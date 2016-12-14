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14.12.2016 14:18
Минстрой Коми предлагает почти в 3 раза повысить тариф по капремонту в Усинске
При принятии такого решения Правительством Коми, средний тариф по республике вырастет с 2,1 рубля до 7,26.
kapremont_0.jpg

На сайте министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Коми опубликован проект постановления правительства региона, который предлагает повысить тарифы на капитальный ремонт. Согласно документу, средний минимальный взнос за квадратный метр жилья по Коми хотят увеличить с 2,1 рубля до 7,26 рубля, пишет "КомиОнлайн".

Как говорится в пояснительной записке, изначально минимальный размер взноса на капитальный ремонт, установленный в республике, был занижен и не обеспечивал финансирование даже минимального набора услуг и работ по капремонту без привлечения бюджетной поддержки. Новый же расчет минимального взноса выполнен в соответствии с методическими рекомендациями Минстроя России и отталкивается от оценочной стоимости капремонта. Кроме того, учитывалось мнение местных властей и оценивалась доступность такого платежа для граждан.

После всех подсчетов предлагается установить минимальный взнос в 2017 году от 6,53 рубля до 7,26 рубля за «квадрат». Тариф в 2018 и 2019 годах будет индексироваться в зависимости от уровня инфляции.

Предлагаемые тарифы в разрезе муниципалитетов:

2016-12-14_12-39-02.png

2016-12-14_12-39-39.png

*** О том, что тариф необходимо повышать, в апреле 2016-го говорила занимавшая пост руководителя Фонда капремонта Анна Воробьева. В ноябре с подобным заявлением выступила депутат Госсовета Коми Татьяна Саладина, а затем и руководитель Минстроя Константин Лазарев. Он заверил, что поднимать тариф необходимо – он и так самый низкий по стране. По его словам, в идеале тариф нужно установить на отметке в 12-15 рублей за «квадрат», но рассматривается вариант повышения хотя бы до 6-7 рублей. На тот момент проект документа находился в стадии разработки.

Комментарии (115)

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  • да уж
    14.12.2016, 14:21:34
    48
    аппетиты совсем охреневшие! Вот нашли дармовую кормушку, поняли где можно урвать денег, НИХРЕНА не делая. Имейте совесть, господа чиновники!
    • оленевод Бельдыев
      14.12.2016, 14:26:43
      18
      посмотрите на ю тубе Сергей Гапликов взносы на капремонт 3
      а как же с таким громким заявлением на заседании правительства г-на гапликова-вы с себя взыщите сначала!
    • Андрей
      14.12.2016, 22:23:11
      1
      Смотрите! Для Вас человек объясняет как в таких случаях поступать!!!!
      https://www.youtube.com/watch?v=nBJ5TxFR7ok
      https://youtu.be/nBJ5TxFR7ok
  • 111
    14.12.2016, 14:26:05
    1
    они за капремонт предлагают платить по 1500 руб**?
    • ***
      14.12.2016, 14:41:00
      3
      а у вас квартира 206 кв.м?
  • father
    14.12.2016, 14:33:28
    1
    Иск более чем на 40 000 рублей предъявлен жителю пригородной Засопки Сергею Днепровскому предприятием «Читаэнергосбыт». Подобных прецедентов пока не отмечено не только в регионе, но и во всей России.
    Сегодня статью читал.
    http://03grb.ru/news/58471
  • гость
    14.12.2016, 14:42:49
    29
    капремонт
    такие суммы никто платить не будет.Пенсионерам не потянуть будем выходить на площадь хватит нас грабить.Верните наши льготы которые забрали а чиновники пусть возьмут под опеку по пенсионеру постоянно живущих в Усинске.
  • Алла
    14.12.2016, 14:45:44
    30
    Обоснуйте, пож-та
    Назовите ВЕСКУЮ причину повышения тарифов по кап. ремонту!!!! " ...поднимать тариф необходимо – он и так самый низкий по стране"- НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕСОМЫМ ПОВОДОМ для увеличения данного тарифа. Может быть у вас появятся высококвалифицированные строители- ремонтники- отделочники? Навряд ли. Драть с нас деньги за кап. ремонт будете, а этот самый ремонт будет производить "зоопарк" с Ближнего зарубежья. И где, в конце концов, ДОГОВОР, на основании которого мы должны вам перечислять деньги за кап.ремонт? Г-жа Саладина и г-н Лазарев, вам некуда девать свои з/пл? Тогда мы идем к вам с нашими платежками за кап.ремонт!!!
