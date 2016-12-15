Об актированных днях для школьников Усинска

Усинские дети любят актированные дни. В это время можно не ходить в школу, и спокойно поиграть на улице.

Напоминаем, что постановлением администрации МО ГО «Усинск» от 11 декабря 2013 года № 2656 «Об актированных днях в муниципальных образовательных организациях и порядке оповещения населения на территории муниципального образования городского округа «Усинск», разработанном в соответствии с Федеральным законодательством и действующими нормативно-правовыми актами, в целях охраны здоровья учащихся определено, что актированными днями для учащихся образовательных учреждений будут считаться дни, когда возникают следующие гидрометеорологические явления:

Считать для муниципальных образовательных организаций с учетом возраста детей актированными днями дни при следующих погодных условиях:

1.1 Понижение температуры воздуха и сила ветра:

Классы Температура воздуха,оС Сила ветра,

м/с 1-4 классы 30 и ниже 0 28 5 и более 5-8 классы 35 и ниже 0 30 5 и более 9-11 классы,

1-2 курсы ГАОУ СПО РК «УПТ» 37 и ниже 0 35 5 и более

1.2. Сильный ветер

— средняя скорость ветра от 15 до 20 м/с;

— средняя скорость ветра при порывах от 25 м/с и более.

1.3. Сильный дождь – количество осадков 50 мм и более за 12 часов и менее.

1.4. Ливень – количество осадков 30 мм и более за 1 час и менее.

1.5. Продолжительный дождь:

— количество осадков за 2-5 суток, не менее 120 мм;

— непрерывный дождь в течение 3 суток и более, могущий вызвать паводок, затопление.

1.6. Град – осадки любой продолжительности диаметром градин 20 мм и более.

1.7. Сильный снегопад – выпадение снега в течение 12 часов и менее 150 мм.

1.8. Сильная метель – общая или низкая метель и дальность видимости не более 500 м при скорости ветра 15 м/с и более.

Информирование населения об актировании учебных занятий по-прежнему будет проводиться через средство массовой информации - МУП «Телерадиокомпания «Усинск» и через официальный сайт Управления образования администрации МО ГО «Усинск».