Подведены итоги муниципального конкурса «Новогодняя игрушка моей семьи»

Около двух месяцев проходил в Усинске муниципальный конкурс «Новогодняя игрушка моей семьи». И вот результат – 7 декабря открылась восхитительная выставка в музейно-выставочном зале «Вортас».

фото: Евгений Волдаев

На конкурс было представлено рекордное количество работ — 442 из 30 образовательных организаций. Тема работ — «Мой родной край». Игрушки, представленные на конкурс, в форме шара, а посвящены они 95-летию Республики Коми, сообщает пресс-служба администрации Усинска.

В работе строгого, но справедливого жюри приняли участие сотрудники музейно-выставочного зала «Вортас», преподаватели МБОУДО «Детская школа искусств» г. Усинска.

По итогам работы профессионального жюри победителями и призерами признаны 24 участника. Все они были награждены призами и грамотами Управления образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск».

Также для всех маленьких творцов будут организованы в образовательных организациях праздничные мероприятия с вручением открыток от Деда Мороза.

Выставку посетил руководитель администрации Усинска Станислав Хахалкин. На своей странице социальной сети «ВКонтакте» он поделился впечатлениями: «Сегодня посетил выставку «Новогодняя игрушка моей семьи». Эти игрушки сделали наши усинские ребята вместе с родителями. Сколько фантазии, энергии и красоты! В очередной раз был приятно удивлен мастерству и профессионализму, с которым были выполнены работы».

К слову, решено, что лучшие игрушки украсят новогодний зал Усинского дворца культуры. А усинские ребята и их родители смогут еще раз насладиться яркими и сказочными работами.