    • )))))
      14.12.2016, 14:59:40
      30
      Таким образом втрое увеличится долг за капремонт....пошли на фиг-платить не собираюсь!!!!Надо будет-сама свой каридор побелю...с соседями вскладчину
    • Евгений
      14.12.2016, 16:03:00
      -5
      Алла, как Вы поживаете? )))
      • Алла
        15.12.2016, 9:06:15
        1
        Евгений, спасибо, пытаемся выжить...
  • ужас
    14.12.2016, 14:58:03
    37
    зато у нас в Усинске самые высокие тарифы за ЖКУ в стране! Об этом господа из Сыктывкара не знали????? Лазарев откуда свалился? Снизьте тарифы до адекватных сначала! Не злите народ!
    • Господин
      14.12.2016, 20:05:00
      3
      Почему не злить? А то что вы сделаете, пошепчетесь с мужем на кухне и гневный пост в одноклассниках запостите?
      • господину
        15.12.2016, 7:58:31
        7
        народ ведь это не только я с супругой. Если вы причисляете себя к другой когорте, к высшей элите, то вам следует подумать, как жить с народом в ладу, а не накалять обстановку. 100 лет назад проходили эту тему...
  • -_-
    14.12.2016, 14:58:32
    46
    Минстрой Коми предлагает почти в 3 раза повысить тариф по капремонту в Усинске При принятии такого решения Правительством Коми, средний тариф по республике вырастет с 2,1 руб** до 7,26.
    да и нехай себе повышают хоть в сто раз, не плачу и платить за не оказанные услуги не собираюсь
  • ¯\_(ツ)_/¯
    14.12.2016, 15:05:46
    37
    средний тариф по республике вырастет с 2,1 руб** до 7,26.
    idiots, что тут скажешь. люда по два руб** не платят, а они хотят заставить по семь рублей платить *рукалицо*
  • медведь
    14.12.2016, 15:12:54
    48
    в идеале тариф нужно установить на отметке в 12-15 рублей за «квадрат», но рассматривается вариант повышения хотя бы до 6-7 рублей
    А не пошли бы Вы к о з е в т р е щ и н у , г-н Лазарев со своими аппетитами -_- ?
  • 1212
    14.12.2016, 15:14:18
    10
    А в столице не хотят поднять цены?
    • ...
      14.12.2016, 18:15:16
      2
      Если не ошибаюсь, они платят 15 руб за кв.м.
  • Северный
    14.12.2016, 15:17:10
    21
    Всех выгнать в отставку! Не уволить а пинками выгнать!!!
  • не министр.
    14.12.2016, 15:18:06
    -5
    Нам всем никто не мешает определится своим домом ,создать спецфонд и собирать деньги самим, а не кормить регионального оператора,счета которого находятся почему-то даже не республике.Закон позволяет еще с 2014 года определится.Но мы грамотные, сами с дивана слазим только пост написать.а почитать жилищный кодекс,собрать собственников и самим определять сумму и сроки проведения капремонта не царское дело. и если у министра такой неумный аппетит,место есть возле Гайзера там диету пропишут.
    • министру
      14.12.2016, 15:20:20
      26
      самый умный, да?
      у нас, к примеру, восьмиподъездный дом, порядка двести с лишним квартир - соберешь всех собственников?
  • местный
    14.12.2016, 15:28:45
    17
    НЕ ПЛАЧУ!!! И ДРУГИМ НЕ СОВЕТУЮ!!! ВОРОВСТВО!!!
  • Димыч
    14.12.2016, 15:36:23
    15
    Вообще ОБОРЗЕЛИ господа чиновники.
  • Я
    14.12.2016, 15:36:33
    14
    Охренели
    Все дорогие земляки надо бунт поднимать куда это перед зданием администрации устроим голодовку
  • Северный
    14.12.2016, 15:36:58
    21
    А почему расчет проходит из квадратных метров самих квартир?
    Капитальный ремонт все равно в наших квартирах делаться не будет, потому как никто из собственников не допустит этого. Почему берут расчет именно из внутреннего объема любого дома, почему не рассчитывают каждый дом точно, у дома 5, с подвалом 6 сторон, которые вроде как лет через 30-50 может быть начнут ремонтировать, если считать по сторонам дома, то получим суммы квадратных метров именно по сторонам, а с нас пытаются взять суммы по кубометрам внутри дома. Разница огромная!
