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15.12.2016 14:04
В Усинске проходит сессия Совета города
Основной вопрос - принятие бюджета на 2017 год.
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Сегодня в администрации города в 14.00 началась сессия Совета МО ГО "Усинск".

Главными вопросами повестки дня сессии стали вопросы о принятии бюджета на 2017 год (и плановый период 2018-2019 годов) и "передвижки" в бюджете 2016 года.

Также будут рассмотрены вопросы о финансовой поддержке капитального ремонта дворовых территорий, о предоставлении льгот на земельный налог, об утверждении положения о старостах населенных пунктов муниципалитета и другие.

Все вопросы прошли через обсуждения на депутатских комиссиях и теперь, с учетом всех замечаний, вынесены непосредственно на голосование.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (29)

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  • father
    15.12.2016, 14:27:10
    7
    Похоже, что Председатель - левша. )))
    (или скрывать нечего)...
    • ...
      15.12.2016, 14:38:23
      1
      Просто правая рука занята чем-то, карандашом, например.
    • Эюя
      15.12.2016, 14:46:45
      1
      Странно, а 14 числа когда голосовали за ремонт домов, был правша.
      • father
        15.12.2016, 14:57:37
        5
        А-а, =) Правой руки действительно, в кадре не видать. )))
    • father
      15.12.2016, 21:16:52
      2
      Уже на втором фото наблюдаю, что левая сторона фото, прям голосуют так активно (а самый ближний, вообще с полной самоотдачей))), а правая сторона, такая сдержаная, Это круто - иметь места у окна за спиной... =)
  • Алла
    15.12.2016, 14:39:58
    7
    Ну сейчас насессят.. А народу потом разгре****((
    • Евгений
      15.12.2016, 14:42:50
      3
      Алла, как точно подмечено про занятия народа. Даже звездочками слово закрылось ;)
      • father
        15.12.2016, 14:54:33
        6
        Я открою - разгpeбaть, =)
      • Алла
        15.12.2016, 15:00:26
        2
        Евгений, свобода слова- она, знаете ли, такая, со звездочками))
        • father
          15.12.2016, 15:10:42
          3
          Я не Евгений, но вставлю... =)
          ***, это ЦЕНЗУРА. Какая же это свобода?=)
  • Северный
    15.12.2016, 15:21:57
    5
    о предоставлении льгот на земельный налог
    Это о каких земля идет речь? О промышленных базах транспортников частников!!! Я вижу лес рук по этому вопросу, Акинин ,Такаев и все остальные, это что они выбивают эти льготы?
  • Гость
    15.12.2016, 15:24:35
    1
    Как по команде "СМИРНО! " голосуют ))
  • Северный
    15.12.2016, 15:59:00
    9
    А где, мероприятия по снижению тарифов ЖКХ всем жителям Усинска
    Где ответы на наболевшие вопросы жителей Усинска?
    • Южная
      15.12.2016, 16:08:14
      5
      солидарна с Северным. А где ответы господина Назирова, столько вопросов было задано, ушел в кусты не по мужски...
      • Гость
        15.12.2016, 16:14:56
        6
        Кстати ,да.! А на хоккейном корте все также холодно и нет отопления и никто не озвучил тут что ,когда и кем сделано, чтоб устранить это. А на днях - 40.
    • Северный
      15.12.2016, 16:13:47
      3
      Депутаты себе льготы на свои земельные участки выбили, а добиться снижения до нормальных тарифов на жилье, решите не могут. Это как такое может быть?
    • Северный
      15.12.2016, 16:16:46
      9
      Наверно пора покрышки с гаражей тащить к администрации?
  • Этот б***ь ДАУН
    15.12.2016, 16:19:02
    3
    Сегодня с обеда пропиликал по телевизору, ну ничего хорошего не сказал для жителей всей страны!
  • Депутат
    15.12.2016, 17:05:41
    4
    Пишите, плебес, пишите. Мне мило читать ваши истерики, а мой доход тем временем растет и пузо. А вы пишите, на досуге, после бутылочки «VielleBonSecours» ваша писанина хорошо идет, мне прикольно читать.

