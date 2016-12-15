Когда в России вступит в силу закон о зимней резине?

В верхней палате прошел "круглый стол", посвященный обсуждению безопасности при эксплуатации транспортных средств. На этот раз в центре внимания сенаторов оказалась "зимняя резина", использование которой значительно снижает аварийность на дорогах. По словам главы Комитета Совфеда по Регламенту и организации парламентской деятельности Вадима Тюльпанова, закон о зимней резине может вступить в силу с 1 сентября 2017 года, если Госдума рассмотрит его во время весенней сессии. Соответствующий документ группа парламентариев, среди которых депутат Сергей Тен, сенаторы Вадим Тюльпанов, Андрей Клишас, уже внесла в нижнюю палату.
Законодатели намерены обязать водителей использовать шины, которые соответствуют определенному времени года: летние - в летний период, зимние - в зимний. За невыполнение этого положения предлагается установить штраф в размере 2 тыс. рублей. Одновременно регионам могут быть переданы полномочия устанавливать по согласованию с МВД сроки использования автошин в зависимости от климатических условий.
"Должен быть орган, который смог бы курировать общую ситуацию в стране по соблюдению сезонного режима использования колес. Допустим, если субъект РФ хочет продлить зимний период, не должно быть так, что в Москве установлено три месяца зимнего периода, а в Московской области - четыре или пять месяцев. Условно говоря, надо прописать в законе, что субъекты Российской Федерации должны согласовывать увеличение зимнего периода с МВД, в частности с ГИБДД", - пояснил Тюльпанов.
По словам сенатора, Комитет Госдумы по транспорту и строительству поддерживает концепцию законопроекта, нет возражений и у правительства. Одобрение на "круглом столе" высказал и замначальника ГИБДД России Владимир Кузин, ведь именно покрышки не по сезону являются сопутствующим фактором в 9-10% всех ДТП в зимний период. Особенно это касается грузовых автомашин.
А резину уже и без ваших законов люди покупают и ставят. Это не поможет поплнить бюджет, а вот .авноксенонщиков в каждом городе кучи.
Я поехал в марте по зимнику к друзьям в Ростов, а там зимняя резина должна стоять по 28 февраля...
Меня оштрафуют? Или нам теперь с собой сменку возить если выезжаешь за пределы своего региона???