    А в общем, Программа капитального ремонта домов= Равна воровству денег у собственного народа!
    • Сколько нужно ведер
      14.12.2016, 15:48:04
      20
      цементного раствора на 4 стороны дома, максимум 3-4 куба, швы замазать, покрытие на крышу+битум. И всю жизнь платить на эту аферу? Никогда!!!!
      Правительство РК и все структуры по строительству гнать в отставку!!!!!
      • father
        14.12.2016, 16:08:34
        4
        В Башкирии, у мамы квартира в доме 1978 года.
        Ближайший ремонт (фасада), в 2020 году.
        По ремонтам я узнал на сайте Башкирского некоммерческого оператора. Вбив адрес.
        Где я могу узнать о капремонтах жилья в Коми? =)
        НАЙТИ СВОЙ ДОМ
        в Республиканской программе капитального ремонта
        Где? =)
        • фазеру
          14.12.2016, 16:19:01
          -1
          После Колвы узнаешь....сверху всё видно ((
          • father
            14.12.2016, 22:19:45
            4
            Что это было? Че там кому видно?
            Это ответ вменяемого? Что этот "фазеру" себе позволяет? =)
        • Ололоша
          14.12.2016, 20:06:57
          2
          На сайте своей управляющей компании, у универсала есть к примеру. Правда я тоже не платил еще.
        • Аля
          14.12.2016, 20:41:30
          0
          На сайте фонда капремонта есть список со сроками.
          • father
            14.12.2016, 22:16:50
            3
            На сайте башкир, я просто вбил в окошко поиска свой адрес. =)
            Покажите мне такую же функцию на сайте Коми.
            И все. Остальное я сделаю сам. =)
            • Аля
              14.12.2016, 22:24:02
              -1
              Кто вам должен показать? Заходите на сайт, открывайте документ и любуйтесь, по каждому дому республики информация. Другой вопрос, что она действительности не соответствует (по домам Усинска сужу). Но уж что сочинили, то сочинили.
              • father
                14.12.2016, 22:28:55
                3
                Ну вот. В этом году, на Воркутинской, 11(?) должен был быть "Капремонт" (фасада), Кто исполнил? =) И исполнил ли? =)
                • Аля
                  14.12.2016, 22:33:15
                  1
                  Вот и я о том же. Много вам дала эта информация? )))) Одно раздражение, ей-богу.
                  • father
                    14.12.2016, 22:58:33
                    2
                    Вообще ничего не дало.
                    Я прошелся по городу - ноль инфы.
                    Подумал, что не работает сервис.
                    Вбил в поиск Усть-Кулом (ул. Ленина, есть везде)))
                    Находит информацию.
                    Собираемость - 68%, 2.5 руб** за кв.м.
                    Пусть сайт хотя бы сделают. =)
                    • Аля
                      14.12.2016, 23:01:37
                      1
                      Так вам сроки капремонтов нужны, собираемость взносов или отчет об исполнении?
                      • father
                        14.12.2016, 23:13:41
                        4
                        Зачем мне собираемость? =)
                        На Майами, они себе насобирали... Вот только смоет это Майами в следующем году (да и от Европы, до Урала, ничего не останется...) Смысла не вижу в этих сборах. =)
                        В прошлом году, для меня чуть все не закончилось, =) кому пошли бы мои сборы?
                        Кто-то тут уже писал им правильный адрес - в трещину, во-во, и пусть канают. =)
                  • father
                    14.12.2016, 23:21:09
                    5
                    В лихие девяностые, на Приполярной, дом разваливался. Так его просто сделали... Там лоджии отходили от дома. Ну вот на Воркутинской, рассыпается кирпич на фасаде, со стороны гаражей. Никто! не чешется! Верните службы в город! Нахрена эти залетные? Которые берут предоплатой миллионы и исчезают... Нашли тех, кто начинал строить на Комсомольской, фанерный дом? Кто корт "ремонтировал", нашли?
