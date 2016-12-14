Открываем 8 чудес Большого Урала для новогодних поездок

Услышать пульс планеты, прикоснуться к творению ледникового периода и необычно провести новогодние праздники можно на уральской земле. Отправляемся в интересные места, где можно отдохнуть, а также позвонить или отправить фото, чтобы удивить друзей.

В упряжке Ямал Ири

Чум, сказки о шаманах, катание на оленьих упряжках – незабываемо. В этно-туре по ХМАО или ЯНАО новый год заиграет красками коренных народов севера. А встретив Ямал Ири, ямальского повелителя холода, снега и новогоднего настроения не забудьте сделать неповторимое селфи, ведь надежная связь и интернет добрались и до этих далей.

Дары «мертвого моря»

Если холода северов вам не по душе, отправляйтесь греться на горячие источники Тюмени. По лечебным качествам они превосходят Мертвое море. Атмосферу падающего снега, целебного параи звезд здесь можно передать с помощью 4G-интернета «МегаФона».

Осчастливить хаски

Любителей быстрой езды встретит Екатеринбург, где популярно общение с сибирскими и аляскинскими хаски. Эти псы первыми в истории Арктики прошли 10 000 километров и покорили вершины Памира. Они нуждается в работе, чтобы быть счастливыми, и с радостью прокатят вас вокруг снежных елей, исполнив чью-то новогоднюю мечту.

В объятия Снежной Королевы

В краю 100 озер – Челябинской области – вас ждет красота Зюраткуляи уникального зимнего фонтана «Снежная королева» в этно-парке с одноименным названием.Связисты позаботились о стабильном интернете в этом месте, чтобы можно было оперативно поделиться сотнями фото зимней сказки.

Дед Морозов много не бывает

«Как будто в сказку попал»,говорят посетители усадьбы Тол Бабая – Деда Мороза в Удмуртии. Атмосфера финно-угорского мира здесь ощущается от запаха национальных блюдд о колорита удмурстких развлечений.

Здесь бьётся пульс планеты

Пермский край таит чудо Урала – Кунгурскуюледяную пещеру. Она пестрит сталактитами и сталагмитами, которые закружат голову, как блеск бриллиантов и пузырьки шампанского. Услышать бой курантов под землей помогут невидимые нити сотовой связи.

Родом изледникового периода

Набраться силы можно у творения ледникового периода в Кировской области – Жуковлянских валунов.Исполинские камни лежат здесь уже 250 миллионов лет, и излучают такую энергию, которая может помочь исполнить даже самое смелое новогоднее желание.

Махнуть на Ыбицу

Новый год – время сделать что-то новое!Например, посетить Республику Коми с заснеженными лесамиипопасть в уникальный населённый пункт, начинающийся на букву «Ы» – село Ыб. Здесь в финно-угорском паркеможно пройтись по тропе сказок с Ёма-бабой или покататься на тройке с Кодзыд Полем – местным Дедом Морозом.

В какое бы место вы ни решили посетить в праздники, оставаться по-настоящему рядом с близкими поможет мобильная связь и интернет от «МегаФона».