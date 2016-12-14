В Усинске начался монтаж снежного городка

На площадь перед зданием бассейна уже завезли ледяные блоки, часть из них смонтирована и обтёсана. В скором времени на этом месте будет сиять и переливаться сказочный городок. Также продолжается монтаж городской горки и новогодней лесной красавицы. Открытие городка планируется на 23 декабря.
Мэр Усинска Станислав Хахалкин обратился к жителям и гостям города через свою страницу в социальной сети:
"Уважаемые жители Усинска и гости города!
Сейчас в нашем городе идет полным ходом благоустройство главных площадей Усинска ко встрече Нового года.
Так, на площади им. А.М. Босовой уже не первый день ведутся монтажные работы: смонтирована горка, завезен лед и установлены заготовки будущих новогодних скульптур. Во избежание несчастных случаев, убедительно прошу вас отнестись внимательно к этой работе, следить за вашими ребятишками и не пользоваться площадкой городка до завершения работ по ее благоустройству!".
Давайте, освещайте, чего Вы там нарыли?=)
Одно только всегда смущает:- всё считается в миллионах, миллиардах, а деланного почти не видно, а мы гроши получаем, и им всё мало.
Любви все возрасты покорны... Любите и радуйтесь жизни!
P.S. Я так рад, что Вы мне ответили )))
Нет, не Викторович, ни случайно, ни специально ;)
Хорошего Вам дня!!!
А там разберемся ;)
Так держать!
Сейчас напишу- заодно и договоримся насчет "дозора"