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15.12.2016 10:06
Когда в России вступит в силу закон о зимней резине?
Совет Федерации настаивает на принятии законопроекта о штрафе в размере двух тысяч рублей для владельцев транспортных средств, использующих шины не по сезону. Соответствующий закон может вступить в силу с сентября 2017 года.
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В верхней палате прошел "круглый стол", посвященный обсуждению безопасности при эксплуатации транспортных средств. На этот раз в центре внимания сенаторов оказалась "зимняя резина", использование которой значительно снижает аварийность на дорогах. По словам главы Комитета Совфеда по Регламенту и организации парламентской деятельности Вадима Тюльпанова, закон о зимней резине может вступить в силу с 1 сентября 2017 года, если Госдума рассмотрит его во время весенней сессии. Соответствующий документ группа парламентариев, среди которых депутат Сергей Тен, сенаторы Вадим Тюльпанов, Андрей Клишас, уже внесла в нижнюю палату.

Законодатели намерены обязать водителей использовать шины, которые соответствуют определенному времени года: летние - в летний период, зимние - в зимний. За невыполнение этого положения предлагается установить штраф в размере 2 тыс. рублей. Одновременно регионам могут быть переданы полномочия устанавливать по согласованию с МВД сроки использования автошин в зависимости от климатических условий.

"Должен быть орган, который смог бы курировать общую ситуацию в стране по соблюдению сезонного режима использования колес. Допустим, если субъект РФ хочет продлить зимний период, не должно быть так, что в Москве установлено три месяца зимнего периода, а в Московской области - четыре или пять месяцев. Условно говоря, надо прописать в законе, что субъекты Российской Федерации должны согласовывать увеличение зимнего периода с МВД, в частности с ГИБДД", - пояснил Тюльпанов.

По словам сенатора, Комитет Госдумы по транспорту и строительству поддерживает концепцию законопроекта, нет возражений и у правительства. Одобрение на "круглом столе" высказал и замначальника ГИБДД России Владимир Кузин, ведь именно покрышки не по сезону являются сопутствующим фактором в 9-10% всех ДТП в зимний период. Особенно это касается грузовых автомашин.

Комментарии (5)

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  • Эюя
    15.12.2016, 11:05:33
    3
    Лучше бы вопросом с китайским ксеноном в ТАЗах занялись. Ездят слепят всех. Зачем ставят? Иногда ксенон дороже машины, но с.ка ставят же.
    А резину уже и без ваших законов люди покупают и ставят. Это не поможет поплнить бюджет, а вот .авноксенонщиков в каждом городе кучи.
  • Черчиль
    15.12.2016, 11:25:02
    7
    Согласен с "Эюя"
    Херли докопались до резины, гасите колхозный ксенон и снимайте тонировку у молодняка дибильнутого!!! Смотрите горностаи как ездят, особенно 518 аутлендер и весь подобный аул! Позатонированы, скоростной режим нарушается как за здрасьте.... А где ГИБДД, купленные все что-ли??? Или действительно зимник помогает Вам жить припеваючи. Скоро приедет к вам собственная безопасность и на коррупцию Вас там всех проверит, а то гляди ка, денег мало им платят, а сами ездят на Дипах, лексусах, Бумерах и прочих понтах!!! И на жен поназаписывали все тачки свои. Делайте выводы господа ГИБДДщники, а вы законодатели отстаньте от нормальных граждан со своими мелочами по зимней резине, глобальные проблемы решайте. А то как перестанут налоги то все платить, и не будет у вас зарплаты.
  • Вопрос
    15.12.2016, 11:45:06
    3
    Ну предположим в Коми установили период использования зимних шин до 31 мая.
    Я поехал в марте по зимнику к друзьям в Ростов, а там зимняя резина должна стоять по 28 февраля...
    Меня оштрафуют? Или нам теперь с собой сменку возить если выезжаешь за пределы своего региона???
    • 112233
      15.12.2016, 12:14:41
      0
      Зачем возить с собой, для таких транзитников по любому откроются пункты прокатов зимне/летней резины на границах зон регионов. поставить стоимость с хранением вашей резины в районе 1000-1500 руб./сутки (чуть меньше штрафа) и алга из воздуха (а точнее из пробела в законе) деньгу заколачивать.
  • я
    15.12.2016, 23:32:52
    0
    для пополнения бюджета и не поднимая налоги (ВВП обещал до 2019 года не повышать) будут дрючить народ. ТАщить с него деньги сборами всякими торговыми, платонами, акцизами, пошлинами и так далее. Че вы как дети маленькие! НАхер им ваши шины не нужны, нужны им ваши бабки для дыр в трлны в бюджете!
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