    • )))) Депутату
      15.12.2016, 17:35:20
      3
      Как там в песне у Новикова:та какой ты депутат-ты обычный п...ас))))Смеётся тот,кто смеётся последним)Не поперхнитесь своим пойлом)
      • Депутат
        15.12.2016, 17:44:16
        4
        Нормально пойло идет, уже лет 20-ть как хорошо заходит, уже и вам не хворать, и, побольше тут пишите, а то скучно бухать.
        • депутату
          15.12.2016, 17:47:29
          0
          Сосед ваш...по палате,случайно не Наполеон???
          • Депутат
            15.12.2016, 17:55:19
            4
            Можете тешить себя чем угодно, хоть в психушку меня, хоть козлом, хоть кем, но я за ваш счет, за счет быдла истеричного и ничего не могущего живу, кайую и в ус не дую.
            Еще комментарии будут? Как там меня куда запрятать, себя обмануть, потешить нищенское сознание. Типа револьцОньеров из себя построить на месттечковом дешевом сайтике созданном депутатиками.))) Пишите, я раскупорил еще одну бутылочку. Истерика ваша- просто шоу маргиналов.
            • депутату
              15.12.2016, 18:00:11
              2
              Скажу о себе лично:таким как вы -я сочувствую,но не завидую.Берегите печень,не пейте много...а то мозги уже явно пропиты))))
              • Депутат
                15.12.2016, 18:23:20
                4
                Хоть лично, хоть безлично. Говори и сколько хочешь. Сочувствуй и поминки устраивай. Хоть разгорюйся до свойственной тебе истерики. Но мозги явно пропиты у тебя и такого быдла как ты. Объяснить почему? Еще раз объясню, как д****у, ты же такой и есть, раз без конца и краю пытаешься мне и нам доказать свою вменяемость и что-то там, сочувствием и всяким скрежетом зубовным. Объясняю. Я живу за счет таких д****ов как ты. Ты мой раб и таким и будешь. Потому что я могу все, а ты лишь тупо что-то там писать на сайтиках. Ты мой раб, запомни это, быдло и не вякай. Хотя, нет, вякай, и даже еще раз напиши как ты мне сочувствуешь, типа там таже про душу заикнись. Но не забывай, ты раб. Мой раб. И пиши, я же могу и ящик и вагон бутылок распаковать, но не факт что я все выпью. А ты выпьешь. От злости, дешевого пивка, а потом мне напишешь, как ты мне сочувствешь. А я распакую очередную бутылоку дорогущего винца и даже к ней не прикоснусь, а прикоснусь, мне доктора из таких как ты рабов новую печень доставят. Пиши, пиши еще. Мне скучно без тебя)
                • как-то так
                  15.12.2016, 20:49:24
                  1
                  депутатику доморощеному
                  Те, что живут за наш счёт, распивают бутылочку дорогущего вина не с таким"быдлом", как мы, а в компании таких же депутатов и миллионеров, как он сам.
                  А поскольку ты здесь с "быдлом" ведёшь диалог свой и брызжешь слюной от злости, то ты ещё ниже нас и по состоянию материальному и по низменности души.
                  И, судя по тому, как легко тебя вывести из себя,ты просто пустышка, никому не интересная.
                  Можешь злиться сколько угодно и продолжать унижать людей, на таких как ты не обижаются, а обходят стороной.
  • усинка
    15.12.2016, 18:51:21
    1
    Тот кто тебя оскорб**ет уже побежден ибо ярость его -его бессилие.Он может сказать , что ты глуп, может назвать тебя рабом. Но простая ИСТИНА гласит.Только дурак назовет дураком другого , только раб ищет раба в другом. Только бездарь оправдывает то , что не понимает сам,чужим безумием.Поэтому никогда на таких ("депутатов")не надо обижаться , что бы не прослыть глупым бездарным рабом. Восточный мудрец.
  • */*
    15.12.2016, 20:28:58
    2
    Тот кто тебя оскорб**ет, тот к сожалению просто тебя ненавидит. Так что не усложняй))
  • father
    15.12.2016, 21:11:29
    4
    Депутат - тролль обыкновенный. =)
    Народ, вы правда думаете, что они тут читают всю белиберду? =)
    Их работа - на фото. Руки правильно подняли, иди гуляй дальше. В новом году будет еще лучше. =)
    Не ведитесь. =)
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