<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

14.12.2016 20:48
ФотоПост: Женщины, выбравшие мужскую профессию
Фотограф-портретист Крис Крисман (Chris Crisman) запустил новый проект посвященный женщинам, которые выбрали тяжелые профессии.
1.jpg

2.jpg

3.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

Комментарии (41)

Добавить комментарий
  • Романтик-Фантазер
    14.12.2016, 20:59:57
    1
    Кому какая понравилась?
    Мне Рыбачка - она прекрасна с этой улыбкой.
    • БГБ
      14.12.2016, 21:43:34
      2
      Тетка с павлином.
      • так
        14.12.2016, 21:46:33
        0
        Первое фото кошмарное....
        • БГБ
          14.12.2016, 21:53:56
          2
          Ни капли крови, просто еда.
    • father
      14.12.2016, 22:05:13
      3
      Мне ничего не понравилось. =)
      Проходные фото.
      Ссылку на ЖЖ не хотите дать? =)
  • Здравствуйте
    14.12.2016, 22:13:35
    7
    А где женщина - оператор по добыче нефти?
    • )))))на Головных))))
      14.12.2016, 22:35:09
      6
      ....
      • Прол
        14.12.2016, 22:37:25
        2
        И на возее и на харьяге ))))
    • Аля
      14.12.2016, 22:37:39
      1
      Он запустил новый проект, а вы продолжайте ))) Нет у него под рукой оператора или, например, шпалоукладчицы какой-нибудь, нужно же помочь человеку, сфотографировать самим.
      • Прл
        14.12.2016, 22:43:12
        1
        Что значит помочь? Его же проект, вот пусть едет и фотографирует. Чего это мы за него должны его работу делать?
        • Аля
          14.12.2016, 22:46:20
          -3
          Почему за него? Вместе с ним. Такой мощный мировой проектище получится.
          • Прол
            14.12.2016, 22:49:26
            -1
            А нам за это заплатят?
            • Аля
              14.12.2016, 22:51:00
              -3
              Какой вы меркантильный...
              • Прол
                14.12.2016, 22:53:28
                -2
                Ну он же получает за это деньги. Почему же мы должны это делать бесплатно?
                • Аля
                  14.12.2016, 22:59:04
                  0
                  За ваши работы он денег не получит. За идею слабо?
                  • Прол
                    14.12.2016, 23:02:13
                    -1
                    А он работает за идею или за деньги?
                    • Аля
                      14.12.2016, 23:03:27
                      -1
                      Я не знаю, впрочем, мне это и не важно.
                      • Прол
                        14.12.2016, 23:06:43
                        -1
                        Если вам это не важно, тогда почему вас интересует как мы будем фотографировать? За идею или за деньги.
                        • Аля
                          14.12.2016, 23:10:26
                          -2
                          Меня совсем не это интересует. В моем окружении на данный момент нет ни одной женщины, которая работает на очень тяжелой физически работе. Если бы была, я обязательно сфотографировала бы ее и выложила фото в интернет с соответствующим хештэгом. Просто для того, чтобы на это обратили внимание.
                          • father
                            14.12.2016, 23:39:31
                            -3
                            Может в колвинский коровник скататься? Там наверняка кто-то доит коров. =) И в чуме, можно пошукать...
                            • Аля
                              14.12.2016, 23:47:36
                              -4
                              Дойка коров не совсем уж тяжелая работа, знаю. Да и чумработницы, думаю, не совсем уж убиваются, просто у них образ жизни специфический. Но при возможности (которой нет) скаталась бы в обе точки с огромным удовольствием.
                              • father
                                14.12.2016, 23:56:43
                                -2
                                Можете сгонять в "Кавалькаду", там сейчас холод и неуютно, если правильно поставить свет (а представленные фото настолько постановочные, что от действительности отделяются), то получатся шикарные фото. =)
                                Ухаживать за лошадьми? Это тяжелый труд? В помещениях, промерзающих насквозь?
                                • Аля
                                  14.12.2016, 23:59:31
                                  0
                                  Какой свет, о чем вы? Я не профессиональный фотограф, это вы у нас продвинутый ))) А мысли о конном клубе просто высказывать не буду.
                                  • father
                                    15.12.2016, 0:50:23
                                    0
                                    Да, я тоже любитель. =)
    • Человек
      14.12.2016, 22:48:42
      2
      На доске почета у лукойла висит!
    • Елена
      16.12.2016, 9:37:16
      0
      На работе.
  • 111
    15.12.2016, 1:00:42
    0
    Норм пятая сверху в низ
  • £
    15.12.2016, 7:49:37
    2
    На втором фото модель на зубы еще не заработала
    видимо
    • ))))
      15.12.2016, 8:48:10
      0
      А где женщина-пилот ????Уже не одна в России,кстати)
    • father
      15.12.2016, 14:25:30
      1
      У нее брекеты, =) Зуб был "лишним". )))
  • удивили
    15.12.2016, 10:07:49
    3
    у нас в городе половина женщин на мужских работах и нормально
    • точно
      15.12.2016, 10:15:21
      5
      ещё мужей алкашей тащут на себе...работа дом дети (((
  • девушка
    15.12.2016, 11:06:41
    -5
    все эти женщины страшнее атомной войны...жуть
    • Романтик-Фантазер
      15.12.2016, 13:20:53
      5
      девушке
      Большинство девушек рано или поздно становятся женщинами, поэтому не стоит быть критичной. )
    • father
      15.12.2016, 14:18:24
      0
      В плане созерцания, нет ничего прекраснее гриба ядерного взрыва... Страшны последствия.
      В данной подборке, представлены не все фото из серии.
      Наверное просто заполняют сайт. =)
      Что бы ушла какая нибудь неприятная новость. =)
  • а
    15.12.2016, 13:44:28
    -2
    на предпоследнем фото - очиститель ассенизаторских емкостей? Не?
    • father
      15.12.2016, 14:12:31
      0
      Пивовар. =)
      Ты че? Ни разу в Пивоварне не был? )))
  • 11
    15.12.2016, 16:52:31
    0
    Ужасные фото. Когда уже в искусство вернуться люди понимающие в искусстве, а не эти коммерческие фотошоперы. Скучаю по истинным фотографам, которых лет двадцать пять раз и обчелся, которые понимали суть профессии. А сейчас одни дизайнеры, которые только на спусковой кружечек нажимают и потом дико долго работают в фотошопе. Ужас и ужас. Где наши советские спецкоры, создававшие шедевры. Видимо намеренное отупление народа все же идет и за счет этих фтошоперов в том числе.
    • никакого ужаса
      15.12.2016, 20:29:49
      0
      11- у
      И раньше ретушью пользовались, приукрашая портрет, подчеркивая деталь пейзажа.
      • father
        16.12.2016, 20:27:50
        0
        Сейчас это называется HDR.
        Модное течение на Западе. Там в почете "кислотные" фото. =)
        (я общяюсь с фотографом из Швейцарии)))
        • father
          16.12.2016, 20:28:34
          0
          общаюсь (пардон те)
Последние комментарии
Последние объявления
   
 