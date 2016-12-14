Опубликованы списки участников конкурса снежных фигур

По итогам первого этапа конкурса допуск получила 21 команда.

Подведены итоги I тура Муниципального фестиваля снежных скульптур. Для участия в I туре в оргкомитет поступило 32 заявки. Компетентное жюри отобрало 21 эскиз для участия в следующем этапе:

1. Фигура «Новогодний медведь» команды отдела организации тендеров и аукционов ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»;

2. Фигура «Жар-птица» команды ООО «Буровая компания «Евразия»;

3. Фигура «Снегирь» команды «Немчики» немецкой национально-культурной автономии «Эдельвейс-Усинск»;

4. Фигура «Мир в наших руках» команды «Double»;

5. Фигура «Королева Севера» команды «Творческое объединение «Арт-бузик»;

6. Фигура «Киккурулю» команды «Центрики»;

7. Фигура «Наследие предков» команды «Девятая сфера»;

8. Фигура «Ни пуха, ни пера в Год Петуха!» команды «Творцы» МБДОУ «ДСОВ № 24» г. Усинска;

9. Фигура «Русский сувенир» команды «Пятый элемент» 1-б класса МБОУ «СОШ № 5» г. Усинска;

10. Фигура «Праздник к нам приходит» команды ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»;

11. Фигура «Рождение нового» команды «СМС Энергия» ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»;

12. Фигура «ИГЛУ» команды «Коми-инкогнито»;

13. Фигура «Единство народов» команды «Червона калина»;

14. Фигура «Ёлочка» команды «Клуб молодых мам» МБУ «Молодежный центр»;

15. Фигура «Петушок» команды МБУ «Молодежный центр»;

16. Фигура «Девочка с рыбой» команды МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска;

17. Фигура «В гостях у сказки» команды «Созвездие» МБОУ «СОШ № 1» г. Усинска;

18. Фигура «Холодные вкусности» команды «Новогодний ШОК» МБОУ «СОШ № 2» г. Усинска;

19. Фигура «Ты это… Заходи, если что!» команды «Шаркон» производственного отдела УО АМО ГО «Усинск»;

20. Фигура «Мечта» команды Совета молодых специалистов ООО «РН – Северная нефть»;

21. Фигура «Ам-Ням» команды «ЭПУ».

В этом году, как и в прошлом, фигуры будут возводиться на двух площадях – центральной площади перед администрацией и площади им. А. Босовой.

Вчера 13 декабря в МБУ «Молодежный центр» состоялось собрание, на котором все участники II тура ознакомились со схемами расположения фигур, с технологией возведения снежных скульптур, прослушали инструктаж по технике безопасности. В связи с погодными условиями - очень низкими температурами - было принято решение II тур фестиваля проводить в «гибком графике». С 14 декабря по 19 декабря 2016 года, включительно, участники фестиваля могут заниматься процессом возведения снежных фигур, выбирая для себя наиболее удобное время и регулируя свое состояние и ощущения, в соответствии с погодными условиями.

Теплое помещение, горячий чай, воду ежедневно на весь период проведения конкурса обеспечит командам МБУ «Молодежный центр». Конкурсная комиссия фестиваля произведет оценку снежных скульптур 20 декабря 2016 года.

Всем участникам желаем удачи, вдохновения, творческого запала и настроения, несмотря на морозы, и, конечно, победы в конкурсе снежных скульптур!