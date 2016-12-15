В администрации Усинска прошло заседание антинаркотической комиссии

Очередное заседание комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими веществами и их незаконному обороту под председательством заместителя руководителя администрации МО ГО «Усинск» по социальной сфере Татьяны Анисимовой состоялось в администрации города.

Участники заседания говорили о текущей наркоситуации в муниципалитете и мероприятиях профилактического характера, сообщает пресс-служба мэрии.

Как отметил представитель ОМВД России по г.Усинску, количество преступлений и обращений граждан, связанных с наркотиками в целом снизилось.

Анализ и оценка оперативной обстановки свидетельствует о некоторой стабильности ситуации, связанной с незаконным оборотом наркотических средств и их потреблением в г. Усинске.

Об этом свидетельствует отсутствие на «наркорынке» города новых видов наркотических средств, снижение количества лиц, состоящих на учете в наркологическом отделении Усинской центральной районной больницы с диагнозом наркомания.

По состоянию на декабрь 2016 года на учете в наркологическом диспансере больницы состоит 127 человек. Почти на 40% эта цифра снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отсутствие функционирования «интернет-магазинов» осуществляющих сбыт наркотических средств, также положительно сказывается на стабильности ситуации.

По словам представителя ОМВД на территории г. Усинска не действует ни один «интернет-магазин». Так, в текущем году разобщены и привлечены к уголовной ответственности 3 преступные группы занимающиеся сбытом спайсов через интернет. Фигуранты привлечены к уголовной ответственности с отбытием наказания сроком от 5 до 14 лет лишения свободы.

Основное внимание участников комиссии было направлено профилактическую работу с молодежью. Татьяна Александровна отметила положительные тенденции в этом направлении. В Усинске ведется такая работа не только в образовательных учреждениях, но и в спортивных секциях, учреждениях культуры. Это и профилактические беседы со школьниками, и лектории для подростков и взрослых. В городе на сегодня созданы все условия для дополнительного досуга ребят.

И все же важнейшим этапом профилактики остается семья. В отделении социальной помощи семье и детям Центра соц.защиты ведется работа с родителями, употребляющими наркотические средства.

Проводится она в рамках комплексной Программы «Здоровая семья». Специалисты центра соц.защиты мотивируют наркозависимых на обращение за помощью к врачу-наркологу, помогают в трудоустройстве. На каникулярный период дети данной категории населения имеют возможность получить путевку в оздоровительные лагеря, а ребята старше 14 лет – летом временно трудоустроится.

И все же сотрудники центра сталкиваются с трудностями в своей работе. Это «закрытость» и непринятие проблемы наркотизации самими наркозависимыми и членами их семей, несогласие обратиться за лечением.

Итогом заседания стал разработанный план по противодействию злоупотреблению наркотическими веществами и их незаконному обороту на 2017 год.