                    Раньше в городе были строительные организации. Свои. Да и сейчас есть. Трубы (плохо/хорошо) латает один и тот же подрядчик... Кому нужен этот "капиталлистический" рынок!? Когда же вы нажретесь-то? С собой в гроб не унесете же... Про Майями я уже говорил. =)
                    • так
                      15.12.2016, 16:27:29
                      2
                      Общежитие 1 за 2 школой - тоже стена отваливалась .ещё перед перестройкой, тоже сделали, после надлежащей комиссии.
              • father
                14.12.2016, 22:32:19
                1
                ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ!!!???
                Я купить хочу квартиру в нормальном доме, с проведенным капремонтом... =)
                70% не платят за него! Зачем мне кот в мешке!?
    • Усинец
      14.12.2016, 23:18:09
      2
      потому что так больше содрать можно
  • Гость
    14.12.2016, 15:39:50
    8
    Беспредел
    Это так оставить нельзя депутаты вы охренели совсем к чему мы идем народ устал чувствую скоро будет революция !
    • Ыть
      14.12.2016, 15:57:54
      1
      Причём тут депутаты, если написано "правительство коми".
      • father
        14.12.2016, 16:04:22
        7
        Ыть, "В ноябре с подобным заявлением выступила депутат Госсовета Коми Татьяна Саладина,"
        А Татьяна Саладина, кто? =)
        • ить
          14.12.2016, 17:04:11
          10
          не она ли владеет бизнесом в Сыкте по продаже настойки боярышника???? Точнее ейный муженёк. Спаивают народ, чтоб обобрать до ниток
          • father
            14.12.2016, 22:21:44
            5
            Мне кажется, что это уже не важно. =)
            Народный "избранник" выступает с предложением, поднять тарифы...
            Вот кто ее выбирал, о чем он думал!?
  • father
    14.12.2016, 15:54:00
    5
    Он заверил, что поднимать тариф необходимо – он и так самый низкий по стране
    А из бюджета Республики не планируется выделять на капремонт? =)
    Нам дома достались без всякого ремонта... Не?
  • 112233
    14.12.2016, 16:06:39
    11
    Я конечно понимаю, что надо бюджет пополнять, но есть же законы. Например статья 16 о приватизации "Приватизация занимаемых гражданами жилых помещений в домах, требующих капитального ремонта, осуществляется в соответствии с настоящим Законом. При этом за бывшим наймодателем сохраняется обязанность производить капитальный ремонт дома в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда" т.е. если я приватизировал свою квартиру в доме, в котором должны были сделать капитальный ремонт, но не сделали, то почетное право, на проведение капитального ремонта остается за бывшим наймодателем. Получается 90% населения государство в наглую обманывает.
    • )))))
      14.12.2016, 16:16:28
      11
      В очередной раз бандиты договорились с АДминистрацией о повышение тарифов,как при Гайзере....Ничего не меняется.а будет ещё хуже....
  • !
    14.12.2016, 16:24:07
    9
    Мы еще ни чего не отремонтировали в Вашем Усинске, нам денежек не хватает на запланированные дома по программе капстроя, подкиньте чуток)))) Так стоит расценивать данную новость?
  • Наталья А.
    14.12.2016, 16:26:15
    1
    Я Вам денег хотела прислать и еще пришлю!
  • Эх
    14.12.2016, 16:47:28
    6
    Похоже власть хочет повторения 100ней давности. Не злите людей.
  • Диванный аналитик
    14.12.2016, 17:02:24
    9
    Конституция РФ не предусматривает
    Так, как это Фонд, а Фонд собирается из добровольных пожертвований, плата за капитальный ремонт для собственников жилья никак не может являться обязательной. Конституция РФ не предусматривает платы за несуществующие услуги!
