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14.12.2016 15:36
Синоптики прогнозируют сильное похолодание

А МЧС предупреждает о морозах в -44 градуса.

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По прогнозу Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Коми, с 15 по 21 декабря на территории республики ожидается аномально морозная погода с отклонением средней суточной температуры от климатической нормы в сторону холода на 10°С и более (норма -14...-17°С). Минимальная температура воздуха ожидается до -32...-37°С, местами до -39...-44°С.

Управление МЧС России по Коми рекомендует быть особо бдительными в период морозов.

Во время морозов следует:

· сократить время нахождения на открытом воздухе;

· не выходить без особой необходимости на улицу и ограничить прогулки детей;

· во время протапливания печей не допускать их перекала;

· одеваться многослойно и в натуральные ткани.

В период морозов ОПАСНО:

· выходить из дома без головного убора, варежек и перчаток;

· пользоваться самодельными электрическими обогревателями;

· употреблять алкоголь;

· подключать одновременно в сеть большое количество бытовых электроприборов, особенно если они являются мощными потребителями энергии. Это может вызвать опасную перегрузку в электросети.

Водители! Отправляясь в морозы в поездку, стоит позаботиться о запасе горючего, о теплой одежде в машине и небольшом запасе продуктов питания (бутерброды, чай или кофе в термосе). Перед отправкой в путешествие проверьте аптечку в своем автомобиле, при необходимости пополните её, обновите медикаменты.

Запомните, что:

· голодный желудок не способствует выработке энергии, необходимой для борьбы с холодом, поэтому в морозы желательно усилить питание, увеличить калорийность пищи;

· алкоголь в крови способствует переохлаждению, вызывая большую потерю тепла, одновременно создавая ложный эффект согревания организма изнутри;

· курение на морозе делает более уязвимыми конечности, так как уменьшается циркуляция крови в ногах и руках;

· постоянное закаливание организма, как и отказ от вредных привычек (курение, алкоголь) и рациональное питание, предупреждает его переохлаждение.

Дорогие земляки! Будьте бдительны и осторожны! Берегите себя и своих близких! При любом происшествии немедленно звоните в «Службу спасения»: с домашнего телефона – 01, с мобильного – 112.

Комментарии (13)

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  • father
    14.12.2016, 16:10:48
    7
    пофигу мороз. =)
    • Человек
      14.12.2016, 16:23:45
      15
      Я в Усинске рос!))
  • )))))
    14.12.2016, 16:13:40
    2
    Ой ,не скажите....уж оооочень холодно ((((
    • father
      14.12.2016, 16:15:59
      3
      Я еще и подштанники не надевал. В движении некогда мерзнуть... Так поскакал. =)
      • ))))
        14.12.2016, 16:32:59
        21
        бубенцами звенел))))
      • )
        14.12.2016, 16:58:29
        13
        и только слышно: дзинь-дзинь, дзинь-дзинь-дзинь
  • Нечто
    14.12.2016, 16:29:30
    13
    Мороз
    Мороз - таксисты торжествуют на ТАЗАХ обновляя путь...
  • подумаешь
    14.12.2016, 16:34:41
    19
    -40 для Усинска это нормально. В 85-м году жили на 51-ой, в январе 2 недели стоял мороз -50-52, мы умудрялись с детьми на прогулки выходить, причем и с грудничками. И слава богу, никто не болел )
    • Ол
      14.12.2016, 16:39:32
      28
      А мы как в школе ждали этих актировок, чтоб потом всей шайкой- лейкой убежать гулять и актировки то было по целым неделям.))
    • Иванов
      14.12.2016, 18:16:01
      4
      правильно говоришь - вот только это раньше было ... мы в актировку как раз в хоккей гоняли, любимое время .... а сейчас в -30 холоднее - ветер, влага ... жуть ...
      • Человек
        14.12.2016, 22:51:39
        3
        А все ровно ветер или влажность, нынче дети и в хорошую погоду дома за компьютерами сидят, на улицу не выгонишь!
  • ххх
    14.12.2016, 20:16:54
    2
    А я помню в 1981 году, жила на Головных, так 8 марта было -40.
  • Вовка
    14.12.2016, 21:05:09
    7
    ключевая фраза "аномольно" а то не на севере живём! смешно)))
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