мой родной край». Игрушки, представленные на конкурс, в форме шара, а посвящены они 95-летию Республики Коми, сообщает пресс-служба администрации Усинска.

В работе строгого, но справедливого жюри приняли участие сотрудники музейно-выставочного зала «Вортас», преподаватели МБОУДО «Детская школа искусств» г. Усинска.

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По итогам работы профессионального жюри победителями и призерами признаны 24 участника. Все они были награждены призами и грамотами Управления образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск».

Также для всех маленьких творцов будут организованы в образовательных организациях праздничные мероприятия с вручением открыток от Деда Мороза.

Hahalkin.jpgВыставку посетил руководитель администрации Усинска Станислав Хахалкин. На своей странице социальной сети «ВКонтакте» он поделился впечатлениями: «Сегодня посетил выставку «Новогодняя игрушка моей семьи». Эти игрушки сделали наши усинские ребята вместе с родителями. Сколько фантазии, энергии и красоты! В очередной раз был приятно удивлен мастерству и профессионализму, с которым были выполнены работы».

К слову, решено, что лучшие игрушки украсят новогодний зал Усинского дворца культуры. А усинские ребята и их родители смогут еще раз насладиться яркими и сказочными работами.

Комментарии (3)

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  • ))))))
    14.12.2016, 11:34:11
    2
    главное-своевременно то как ((((
    уже неделю выставка длится,а вы только написали (((
  • Она
    14.12.2016, 11:44:54
    0
    Люди, а где узнать что будет такой конкурс? Мы бы тоже учувствовали, но информации не видели(((
    • ...
      14.12.2016, 11:51:10
      0
      Попробуйте в Арт-салоне поучаствовать в Вортасе, как раз на этих выходных будет, объявление было.
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