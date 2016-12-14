<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

14.12.2016 08:15
Похитители джинсов задержаны
Полиция Усинска по горячим следам задержала подозреваемого в грабеже и краже.
p-4-55911.jpg

Ранее мы писали, что в дежурную часть ОМВД России по Усинску поступило заявление от продавца одного из магазинов, которая сообщила, что неизвестный мужчина, применяя насилие, открыто похитил джинсы стоимостью более 2 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению может быть причастен житель Ухты, 1982 года рождения, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение грабежа и краж.

Задержанный мужчина дал признательные показания. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».

Кроме того, было установлено, что данный гражданин причастен к краже из магазина портативной аудиоколонки стоимостью порядка 8 тысяч рублей. При этом, как установлено, кражу злоумышленник совершил за несколько часов до грабежа. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

В настоящее время расследование уголовных дел продолжается.

Комментарии (5)

Добавить комментарий
  • )))))
    14.12.2016, 11:16:24
    2
    Урод (((
  • 45
    14.12.2016, 11:55:03
    2
    Гастролёр дешёвый .
  • берия
    14.12.2016, 12:25:45
    4
    Сколько нечисти разной в городе собралось. И ни одной службы ППС в городе невидать . Вахтовики толпами бродят по городу в поисках приключений, кто то же должен их контролировать
  • Чп
    14.12.2016, 13:34:15
    5
    В Полиции сокращение штата ,ППС вообще убрали ,зато у нас есть " казаки " которых видно только на параде 9 мая .
    • father
      14.12.2016, 13:45:52
      2
      Еще Нацгвардия, есть. =)
      Но городок мал, для содержания контингента. =)
Последние комментарии
Последние объявления
   
 