  • Бектемир
    14.12.2016, 17:11:57
    7
    Хан НОГАЙ
    Надо выходить митинги устраивать а не сидеть дома и комент писать
  • Гарыныч
    14.12.2016, 17:17:14
    11
    хз
    За счет нас хотят свой убогий Сык тык мык отремонтировать....а Усинск у них там в 2040 году стоит....давайте удачи в сборах денег ......Не прокатит господа казнокрадды .....Всем городом не платим тупо и все дела ))))
  • Обыватель
    14.12.2016, 17:27:16
    8
    Многие дома в нашем городе подлежат давно кап.ремонту...а многие .по сроку эксплуатации без единого кап.ремонта - просто подлежат сносу.Например ,срок эксплуатации брусчатого дома 16 лет.Госстандарт...изменений не было.Но дома служат,просто за домами нужно было конечно ухаживать изначально.За Парму даже "заикаться"не стоит ...она десятикратно себя уже изжила.Вот построили в Пионерном дома для переселения из Пармы.МЕНЯ ,к примеру,эти дома - вернее их качество возмущает.Исхожу из следующего.мы - россияне,не так богато живем,чтобы из такого дерьма строить на севере дома.ПРОСТОЯТ ,ЕСЛИ ЕЩЕ ПРОСТОЯТ,ДЕСЯТОК ЛЕТ...И "ПОСЫПЯТСЯ "... живущие же в этих домах не смогут себе собрать денег даже на замену обоев...в основном - это не тот контингент.НАПРИМЕР.те кто приехал с кавказа - их "одарили" (не понятно за какие заслуги) временщики. приехали урвать и уехать ,им тоже состояние домов этих безразлично...однодневщики...Дома необходимо строить на десятилетия.Что касается кап.ремонта панельных. кирпичных домов...для начала администрация обязанная выполнить свои обязательства перед народом. и лишь потом предъявлять претензии.Но чиновники традиционно решили "жар" выгрести руками печника...то есть и ремонт не торопятся делать . и деньги себе для повышенной зарплаты собрать.Но есть еще не маловажный элемент кап.ремонта...без него не обойтись - специалисты.Вот их то как раз совсем нет.Господа ,выдающие себя за "спецов" не имеют ни навыков .ни тем более знаний. Порою стоит им заплатить не за работу...а только бы побыстрее ушли - меньше вреда причинят.Вот даже взгляните на фото.перекрывают крышу шифером.. .любой специалист первым делом заметит.под шифер ложится обязательная прокладка - рубероид...его нет.Что это ? экономия?или не профессионал?Да и современные кровельные материалы есть дешевле и качественнее.
  • Северный
    14.12.2016, 17:41:16
    12
    Только в отставку всех, начиная от Первого лица до последнего МЭРА, Всех на ЙУХ за утрату доверия своих жителей Республики!!!
  • Вася
    14.12.2016, 17:44:59
    10
    Не платил и платить не собираюсь, а виноваты те кто первый заплатил этим уродам, что позволило им подкупить правительство и открыть офисы для дармоедов. Кто не подписывал договор не платите они по суду не правы.
  • Простой
    14.12.2016, 17:45:06
    3
    Ногай
    Ни копейки не буду платить пошли они на йух п...разы
    • father
      14.12.2016, 19:03:01
      4
      три два разы, надо писать. =)
  • Артем
    14.12.2016, 18:08:30
    -2
    А разве тупо не платить это выход? Ну подадут они в суд и выиграют 100%. И плюс судебные издержки и плюс деньги приставам. А приставы вам арест на счет, запрет на выезд за рубеж и запортят кредитную историю. И в никаком банке займ уже не получишь, если только микро займ под 700% годовых!
    • А где
      14.12.2016, 18:30:06
      5
      подписанный договор? Основание какое чтобы выйграть?
  • кон
    14.12.2016, 18:19:22
    2
    Честно сказал!
    Денег нет! Но Вы держитесь! Д.А. Медведев
  • Че
    14.12.2016, 18:30:53
    8
    В следующем году всем Усинском едим брать "Зимний".
  • Р
    14.12.2016, 19:02:54
    5
    Вы нелюди вы мне дом в надлежащем состоянии сдайте сначала,потом начну платить по факту
  • Р
    14.12.2016, 19:03:02
    5
    Вы нелюди вы мне дом в надлежащем состоянии сдайте сначала,потом начну платить по факту
  • Жуйгу
    14.12.2016, 20:09:44
    0
    Путин стал самым влиятельным презмдентом в мире, по версии форбс. Поздравим Владимира Владимировича! Слава Росссии!
    • 11
      15.12.2016, 14:36:37
      2
      Молодец! А жрать все равно нечего, и народ беднеет с каждым днем!
  • КОЛ
    14.12.2016, 20:35:04
    1
    Сделайте, пожалуйста, ссылку на первоисточник.
