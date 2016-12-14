Минстрой Коми предлагает почти в 3 раза повысить тариф по капремонту в Усинске

На сайте министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Коми опубликован проект постановления правительства региона, который предлагает повысить тарифы на капитальный ремонт. Согласно документу, средний минимальный взнос за квадратный метр жилья по Коми хотят увеличить с 2,1 рубля до 7,26 рубля, пишет "КомиОнлайн".
Как говорится в пояснительной записке, изначально минимальный размер взноса на капитальный ремонт, установленный в республике, был занижен и не обеспечивал финансирование даже минимального набора услуг и работ по капремонту без привлечения бюджетной поддержки. Новый же расчет минимального взноса выполнен в соответствии с методическими рекомендациями Минстроя России и отталкивается от оценочной стоимости капремонта. Кроме того, учитывалось мнение местных властей и оценивалась доступность такого платежа для граждан.
После всех подсчетов предлагается установить минимальный взнос в 2017 году от 6,53 рубля до 7,26 рубля за «квадрат». Тариф в 2018 и 2019 годах будет индексироваться в зависимости от уровня инфляции.
Предлагаемые тарифы в разрезе муниципалитетов:
*** О том, что тариф необходимо повышать, в апреле 2016-го говорила занимавшая пост руководителя Фонда капремонта Анна Воробьева. В ноябре с подобным заявлением выступила депутат Госсовета Коми Татьяна Саладина, а затем и руководитель Минстроя Константин Лазарев. Он заверил, что поднимать тариф необходимо – он и так самый низкий по стране. По его словам, в идеале тариф нужно установить на отметке в 12-15 рублей за «квадрат», но рассматривается вариант повышения хотя бы до 6-7 рублей. На тот момент проект документа находился в стадии разработки.
https://www.youtube.com/watch?v=nBJ5TxFR7ok
https://youtu.be/nBJ5TxFR7ok
http://03grb.ru/news/58471
А в общем, Программа капитального ремонта домов= Равна воровству денег у собственного народа!
Правительство РК и все структуры по строительству гнать в отставку!!!!!
Ближайший ремонт (фасада), в 2020 году.
По ремонтам я узнал на сайте Башкирского некоммерческого оператора. Вбив адрес.
Где я могу узнать о капремонтах жилья в Коми? =)
НАЙТИ СВОЙ ДОМ
в Республиканской программе капитального ремонта
Где? =)
Это ответ вменяемого? Что этот "фазеру" себе позволяет? =)
Покажите мне такую же функцию на сайте Коми.
И все. Остальное я сделаю сам. =)
Я прошелся по городу - ноль инфы.
Подумал, что не работает сервис.
Вбил в поиск Усть-Кулом (ул. Ленина, есть везде)))
Находит информацию.
Собираемость - 68%, 2.5 руб** за кв.м.
Пусть сайт хотя бы сделают. =)
На Майами, они себе насобирали... Вот только смоет это Майами в следующем году (да и от Европы, до Урала, ничего не останется...) Смысла не вижу в этих сборах. =)
В прошлом году, для меня чуть все не закончилось, =) кому пошли бы мои сборы?
Кто-то тут уже писал им правильный адрес - в трещину, во-во, и пусть канают. =)
Раньше в городе были строительные организации. Свои. Да и сейчас есть. Трубы (плохо/хорошо) латает один и тот же подрядчик... Кому нужен этот "капиталлистический" рынок!? Когда же вы нажретесь-то? С собой в гроб не унесете же... Про Майями я уже говорил. =)
Я купить хочу квартиру в нормальном доме, с проведенным капремонтом... =)
70% не платят за него! Зачем мне кот в мешке!?
А Татьяна Саладина, кто? =)
Народный "избранник" выступает с предложением, поднять тарифы...
Вот кто ее выбирал, о чем он думал!?
Нам дома достались без всякого ремонта... Не?
Вот вас на заметку взял, :-*
https://www.youtube.com/watch?v=nBJ5TxFR7ok
https://youtu.be/nBJ5TxFR7ok
А сайт не открывается. че за фигня? =)
Походи их того...
Последняя публикация, более года назад.
Anton Ivanov
Виталий Смирнов, cупер видео!)
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18 Mar at 7:13 am
Pavel Rusanov
Pavel Rusanov
интересно, прошел уже год - что с иском?
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16 Oct at 3:36 pm
Rostislav Polovnev
Rostislav Polovnev replied to Pavel
Павел, Проиграли естественно.
23 Oct at 7:06 pm
Похоже это повсеместная проблема "слуг народа")))
Ну у нас, тоже так надо сделать...
Только вот населения там - 5 миллионов (±)
Грубо говоря, это наш один из городов миллионников, =)
А в России, - 140 миллионов (и "понаехали")... Что-то не в Европу, за кружевными трусиками и по музеям, а к нам - на заробітки... бандеры недобитые.
Сначала про пенсионерку: Ничего не говорится о том, кем она была и почему живет одна теперь - 6100 р. член КПРФ...
У меня мама (Ишимбай, БАССР) - ~20 000 р. Учитель начальных классов, воспитатель, оператор ТУ на Нефтеперегонном заводе. Ветеран труда, беспартийная. 83 года. Инвалид по зрению. Играет на кларнете, блок-флейте, в шашки, участвует в самодеятельности ( Хор Ветеранов)...
Потом про Навального:
Я его раньше смотрел, а потом случился Майдан на Украине... Теперь ее иначе как 404-я, и называть не могу.
По нашим миллиардерам - согласен. Что не чиновник, то жена - искусный предприниматель, =) как выпихнут - все в Лондон сразу.
По поводу Железняка, да - знаю, что у него такая работа. И дети его не собираются возвращаться... Особо и не прислушиваюсь к тому, о чем он говорит... Для меня существуют более авторитетные источники. =)
Про неумных: Я вижу тут и поработавшие там, есть. Только что-то ни чего, кроме того, что туда виза нужна, мы от них не узнали. =)
А вообще-то там Царь! О чем я и предложение сделал. =) А мне начали про жуликов рассказывать, наших. Я их знаю.
Раньше нам либерасты показывали "как живут в пиндостане" (Англии, Франции)...
Из чьего хлопка, у кого-то там штаны? =)
По одной центральной улице, выводов никаких не бывает... Точнее, вполне можно ошибиться во мнении. =)
Ладно, посмотрим, что еще есть по этому поводу? А есть либераст Варламов, со своими фоточками. =) Ага. Уже не все так гладко.
Оказывается в Туркменистане и Youtube нет! Да и интернетом могут пользоваться не более 5%... Че та ваще кисло. =)
Ну вот у нас станет Царь Путин (а он выиграет очередные выборы), и мы можем повторить опыт Туркменистана, в более широком масштабе. =)
Кстати, чем он там в Японии занимается? "Разбазаривает", наши земли? =)
Не платил и не собираюсь Хрень полная.
В Усинске с 1975года не один руководитель МО полезного для нашего города не сделал.
Одна суета и болтовня..............