В Усинске проходит сессия Совета города

Основной вопрос - принятие бюджета на 2017 год.

Сегодня в администрации города в 14.00 началась сессия Совета МО ГО "Усинск".

Главными вопросами повестки дня сессии стали вопросы о принятии бюджета на 2017 год (и плановый период 2018-2019 годов) и "передвижки" в бюджете 2016 года.

Также будут рассмотрены вопросы о финансовой поддержке капитального ремонта дворовых территорий, о предоставлении льгот на земельный налог, об утверждении положения о старостах населенных пунктов муниципалитета и другие.

Все вопросы прошли через обсуждения на депутатских комиссиях и теперь, с учетом всех замечаний, вынесены непосредственно на голосование.

(с) Усинск.Онлайн