  • БУТИН
    14.12.2016, 21:37:51
    1
    для КОЛа
    на те ссылку https://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=www.kommersant.ru/doc/3170726&lang=ru&from=main_portal&lr=10944
  • Ириска
    14.12.2016, 21:43:50
    3
    И вот ещё что- не платила и платить не буду)))
    • Ирис
      14.12.2016, 21:46:51
      3
      Ириска, Вы мой кумир!!! :D
      • Ириска
        14.12.2016, 21:51:16
        1
        ))))*)
  • Муха
    14.12.2016, 21:59:09
    5
    Ух ты Господи. Написали то сколько. Вы сами то верите в то, что пишете? В Усинске просто нет людей способных к действиям, способных что то изменить. Одни же мыши. В ваши подъезды заходить брезгливо. Вы в своих же домах, в своих же подъездах навести порядок не можете, а пишете про какие то забастовки. Смех. Вы посмотрите, дома облезлые, подъезды как сараи, зато на этом сайте собрались ревелюцию устроить. В нашем городе директора УК за такую работу на первом же столбе бы уже вздёгнули, а вы тут сопли по клавиатуре размазываете. К слову сказать, в нашем дворе директор лично каждое утро каждый подъезд обходит и смотрит где и что надо поправить, потому что боиться что в случае чего получит таких люлей, что останется и без работы и без средств к существованию, потому что жильцы его в ежевых рукавицах держут. А вы? Ваш максимум это гневные комментарии на сайте, вот и всё и ни чего вы не сделаете. Найдётся пара человек активных, которые за свои деньги готовы удавить УК, но их мало, большинство то мыши.
    • БГБ
      14.12.2016, 22:03:39
      6
      Настоящих буйных мало
      вот и нету вожаков
    • усинка
      15.12.2016, 11:53:15
      2
      В вашем городе, в вашем городе, интересно узнать в каком таком городе солдатская дисциплина в директоров УК? Или это ваши фантазии насчет того как хотелось бы быть.
      • 123
        15.12.2016, 12:58:02
        1
        В Тюмени так
    • так
      15.12.2016, 16:35:39
      2
      Это где такой директор? Муха, ваш директор шмель? Когда он всё успевает:- и мышей гонять и директорские вопросы решать? Или он директор вашего дома?
      • Шмель
        15.12.2016, 17:29:25
        0
        В доме 6 подъездов. В принципе ни кому не интересно как она успевает, главное что успевает.
        • мухе
          15.12.2016, 17:46:44
          2
          Так это директор одного дома?
  • Ириска
    14.12.2016, 22:11:32
    1
    А ведь муха права(((( мы только здесь пишем, злимся, возмущаемся.... в итоге- ти-ши-на:(( правильно про нас пишут, размазня мы усинцы, ну повозмущались, спатеньки вот сейчас ляжем, завтра на работе с коллегами за кофе утренним всё обсудим и .... всёёё.
    • Меня зовут
      14.12.2016, 22:45:47
      2
      Не правда! Мы можем воевать! За "свое" место около подьезда.... )))
    • father
      14.12.2016, 23:03:08
      0
      Ириска,
      Оно в ФСБ, работает, выявляет недовольных, щупает почву. =)
      Вот вас на заметку взял, :-*
      • Ириска
        14.12.2016, 23:13:26
        2
        :)))*)))
        • Ирис
          14.12.2016, 23:18:37
          2
          Ириска, поехали кататься, пока за вами не приехали ;)
  • Андрей
    14.12.2016, 22:24:12
    0
    Смотрите! Для Вас человек объясняет как в таких случаях поступать!!!!
    https://www.youtube.com/watch?v=nBJ5TxFR7ok
    https://youtu.be/nBJ5TxFR7ok
    • father
      14.12.2016, 23:09:31
      0
      В общем, я почитал текст. =)
      А сайт не открывается. че за фигня? =)
      Походи их того...
      Последняя публикация, более года назад.
    • father
      14.12.2016, 23:42:32
      1

      Anton Ivanov
      Виталий Смирнов, cупер видео!)
      Like
      1
      Show likes
      18 Mar at 7:13 am
      Pavel Rusanov
      Pavel Rusanov
      интересно, прошел уже год - что с иском?
      Like
      1
      Show likes
      16 Oct at 3:36 pm
      Rostislav Polovnev
      Rostislav Polovnev replied to Pavel
      Павел, Проиграли естественно.
      23 Oct at 7:06 pm
  • Усинец
    14.12.2016, 23:08:12
    2
    Люди вам не надоело терпеть постоянное обдирательство вас этими мошенниками которые прикрываются законами и которые пишут их под себя лишь-бы им было хорошо.
