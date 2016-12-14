Синоптики прогнозируют сильное похолодание

А МЧС предупреждает о морозах в -44 градуса.

По прогнозу Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Коми, с 15 по 21 декабря на территории республики ожидается аномально морозная погода с отклонением средней суточной температуры от климатической нормы в сторону холода на 10°С и более (норма -14...-17°С). Минимальная температура воздуха ожидается до -32...-37°С, местами до -39...-44°С.

Управление МЧС России по Коми рекомендует быть особо бдительными в период морозов.

Во время морозов следует:

· сократить время нахождения на открытом воздухе;

· не выходить без особой необходимости на улицу и ограничить прогулки детей;

· во время протапливания печей не допускать их перекала;

· одеваться многослойно и в натуральные ткани.

В период морозов ОПАСНО:

· выходить из дома без головного убора, варежек и перчаток;

· пользоваться самодельными электрическими обогревателями;

· употреблять алкоголь;

· подключать одновременно в сеть большое количество бытовых электроприборов, особенно если они являются мощными потребителями энергии. Это может вызвать опасную перегрузку в электросети.

Водители! Отправляясь в морозы в поездку, стоит позаботиться о запасе горючего, о теплой одежде в машине и небольшом запасе продуктов питания (бутерброды, чай или кофе в термосе). Перед отправкой в путешествие проверьте аптечку в своем автомобиле, при необходимости пополните её, обновите медикаменты.

Запомните, что:

· голодный желудок не способствует выработке энергии, необходимой для борьбы с холодом, поэтому в морозы желательно усилить питание, увеличить калорийность пищи;

· алкоголь в крови способствует переохлаждению, вызывая большую потерю тепла, одновременно создавая ложный эффект согревания организма изнутри;

· курение на морозе делает более уязвимыми конечности, так как уменьшается циркуляция крови в ногах и руках;

· постоянное закаливание организма, как и отказ от вредных привычек (курение, алкоголь) и рациональное питание, предупреждает его переохлаждение.

Дорогие земляки! Будьте бдительны и осторожны! Берегите себя и своих близких! При любом происшествии немедленно звоните в «Службу спасения»: с домашнего телефона – 01, с мобильного – 112.