Похитители джинсов задержаны

Полиция Усинска по горячим следам задержала подозреваемого в грабеже и краже.

Ранее мы писали, что в дежурную часть ОМВД России по Усинску поступило заявление от продавца одного из магазинов, которая сообщила, что неизвестный мужчина, применяя насилие, открыто похитил джинсы стоимостью более 2 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению может быть причастен житель Ухты, 1982 года рождения, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение грабежа и краж.

Задержанный мужчина дал признательные показания. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».

Кроме того, было установлено, что данный гражданин причастен к краже из магазина портативной аудиоколонки стоимостью порядка 8 тысяч рублей. При этом, как установлено, кражу злоумышленник совершил за несколько часов до грабежа. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

В настоящее время расследование уголовных дел продолжается.