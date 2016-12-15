Об актированных днях для школьников Усинска

Напоминаем, что постановлением администрации МО ГО «Усинск» от 11 декабря 2013 года № 2656 «Об актированных днях в муниципальных образовательных организациях и порядке оповещения населения на территории муниципального образования городского округа «Усинск», разработанном в соответствии с Федеральным законодательством и действующими нормативно-правовыми актами, в целях охраны здоровья учащихся определено, что актированными днями для учащихся образовательных учреждений будут считаться дни, когда возникают следующие гидрометеорологические явления:
- Считать для муниципальных образовательных организаций с учетом возраста детей актированными днями дни при следующих погодных условиях:
1.1 Понижение температуры воздуха и сила ветра:
|Классы
|Температура воздуха,оС
|Сила ветра,
м/с
|1-4 классы
|30 и ниже
|0
|28
|5 и более
|5-8 классы
|35 и ниже
|0
|30
|5 и более
|9-11 классы,
1-2 курсы ГАОУ СПО РК «УПТ»
|37 и ниже
|0
|35
|5 и более
1.2. Сильный ветер
- — средняя скорость ветра от 15 до 20 м/с;
- — средняя скорость ветра при порывах от 25 м/с и более.
1.3. Сильный дождь – количество осадков 50 мм и более за 12 часов и менее.
1.4. Ливень – количество осадков 30 мм и более за 1 час и менее.
1.5. Продолжительный дождь:
- — количество осадков за 2-5 суток, не менее 120 мм;
- — непрерывный дождь в течение 3 суток и более, могущий вызвать паводок, затопление.
1.6. Град – осадки любой продолжительности диаметром градин 20 мм и более.
1.7. Сильный снегопад – выпадение снега в течение 12 часов и менее 150 мм.
1.8. Сильная метель – общая или низкая метель и дальность видимости не более 500 м при скорости ветра 15 м/с и более.
Информирование населения об актировании учебных занятий по-прежнему будет проводиться через средство массовой информации - МУП «Телерадиокомпания «Усинск» и через официальный сайт Управления образования администрации МО ГО «Усинск».
Наши дети не рубяться в офицера,сало, козла, они сидят дома за компами, это мы поколение 80 так делали, да и времена не те сейчас
А в моё школьное время актировка начиналась с 28 градусов.