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14.12.2016 10:06
В Усинске начался монтаж снежного городка
На площади им. А.Босовой полным ходом идет возведение городской достопримечательности изо льда.
gorodok-1.jpg

На площадь перед зданием бассейна уже завезли ледяные блоки, часть из них смонтирована и обтёсана. В скором времени на этом месте будет сиять и переливаться сказочный городок. Также продолжается монтаж городской горки и новогодней лесной красавицы. Открытие городка планируется на 23 декабря.

gorodok-2.jpg

Мэр Усинска Станислав Хахалкин обратился к жителям и гостям города через свою страницу в социальной сети:

"Уважаемые жители Усинска и гости города!

Сейчас в нашем городе идет полным ходом благоустройство главных площадей Усинска ко встрече Нового года.

Так, на площади им. А.М. Босовой уже не первый день ведутся монтажные работы: смонтирована горка, завезен лед и установлены заготовки будущих новогодних скульптур. Во избежание несчастных случаев, убедительно прошу вас отнестись внимательно к этой работе, следить за вашими ребятишками и не пользоваться площадкой городка до завершения работ по ее благоустройству!".

Комментарии (53)

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  • ник
    14.12.2016, 10:49:51
    0
    А получше льда не нашлось? Большая часть желтая.
    • father
      14.12.2016, 13:04:40
      3
      Это у Администрации, а на площади перед бассейном, уже есть лабиринт, и "Год петуха", Деад Мороз и Снегурка - все довольно таки прозрачно, =) не привередничайте. Строят у же неделю (если не больше)
      • Ух
        14.12.2016, 15:26:29
        3
        Прям именно Dead Мороз?
  • угу
    14.12.2016, 10:57:37
    1
    его с обратной стороны Администрации выкавыривали )))
  • Елена
    14.12.2016, 11:18:05
    9
    Идешь на работу мимо городка и настроение поднимается Ведь скоро Новый год! Мастера в такую морозяку трудятся,красоту создают.....Должно получится что-то необычное......
  • Человек
    14.12.2016, 11:45:26
    8
    Лишь бы до нового года дотянул городок, а то в Усинске хватает быдла разного возраста!
  • Елене
    14.12.2016, 11:47:54
    -4
    Вам бы столько заплатили сколько этим мастерам вы тоже бы мороз особо не ощутили )
    • )))))Елене
      14.12.2016, 13:43:00
      13
      а кто вам мешает???
      Не нужно считать чужие ,заметьте -честно заработанные,деньги...нужно самому стремиться больше зарабатывать)))
  • father
    14.12.2016, 13:02:27
    1
    У Томлуна, елка криво стоит. Хочет упасть в сторону дороги (походу не учли местный рельеф, при установке)))
  • так
    14.12.2016, 13:51:51
    4
    Может, хватит ныть да причитать? Настраивайте себя на праздничное настроение, и всё будет замечательно. Давайте без придирок, хотя бы по - мелочам поживём хоть один месяц. Самим же легче жить будет в хорошем настроении. Разве не всё равно какого цвета лед? Главное, чтобы удачно получилось, чтобы настроение было праздничным.
  • Как так
    14.12.2016, 14:00:26
    -3
    Ну если для вас 6 миллионов это мелочи , то давайте без придирок .
    • father
      14.12.2016, 14:09:48
      1
      Обычно дают ссылку, на те шесть миллионов, которые, по нашему неведению - мелочи. =)
      Давайте, освещайте, чего Вы там нарыли?=)
    • так как
      14.12.2016, 15:15:37
      2
      Эти ледяные фигуры будут с подсветкой, цвет льда будет меняться. Чего распереживались - какой цвет, какая зарплата. Больше чем надо не дадут, главное, чтобы бездельникам в карманы не попали эти миллионы, а нам радость принесли.
      Одно только всегда смущает:- всё считается в миллионах, миллиардах, а деланного почти не видно, а мы гроши получаем, и им всё мало.
  • Алла
    14.12.2016, 14:55:34
    3
    Как обстоит дело с охраной городка?
    Надеюсь, что уже и об охране снежно- ледового городка позаботились. Так как правильно сказал Человек- у нас "бы..а разного возраста хватает"- и реально надо приучать всех, что за порчу имущества (а в данном случае красоты) могут сделать БОЛЬНО, ОЧЕНЬ БОЛЬНО.
    • 100%
      14.12.2016, 15:28:28
      1
      Нужно не охранять, а минировать
      • father
        14.12.2016, 18:54:00
        2
        Да сейчас холодно. Мины в камень превращаются... Только успевай распинывать. )))
    • Евгений
      14.12.2016, 16:05:36
      3
      Алла, а давайте вечерами будем с Вами прогуливаться и, заодно, присматривать за ледовым городком? ;)
      • )))))Евгению
        14.12.2016, 16:30:59
        7
        Предлагаю всем влюблённым парочкам прогуливаться по вечерам...заодно и вандалов распугивать
        • Евгений
          14.12.2016, 16:32:00
          2
          Ой, а если мы еще пока не влюбленные?
          • Евгению
            14.12.2016, 16:33:18
            6
            Ну,симпатизирующим
            • Евгений
              14.12.2016, 16:36:47
              7
              Алла, как Вам такое предложение? А я Вам явно симпатизирующий )))
              • так
                14.12.2016, 17:06:17
                3
                Всем желающим найти свою половину тоже можно там прогуливаться и будет вам счастье, а городу покой!
      • Евгению
        15.12.2016, 9:48:18
        2
        А что будешь делать, если Алла-БАБУШКА?
        • так
          15.12.2016, 13:42:06
          1
          А если Евгений дедушка?
          Любви все возрасты покорны... Любите и радуйтесь жизни!