    • Меня зовут
      14.12.2016, 23:10:09
      4
      А тебе не надоело? Или тебя не обдирают?
  • Усинец
    14.12.2016, 23:16:28
    3
    Люди вам не надоело терпеть постоянное обдирательство вас этими мошенниками? которые прикрываются законами и которые пишут их под себя лишь-бы им было хорошо. Я считаю что руководитель региона должен стремится к тому что жители наоборот платили меньше а не обдирать. Простой пример Оренбургская область там транспортный налог с автомобилей мощностью до 100 лошадей не платится а у нас пытаются ободрать каждого скоро за воздух платить будем.
    • я
      15.12.2016, 9:27:44
      1
      Экономика трубы и низкого передал РФ трещит по швам, Дырени в бюджете колоссальные. ВОт и народ доить начинают. Че то раньше надо было думать, когда над санкциями смеялись. Ща народ будет скидываться на крым, дотации кавказу которые не уменьшаются, ЧМ 2018, Сирию и так далее. Плюс системная корупция.
  • father
    15.12.2016, 9:27:13
    3
    Власти обвинили в повышении тарифов ЖКХ слишком экономных новосибирцев
    http://m.news.ngs.ru/more/50196771/

    Похоже это повсеместная проблема "слуг народа")))
  • печально
    15.12.2016, 10:10:49
    3
    грабёж чистой воды. Когда уж нажрутся то? Хотя, наверное, никогда. Ведь у них растут дети, у детей тоже дети будут и все они хотят жрать и не просто жрать, а на дармовые деньги.
  • Северный
    15.12.2016, 12:16:21
    2
    Сидит Медведев тролит население в прямом эфире
  • жмот
    15.12.2016, 12:44:22
    0
    пид....ы!
  • кон
    15.12.2016, 12:44:54
    1
    Как живут в Турминистане посмотрите ролик
    Смотрите ролик https://youtu.be/3HwPsEhaDto думаю после увиденного МЫ должны жить не хуже чем в Туркмении, а намного лучше у нас больше всех запасов!
    • father
      15.12.2016, 15:06:44
      2
      Кто у них главный? Туркменбаши? -)
      Ну у нас, тоже так надо сделать...
      Только вот населения там - 5 миллионов (±)
      Грубо говоря, это наш один из городов миллионников, =)
      А в России, - 140 миллионов (и "понаехали")... Что-то не в Европу, за кружевными трусиками и по музеям, а к нам - на заробітки... бандеры недобитые.
      • кон
        15.12.2016, 16:36:02
        2
        Фазеру
        Фазер, тебе хоть что то сделали бесплатно? тебе только про "национальное достояние Газпром" говорят а по факту оно тебе вообще ни каким боком не относится. А конкретные экземпляры ЖИВУТ И ВЛАДЕЮТ НАЦИОНАЛЬНЫМ ДОСТОЯНИЕМ вот посмотри https://youtu.be/RCgIbh28Vas "страна Туркмения меньше" Это отговорка для не очень умных людей говори прямо у нынешней власти 16 лет вообще нет желания делиться с народом и улучшать качество жизни населения. У нас самая богатая страна в мире по ресурсам и самое нищие население среди развитых стран не имеющих таких ресурсов. Вот про депутата Железняка посмотри https://youtu.be/uw9t0ArDPIk разве он за тебя будет переживать? он поёт одно а делает своё дело. Пол картошки в день вот так живет пенсионерка смотри https://youtu.be/sxWDQsFw8GE и самое главное с таким понятием "стерпим всё, лишь бы не было войны " хочу сказать что скоро такие пенсионеры начнут умирать от голода!
        • кону
          15.12.2016, 16:48:18
          1
          Поэтому, наверное, туркмены все стремятся к нам в Усинск. От хорошей жизни бегут?
          • )))) кону
            15.12.2016, 17:50:23
            1
            Чушь не городите,,,может узбеки,казахи..В России,не говоря уже об Усинске нет ,почти,ни одного туркмена(
            • кон
              15.12.2016, 17:58:09
              0
              Для тех кто не в теме!
              Туркмены не скитаются в поиске работы у них в стране всё гууд!
