Завтра в Усинске стартует турнир по боксу

Вот уже второй раз в Усинске состоится турнир по боксу республиканского уровня. В соревнованиях примут участие более 80 спортсменов из разных уголков Республики Коми.

фото: Александр Кавиев

Как отметил в личной беседе тренер сборной Усинска Михаил Михайлов, в наш город едут спортсмены из разных уголков Республики. Отправлены приглашения на участие и боксерам из Республики Чувашия и Ямало-Ненецкого автономного округа.

- В общей сложности мы планируем принять порядка 50 спортсменов, - рассказывает М. Михайлов, - покажем гостям и уровень принимающей стороны и достойное противостояние усинских боксеров. Предварительные бои начнутся уже завтра в 14:00, приглашаю всех горожан и гостей города посетить это увлекательное мероприятие.

Это уже второй турнир на призы Совета муниципального образования городского округа «Усинск». Первый проходил в декабре 2015 года. Инициатором соревнований, как и в прошлый раз, выступил Совет МО ГО «Усинск» и Усинское отделение КРО ВПП «Единая Россия».

— Прошлогодний турнир – наш первый опыт. Прошел он достойно. В этом году мы приурочили его к юбилею Республики Коми. В юношестве я сам десять лет занимался боксом, и могу с уверенностью сказать, что у нас сильные спортсмены. Поэтому ждем побед от наших ребят. Ну, а мы со своей стороны будем стараться наращивать масштаб таких мероприятий, — поделился Николай Такаев.