  • Ливингстон
    14.12.2016, 17:31:52
    0
    Раз пошли на дело я и Рабинович
  • Алла
    14.12.2016, 21:07:45
    6
    Евгений, я "за". Ой и не завидую же я попавшемуся вандалу! !!!
    • Евгений
      14.12.2016, 21:51:12
      6
      Алла, я ему тоже не завидую)))
      P.S. Я так рад, что Вы мне ответили )))
    • Евгений
      14.12.2016, 22:07:15
      7
      Алла, когда в первый "дозор" пойдем? )))
      • )))))
        14.12.2016, 22:17:00
        2
        Да,когда,Алла???И мы с другом пойдём???Коньячок и конфетки с нас....для согрева и знакомства))))
        • Евгений
          14.12.2016, 22:31:43
          4
          Вот вы с другом и развлекайтесь напару, под коньячок...
          • Евгению
            14.12.2016, 23:38:54
            -1
            такой молодой...и уже скучный ((Алла-подумайте (((
        • Алла
          15.12.2016, 9:13:46
          2
          )))))-у
          Спасибо, кншн, но не пью я коньячок-с! А организовать добровольную дружину для охраны для нас же созданной красоты НАДО! Коль уж власть имущие такие не дееспособные!
      • Алла
        15.12.2016, 9:10:54
        1
        Евгений, а вы по- батюшке,случайно, не Викторович?)))
        • Евгений
          15.12.2016, 9:12:28
          2
          Алла, доброе утро!)))
          Нет, не Викторович, ни случайно, ни специально ;)
          • Алла
            15.12.2016, 9:15:09
            1
            Спасибо, что ответили. Извините
            • Евгений
              15.12.2016, 9:16:06
              1
              Да не за что. Мне приятно, что Вы хотите больше узнать обо мне)))
            • Евгений
              15.12.2016, 9:16:52
              1
              Алла, а Вас только Евгении Викторовичи интересуют?
              • Алла
                15.12.2016, 9:22:25
                1
                Что Вы, конечно, нет. Просто предположила...Надо же Вас как-то вычислить))) Не всё же народ баламутить(бесить) нашей с Вами перепиской здесь.
                Хорошего Вам дня!!!
                • Евгений
                  15.12.2016, 9:40:30
                  2
                  Алла, так давайте где-нибудь в другом месте общаться )))
                  • Алла
                    15.12.2016, 9:54:41
                    1
                    Евгений, жду предложений
                    • Для Аллы
                      15.12.2016, 9:58:35
                      -6
                      Не забудь у мужа попросить пистолет его, на всякий случай
                    • Евгений
                      15.12.2016, 10:04:02
                      1
                      Алла, пишите мне на .
                      А там разберемся ;)
                      • )))))
                        15.12.2016, 10:10:42
                        5
                        Я в общественном транспорте улыбаюсь и подмигиваю всем некрасивым молодым парням,дабы поднять их самооценку...)))Галина.74 года)))
                        • До моргаешься!
                          15.12.2016, 10:15:39
                          1
                          За углом получишь чего нибудь
                          • Алла
                            15.12.2016, 10:17:47
                            3
                            До моргаешься!-у
                            О, а вот и первый кандидат в вандалы!
                        • Алла
                          15.12.2016, 10:18:29
                          2
                          )))))-у
                          Видимо только после коньячка с конфетами))
                          Так держать!
                      • Алла
                        15.12.2016, 10:16:44
                        1
                        Представляю как на Вас сейчас посыпятся письма ....
                        Сейчас напишу- заодно и договоримся насчет "дозора"
                        • Евгений
                          15.12.2016, 10:19:21
                          2
                          Алла, постараюсь узнать Вас из насыпавшихся писем )))
                        • )))) Алле
                          15.12.2016, 10:20:08
                          3
                          обещаю не засыпать письмами
                          Мы только порадуемся за вас!!!Чудеса случаются под Новый год!!!Вам удачи
                          • Алла
                            15.12.2016, 11:05:33
                            2
                            )))))-у
                            Какой Вы положительно- добрый!!!! Спасибо. И взаимно. Но на дозор коньячок всё же не забудьте!
                            • )))))Алле
                              15.12.2016, 15:56:08
                              1
                              Зря Евгений мне нахамил..Я ему нисколько не конкурент)))Если иногда следить за моими коментами-я девушка!!Вам спасибо за добрые слова!!!Удачи,до встречи в городке))))Всем добра и позитива!!
                              • Евгений
                                15.12.2016, 16:06:42
                                3
                                Простите, пожалуйста, "неконкурент")))
                                • )))))Евгению
                                  15.12.2016, 16:12:07
                                  1
                                  Прощаю!!И вам всего наилучшего)))
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