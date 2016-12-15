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15.12.2016 07:06
Об актированных днях для школьников Усинска
Усинские дети любят актированные дни. В это время можно не ходить в школу, и спокойно поиграть на улице.
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Напоминаем, что постановлением администрации МО ГО «Усинск» от 11 декабря 2013 года № 2656 «Об актированных днях в муниципальных образовательных организациях и порядке оповещения населения на территории муниципального образования городского округа «Усинск», разработанном в соответствии с Федеральным законодательством и действующими нормативно-правовыми актами, в целях охраны здоровья учащихся определено, что актированными днями для учащихся образовательных учреждений будут считаться дни, когда возникают следующие гидрометеорологические явления:

  1. Считать для муниципальных образовательных организаций с учетом возраста детей актированными днями дни при следующих погодных условиях:

1.1 Понижение температуры воздуха и сила ветра:

Классы Температура воздуха,оС Сила ветра,
м/с
1-4 классы 30 и ниже 0
28 5 и более
5-8 классы 35 и ниже 0
30 5 и более
9-11 классы,
1-2 курсы ГАОУ СПО РК «УПТ»		 37 и ниже 0
35 5 и более

1.2. Сильный ветер

  • — средняя скорость ветра от 15 до 20 м/с;
  • — средняя скорость ветра при порывах от 25 м/с и более.

1.3. Сильный дождь – количество осадков 50 мм и более за 12 часов и менее.

1.4. Ливень – количество осадков 30 мм и более за 1 час и менее.

1.5. Продолжительный дождь:

  • — количество осадков за 2-5 суток, не менее 120 мм;
  • — непрерывный дождь в течение 3 суток и более, могущий вызвать паводок, затопление.

1.6. Град – осадки любой продолжительности диаметром градин 20 мм и более.

1.7. Сильный снегопад – выпадение снега в течение 12 часов и менее 150 мм.

1.8. Сильная метель – общая или низкая метель и дальность видимости не более 500 м при скорости ветра 15 м/с и более.

Информирование населения об актировании учебных занятий по-прежнему будет проводиться через средство массовой информации - МУП «Телерадиокомпания «Усинск» и через официальный сайт Управления образования администрации МО ГО «Усинск».

Комментарии (14)

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  • Родитель
    15.12.2016, 8:32:56
    26
    "Усинские дети любят актированные дни. В это время можно не ходить в школу, и спокойно поиграть на улице"

    Наши дети не рубяться в офицера,сало, козла, они сидят дома за компами, это мы поколение 80 так делали, да и времена не те сейчас
    • Ол
      15.12.2016, 9:58:56
      19
      О да самое страшное у нас в актировках было, это захотеть попить водички, а то пойдешь за ней, а тебя домой загоняют, поэтому мы просили друг-дружка вынести)). Эх,ностальгия... А горка Перед Ленина 9 была, не чита всем этим сегодняшним за миллионы рублей.
  • *
    15.12.2016, 8:46:47
    14
    в актировку можно было вдоволь накататься на горке, причём горки раньше были гораздо лучше. А ещё было всего 2-3 канала, не то что интернета)
  • Не зовут
    15.12.2016, 9:07:42
    14
    "С 5 по 8 классы - 35 и ниже" это что за умник придумал такие нормы? Его бы самого выгнать на улицу в такую погоду, чтобы головушку свою умную освежил. Я думаю, тот кто принимал эти нормы на себе такую температуру не испытывал, т.к. ездит в теплом "джипе" и ребенка в школу возят на "джипе".
    • Катя
      15.12.2016, 9:19:34
      3
      Да что вы говорите?! Мы так же ходили, и по морозам и по ветрам, почему-то все живы и здоровы. Что за нюни? Раньше вообще делили на 4 группы с 1-4, 5-8, 9-11, и учащиеся ПТУ и рабочие. Для 9-11 темп при которой можно было не ходить в школу 37 с ветром. А вообще если вашему ребёнку холодно, не пускайте его в школу пусть дома обучаетсяD
      • Не зовут
        15.12.2016, 10:19:11
        -6
        Это Вы так говорите пока у вас детей нету, а когда подростёте и появятся у вас дети, будете думать совсем по другому.
        А в моё школьное время актировка начиналась с 28 градусов.
        • Катяо
          15.12.2016, 12:33:30
          2
          Обшибаетесь, двое у меня
        • ***
          15.12.2016, 17:06:53
          3
          Вы в каком городе проживали в детстве? В моем детстве было в -40 актировка
  • Катя
    15.12.2016, 9:20:27
    3
    А если без ветра то -40
    • Не зовут
      15.12.2016, 10:23:37
      6
      И врать не надо, в -40 на предприятиях приостанавливали производство.
      • Катя
        15.12.2016, 12:36:23
        2
        Вот не надо, папа Асю жизнь так как и мы возле радио сидел и ждал актировку, объявляли как сейчас помню: ...для учащихся ПТУ с 1-4 курс и для работников предприятий, на градуснике при этом -42, тем не менее папа ходил "отмечаться" на работу,
        • Катя
          15.12.2016, 12:37:00
          1
          Опечатка "всю"
      • не зовут и не надо
        15.12.2016, 16:17:26
        3
        Работающим на улице- 40
      • Таня
        16.12.2016, 18:23:42
        0
        О работе
        Неправда! Нефтяники работают и в50градусов с лишним.ничего не останавливали.Еще и на улице.по10штанов и по 10 носков в большие валенки и ничего работали.А сейчас на пенсии страшно вспоминать.Ух!!!
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