Ледовая переправа в районе Усть-Усы открыта до 3-х тонн

Многие усинские автолюбители уже воспользовались возможностью выехать на машине "на большую землю".

Как сообщили в подрядной организации, которая занимается строительством и содержанием ледовой переправы через реку Печора в районе села Усть-Уса, для машин массой не более 3-х тонн официально путь открыт.

Однако, как нас заверил собеседник, есть опасения, что узнав об этом в Усинск устремятся водители крупной техники. В этом случае возможны различные варианты, самый благоприятный из которых это закрытие переправы.

Как отметил один из наших читателей, на этих выходных сумел вырваться в Ухту. Дорога в одну сторону заняла порядка 5,5 часов. "Зимник" в хорошем состоянии, дорога преимущественно ровная без "волн". Наш читатель дважды пересекал новую трассу, строительство идет полным ходом, он заметил большое количество дорожной техники.

(с) Усинск.Онлайн