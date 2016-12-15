В прокуратуре Коми подняли вопрос о запретах и ограничениях на выгрузку товаров на отдельных станциях

В прокуратуре Коми на первом открытом форуме "Защита бизнеса от административных барьеров" подняли вопрос о запретах и ограничениях на выгрузку товаров проходящими поездами на отдельных станциях республики.

Бизнесмены региона считают, что проблема, возникшая несколько лет назад, так и не решена."Эта эпопея с железнодорожниками длится уже не первый год, - пояснил депутат Госсовета Коми Сергей Артеев. - Вопрос два года назад серьезно поднимали предприниматели. После этого железная дорога не нашла другого способа, как принять соответствующее решение — взимать плату за выгрузку товара на станциях".

Так, к примеру, по словам депутата, в Печору социально значимые товары и медикаменты поставляют, в основном, по железной дороге. В Усинске несколько лет назад решение нашли, поскольку вопрос был поднят остро. Там организована выгрузка товаров на отдельной площадке станции.

"Железная дорога зачастую устраняется от решения этих вопросов. Может быть, стоит проводить конкурс для операторов, которые эти проблемы могли бы решать. Пока мы приходим к коллапсу, который ждет нас с 1 января, - предостерег С.Артеев. - Предпринимателям выставляются счета. Суммы для них достаточно внушительные. Возникает вопрос, насколько законно это организовано, поскольку операторы, которые сегодня там работают, как минимум, на взгляд предпринимателей выставляют счета некорректно. Хотелось бы понимать логику их действий".

В свою очередь, прокурор Коми Сергей Бажутов ответил, что по обсуждаемой проблеме для начала необходимо понять, кто принимал такое решение — должностные лица отделения железной дороги или всего РЖД.

"Надзор за транспортом осуществляется не по территориальному принципу. Есть транспортная прокуратура по Северо-Западному федеральному округу. Если здесь речь идет об отделении Северной железной дороги, то это в их компетенции. В проблеме нужно разбираться и решить, куда направить вопрос — вынести его на федеральный уровень или же в транспортную прокуратуру. Если об этом не говорить, ничего не изменится", - цитирует слова прокурора Комиинформ.