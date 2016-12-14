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14.12.2016 09:04
Ледовая переправа в районе Усть-Усы открыта до 3-х тонн
Многие усинские автолюбители уже воспользовались возможностью выехать на машине "на большую землю".
Zimnik.jpg

Как сообщили в подрядной организации, которая занимается строительством и содержанием ледовой переправы через реку Печора в районе села Усть-Уса, для машин массой не более 3-х тонн официально путь открыт.

Однако, как нас заверил собеседник, есть опасения, что узнав об этом в Усинск устремятся водители крупной техники. В этом случае возможны различные варианты, самый благоприятный из которых это закрытие переправы.

Как отметил один из наших читателей, на этих выходных сумел вырваться в Ухту. Дорога в одну сторону заняла порядка 5,5 часов. "Зимник" в хорошем состоянии, дорога преимущественно ровная без "волн". Наш читатель дважды пересекал новую трассу, строительство идет полным ходом, он заметил большое количество дорожной техники.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (8)

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  • вопрос
    14.12.2016, 9:10:52
    -1
    а можно фото с "новой" дороги, как там "полным" ходом идет работа? По другим данным, там полторы калеки иной раз стоят все больше для вида, а не для работы.
  • Вся правда
    14.12.2016, 10:01:01
    4
    Пишу с зимника
    До Ухты 500 км, 5.5 часов средняя скорость 90 км в час. Я думаю товарищу зимник не нужен, т.к он летел на ракете! Зимник не так уж и хорош, как земля застыла такой и зимник. Шкандыбает со стороны в сторону, весь в ухабах. После Исак Курьи дорога 20 метров речной песок незастывший, торчат лушпайки, которых выцмыкивают, можно пролететь на скорости если повезет. А в целом ехать можно, для этих мест дорога вполне пойдет.
    • )))))
      14.12.2016, 10:48:00
      3
      Некоторые слова просто улыбнули...великий могучий))))
    • дядя
      14.12.2016, 11:37:23
      2
      Что за лушпайки? Каким образом выцмыкивают? Можно подробнее?
  • Удивлен
    14.12.2016, 11:43:18
    4
    До Ухты за 5.5 часов?
    Понтов на локоть себе наматывает...
    • 1
      14.12.2016, 14:17:52
      6
      Да некоторых послушаешь из-за 5 часов доезжают, и до Кирова за 10 часов в легкую... Народ что ли так самоутверждаться привык, что ли. Больше из серой массы выделится нечем видимо.. Летом к примеру на Лыже с баржи первый съехал и за 6 часов по кочкам доехал до Ухты. Никто не обгонял. На следующий день читаю сообщения соседа по барже в подслушано Усинск . Пишет , что за 5 часов домчал с Лыжи до Ухты)))) Я его заминусил))
  • Доехал
    14.12.2016, 11:52:28
    7
    8 часов до Ухты ,ехал в адекватности не от кого не убегал )
  • Куцый
    14.12.2016, 13:11:38
    2
    Зимник гуано но для Усинска пойдет
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