Субсидии малому бизнесу: где и как получить?

Знаете ли вы, что в бюджете муниципалитета заложены денежные средства для оказания поддержки предпринимателям города?

В Усинском филиале Общественной приемной Главы РК состоялась «Прямая линия» и личный прием граждан на тему: «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства». На вопросы граждан ответили – Сафиуллин Руслан Равилович – руководитель Управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации МО ГО «Усинск» и Актиева Айгуль Айратовна – заместитель руководителя Управления экономического развития, прогнозирования и инвестиционной политики администрации МО ГО «Усинск».

Были заданы следующие вопросы.

Как можно оформить субсидию?

- Следует обратиться в Управление экономического развития администрации для получения консультации о возможности получения субсидии и если данный вид деятельности подлежит субсидированию, то заполняется заявка по установленной форме, к ней прикладываются подтверждающие документы. Основными требованиями являются: организация должна быть зарегистрирована в налоговом органе муниципалитета, осуществлять деятельность в муниципальном образовании и не иметь задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации и по заработной плате перед наемными работниками.

Почему в местном бюджете нет грантов для начинающих фермеров?

- Грант предоставляется субъектам малого предпринимательства, отвечающим требованиям установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», согласно которого к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся зарегистрированные хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели. Таким образом, гранты могут быть предоставлены и начинающим фермерам, но за период 2015-2016 г. никто из фермеров за данным видом поддержки в Администрацию МО ГО «Усинск» не обращался.

Есть ли подъемные для начинающих предпринимателей?

- Это и есть грант.

Что такое грант?

- Грант - это разовая субсидия на начало предпринимательской деятельности. Грант предоставляется для осуществления следующих видов расходов, связанных с ведением предпринимательской деятельности: на приобретение основных и оборотных средств; на оплату расходов по разработке проектно-сметной документации; на оплату стоимости аренды помещений, используемых для осуществления предпринимательской деятельности, включая коммунальные услуги и т.д. Чтобы его получить нужно иметь бизнес-проект прошедший конкурсный отбор, деятельность должна быть зарегистрирована в налоговом органе на территории Усинска и осуществляться на территории города не более 1 года.

Сколько времени ожидать решения по заявке на субсидию?

- Заявка рассматривается в течение 45 дней.

В каком случае субсидия подлежит возврату?

- В случае прекращения предпринимательской деятельности до истечения двух календарных лет, следующих за годом, в котором предоставлена субсидия, в результате реорганизации, ликвидации, банкротства. Кроме того, в течение 3 лет предприниматель не имеет право отчуждать имущество.

Были заданы и другие вопросы, на которые были даны полные ответы.