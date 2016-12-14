Минстрой Коми предлагает почти в 3 раза повысить тариф по капремонту в Усинске

При принятии такого решения Правительством Коми, средний тариф по республике вырастет с 2,1 рубля до 7,26.

На сайте министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Коми опубликован проект постановления правительства региона, который предлагает повысить тарифы на капитальный ремонт. Согласно документу, средний минимальный взнос за квадратный метр жилья по Коми хотят увеличить с 2,1 рубля до 7,26 рубля, пишет "КомиОнлайн".

Как говорится в пояснительной записке, изначально минимальный размер взноса на капитальный ремонт, установленный в республике, был занижен и не обеспечивал финансирование даже минимального набора услуг и работ по капремонту без привлечения бюджетной поддержки. Новый же расчет минимального взноса выполнен в соответствии с методическими рекомендациями Минстроя России и отталкивается от оценочной стоимости капремонта. Кроме того, учитывалось мнение местных властей и оценивалась доступность такого платежа для граждан.

После всех подсчетов предлагается установить минимальный взнос в 2017 году от 6,53 рубля до 7,26 рубля за «квадрат». Тариф в 2018 и 2019 годах будет индексироваться в зависимости от уровня инфляции.

Предлагаемые тарифы в разрезе муниципалитетов:

*** О том, что тариф необходимо повышать, в апреле 2016-го говорила занимавшая пост руководителя Фонда капремонта Анна Воробьева. В ноябре с подобным заявлением выступила депутат Госсовета Коми Татьяна Саладина, а затем и руководитель Минстроя Константин Лазарев. Он заверил, что поднимать тариф необходимо – он и так самый низкий по стране. По его словам, в идеале тариф нужно установить на отметке в 12-15 рублей за «квадрат», но рассматривается вариант повышения хотя бы до 6-7 рублей. На тот момент проект документа находился в стадии разработки.