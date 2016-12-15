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15.12.2016 11:09
В администрации Усинска прошло заседание антинаркотической комиссии
Очередное заседание комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими веществами и их незаконному обороту под председательством заместителя руководителя администрации МО ГО «Усинск» по социальной сфере Татьяны Анисимовой состоялось в администрации города.
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Участники заседания говорили о текущей наркоситуации в муниципалитете и мероприятиях профилактического характера, сообщает пресс-служба мэрии.

Как отметил представитель ОМВД России по г.Усинску, количество преступлений и обращений граждан, связанных с наркотиками в целом снизилось.

Анализ и оценка оперативной обстановки свидетельствует о некоторой стабильности ситуации, связанной с незаконным оборотом наркотических средств и их потреблением в г. Усинске.

Об этом свидетельствует отсутствие на «наркорынке» города новых видов наркотических средств, снижение количества лиц, состоящих на учете в наркологическом отделении Усинской центральной районной больницы с диагнозом наркомания.

По состоянию на декабрь 2016 года на учете в наркологическом диспансере больницы состоит 127 человек. Почти на 40% эта цифра снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отсутствие функционирования «интернет-магазинов» осуществляющих сбыт наркотических средств, также положительно сказывается на стабильности ситуации.

По словам представителя ОМВД на территории г. Усинска не действует ни один «интернет-магазин». Так, в текущем году разобщены и привлечены к уголовной ответственности 3 преступные группы занимающиеся сбытом спайсов через интернет. Фигуранты привлечены к уголовной ответственности с отбытием наказания сроком от 5 до 14 лет лишения свободы.

Основное внимание участников комиссии было направлено профилактическую работу с молодежью. Татьяна Александровна отметила положительные тенденции в этом направлении. В Усинске ведется такая работа не только в образовательных учреждениях, но и в спортивных секциях, учреждениях культуры. Это и профилактические беседы со школьниками, и лектории для подростков и взрослых. В городе на сегодня созданы все условия для дополнительного досуга ребят.

И все же важнейшим этапом профилактики остается семья. В отделении социальной помощи семье и детям Центра соц.защиты ведется работа с родителями, употребляющими наркотические средства.

Проводится она в рамках комплексной Программы «Здоровая семья». Специалисты центра соц.защиты мотивируют наркозависимых на обращение за помощью к врачу-наркологу, помогают в трудоустройстве. На каникулярный период дети данной категории населения имеют возможность получить путевку в оздоровительные лагеря, а ребята старше 14 лет – летом временно трудоустроится.

И все же сотрудники центра сталкиваются с трудностями в своей работе. Это «закрытость» и непринятие проблемы наркотизации самими наркозависимыми и членами их семей, несогласие обратиться за лечением.

Итогом заседания стал разработанный план по противодействию злоупотреблению наркотическими веществами и их незаконному обороту на 2017 год.

Комментарии (6)

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  • Владимир
    15.12.2016, 13:06:40
    0
    О а в кадре с права... на гитаре детей учитель играть.))0
    А вообще не понятно. усинск это город с населением раз два и обчелся... Места прибывания нариков вычислить и вообще просто проверить школы... 5 минут... К тому же закон есть о мед осмотре. Лукойл и северная нефть ЗАКУПИЛ БЫ Тестов на 50000 населения и тотально всех бы проверили... и все... месяц работы и все прояснится.
  • Владимир
    15.12.2016, 13:07:59
    0
    А если не будут проходить... будут в группе риска... вместе с 80 летними бабушками))) ...
  • father
    15.12.2016, 14:29:11
    1
    ...Значит есть и "Наркотическая"? =)
  • Владимир
    15.12.2016, 14:45:03
    4
    Цитата...Об этом свидетельствует отсутствие на «наркорынке» города новых видов наркотических средств... Осталось сформулировать по Гайдаровски Коньюктура рынка и сегментация. НИКАКИХ БЫТь НЕ ДОЛЖНО... НАРКОБОРЦЫ)))
  • ***
    15.12.2016, 20:29:44
    0
    Наркотическая бабушка))
  • по поводу статьи
    15.12.2016, 21:04:06
    0
    Стоит ли пускать"пыль в глаза"...все это для отчетности. Посмотрите сколько их слоняется по городу.Есть мальчики ,есть девочки,...всякой твари по паре.Нервные ,издерганные...сами себе не рады.Руки в болячках.ВПЕРВЫЕ "попробовали" на секции,кто соревнованиях...кто в лагере труда и отдыха хорошо провел лето...Девчонкам дали "попробовать" - чтобы проще с ними было "общаться"... Другие на танцах в ДК .ЧТОБЫ"СВОБОДНЕЕ "себя чувствовать при выступлении.Пробуют многое...вплоть до мухоморов.
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