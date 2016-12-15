15.12.2016 14:04
В Усинске проходит сессия Совета города
Основной вопрос - принятие бюджета на 2017 год.
Сегодня в администрации города в 14.00 началась сессия Совета МО ГО "Усинск".
Главными вопросами повестки дня сессии стали вопросы о принятии бюджета на 2017 год (и плановый период 2018-2019 годов) и "передвижки" в бюджете 2016 года.
Также будут рассмотрены вопросы о финансовой поддержке капитального ремонта дворовых территорий, о предоставлении льгот на земельный налог, об утверждении положения о старостах населенных пунктов муниципалитета и другие.
Все вопросы прошли через обсуждения на депутатских комиссиях и теперь, с учетом всех замечаний, вынесены непосредственно на голосование.
(с) Усинск.Онлайн
(или скрывать нечего)...
***, это ЦЕНЗУРА. Какая же это свобода?=)
Еще комментарии будут? Как там меня куда запрятать, себя обмануть, потешить нищенское сознание. Типа револьцОньеров из себя построить на месттечковом дешевом сайтике созданном депутатиками.))) Пишите, я раскупорил еще одну бутылочку. Истерика ваша- просто шоу маргиналов.
А поскольку ты здесь с "быдлом" ведёшь диалог свой и брызжешь слюной от злости, то ты ещё ниже нас и по состоянию материальному и по низменности души.
И, судя по тому, как легко тебя вывести из себя,ты просто пустышка, никому не интересная.
Можешь злиться сколько угодно и продолжать унижать людей, на таких как ты не обижаются, а обходят стороной.
Народ, вы правда думаете, что они тут читают всю белиберду? =)
Их работа - на фото. Руки правильно подняли, иди гуляй дальше. В новом году будет еще лучше. =)
Не ведитесь. =)