              • ))))
                15.12.2016, 18:01:42
                2
                И у них визовый режим:ездили в командировку,так приглашение с визой 300 долларов.Как то так
                • кон
                  15.12.2016, 18:39:05
                  2
                  Визы это правильно!
                  Правильно сделали! Во всех солидных странах серьезный визовый контроль.
                • кон
                  15.12.2016, 18:39:08
                  2
                  Визы это правильно!
                  Правильно сделали! Во всех солидных странах серьезный визовый контроль.
            • вот и не чушь.
              15.12.2016, 22:47:52
              2
              Есть! Уже иные и детей с коми женой родили. Здесь даже негра с ребенком вижу иногда за администрации.
        • father
          15.12.2016, 22:38:52
          1
          Я просмотрел видеоролики, в обратном порядке.
          Сначала про пенсионерку: Ничего не говорится о том, кем она была и почему живет одна теперь - 6100 р. член КПРФ...
          У меня мама (Ишимбай, БАССР) - ~20 000 р. Учитель начальных классов, воспитатель, оператор ТУ на Нефтеперегонном заводе. Ветеран труда, беспартийная. 83 года. Инвалид по зрению. Играет на кларнете, блок-флейте, в шашки, участвует в самодеятельности ( Хор Ветеранов)...
          Потом про Навального:
          Я его раньше смотрел, а потом случился Майдан на Украине... Теперь ее иначе как 404-я, и называть не могу.
          По нашим миллиардерам - согласен. Что не чиновник, то жена - искусный предприниматель, =) как выпихнут - все в Лондон сразу.
          По поводу Железняка, да - знаю, что у него такая работа. И дети его не собираются возвращаться... Особо и не прислушиваюсь к тому, о чем он говорит... Для меня существуют более авторитетные источники. =)
          Про неумных: Я вижу тут и поработавшие там, есть. Только что-то ни чего, кроме того, что туда виза нужна, мы от них не узнали. =)
          А вообще-то там Царь! О чем я и предложение сделал. =) А мне начали про жуликов рассказывать, наших. Я их знаю.
    • father
      15.12.2016, 23:05:58
      1
      Посмотрел ролик. =)
      Раньше нам либерасты показывали "как живут в пиндостане" (Англии, Франции)...
      Из чьего хлопка, у кого-то там штаны? =)
      По одной центральной улице, выводов никаких не бывает... Точнее, вполне можно ошибиться во мнении. =)
      Ладно, посмотрим, что еще есть по этому поводу? А есть либераст Варламов, со своими фоточками. =) Ага. Уже не все так гладко.
      Оказывается в Туркменистане и Youtube нет! Да и интернетом могут пользоваться не более 5%... Че та ваще кисло. =)
      Ну вот у нас станет Царь Путин (а он выиграет очередные выборы), и мы можем повторить опыт Туркменистана, в более широком масштабе. =)
      Кстати, чем он там в Японии занимается? "Разбазаривает", наши земли? =)
  • Татьяна
    15.12.2016, 14:32:23
    3
    взносы на капремонт
    Уважаемый Минстрой. Все комментарии к повышению тарифов отрицательные. Народ против. Вы должны прислушаться к мнению народа. Неплательщиков станет еще больше. Наш дом экспертиза признала аварийным в 2013 г. требующим немедленного капремонта. А в плане по Печоре дом должен быть отремонтирован в 2036 г.!!!! С учетом того. что план не выполняется. этот срок отодвинется или дом развалится. будем разбирать завалы. И кто придумал составлять очередность ремонта по дате первой приватизации. а не по состоянию дома? Сейчас плачу, но больше не собираюсь. Возмущаются все.
    • Иванов
      16.12.2016, 7:14:08
      1
      если дом признан аварийным - Вы не должны платить за капремонт - это 1 ... а 2 - Вас переселить должны ...
  • вот так
    15.12.2016, 14:46:13
    2
    вот так чиновники разных мастей и подрывает доверие населения к властям. В погоне за халявными деньгами глаза у них шорами закрываются, кровью наливаются, ничего не видят, не слышат, а мыслить совсем способность утрачивается.
  • Ge
    17.12.2016, 11:36:28
    0
    Усинск ул.Парковая 16 и когда наш дом подлежит "Капремонту" проекте В 2026г ?
    Не платил и не собираюсь Хрень полная.
    В Усинске с 1975года не один руководитель МО полезного для нашего города не сделал.
    Одна суета и болтовня..............
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