Когда в России вступит в силу закон о зимней резине?

Совет Федерации настаивает на принятии законопроекта о штрафе в размере двух тысяч рублей для владельцев транспортных средств, использующих шины не по сезону. Соответствующий закон может вступить в силу с сентября 2017 года.

В верхней палате прошел "круглый стол", посвященный обсуждению безопасности при эксплуатации транспортных средств. На этот раз в центре внимания сенаторов оказалась "зимняя резина", использование которой значительно снижает аварийность на дорогах. По словам главы Комитета Совфеда по Регламенту и организации парламентской деятельности Вадима Тюльпанова, закон о зимней резине может вступить в силу с 1 сентября 2017 года, если Госдума рассмотрит его во время весенней сессии. Соответствующий документ группа парламентариев, среди которых депутат Сергей Тен, сенаторы Вадим Тюльпанов, Андрей Клишас, уже внесла в нижнюю палату.

Законодатели намерены обязать водителей использовать шины, которые соответствуют определенному времени года: летние - в летний период, зимние - в зимний. За невыполнение этого положения предлагается установить штраф в размере 2 тыс. рублей. Одновременно регионам могут быть переданы полномочия устанавливать по согласованию с МВД сроки использования автошин в зависимости от климатических условий.

"Должен быть орган, который смог бы курировать общую ситуацию в стране по соблюдению сезонного режима использования колес. Допустим, если субъект РФ хочет продлить зимний период, не должно быть так, что в Москве установлено три месяца зимнего периода, а в Московской области - четыре или пять месяцев. Условно говоря, надо прописать в законе, что субъекты Российской Федерации должны согласовывать увеличение зимнего периода с МВД, в частности с ГИБДД", - пояснил Тюльпанов.

По словам сенатора, Комитет Госдумы по транспорту и строительству поддерживает концепцию законопроекта, нет возражений и у правительства. Одобрение на "круглом столе" высказал и замначальника ГИБДД России Владимир Кузин, ведь именно покрышки не по сезону являются сопутствующим фактором в 9-10% всех ДТП в зимний период. Особенно это касается грузовых автомашин.