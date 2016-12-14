ФотоПост: Женщины, выбравшие мужскую профессию

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Проходные фото.
Ссылку на ЖЖ не хотите дать? =)
Ухаживать за лошадьми? Это тяжелый труд? В помещениях, промерзающих насквозь?
В данной подборке, представлены не все фото из серии.
Наверное просто заполняют сайт. =)
Что бы ушла какая нибудь неприятная новость. =)
Ты че? Ни разу в Пивоварне не был? )))
Модное течение на Западе. Там в почете "кислотные" фото. =)
(я общяюсь с фотографом из Швейцарии)))