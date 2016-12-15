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15.12.2016 16:47
Бюджет Усинска на 2017 год принят большинством голосов
Состоялась очередная 8-ая сессия Совета МО ГО Усинск». Основным вопросом повестки дня стал главный финансовый документ муниципалитета – бюджет на будущий 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов.
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Большинством голосов депутаты проголосовали «за» принятие данного документа.

Отметим, что среди приоритетов в бюджете – улучшение качества жизни населения, обеспечение качества и доступности муниципальных услуг, совершенствование программно-целевого метода управления, повышение эффективности расходов, открытость и прозрачность бюджетного процесса.

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Бюджет муниципального образования «Усинск» по-прежнему будет социально ориентированным. Образование, культура, физическая культура и спорт, социальная помощь населению на 2017 – 2019 годы составляют более 76% от всех расходов бюджета.

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Напомним, что накануне проходили бюджетные комиссии Совета депутатов, где предметно обсуждали каждое мероприятие всех муниципальных программ, составляющих бюджет нашего округа.

Также прошли общественные публичные слушания «О бюджете МО ГО «Усинск» на 2017 и плановый период 2018 и 2019 гг.», где путем открытого голосования участники единогласно приняли проект бюджета.

На сессии были приняты и другие решения: о финансовой поддержке капитального ремонта дворовых территорий, о предоставлении льгот на земельный налог, об утверждении положения о старостах населенных пунктов муниципалитета и другие.

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(с) Пресс-служба Администрации МО ГО "Усинск"

Комментарии (15)

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  • Северный
    15.12.2016, 17:22:18
    9
    Где эта ценная бумага со всеми цифрами, для ознакомления населения Усинска???
    • Димон
      15.12.2016, 19:58:03
      -4
      Как всегда, на сайте администрации.
      • father
        15.12.2016, 21:49:35
        4
        "Tкните носом", =)
        А то я, такой, нажал на Выделенный (голубым) текст - "Узнать больше", а фотка и уменьшилась. )))
  • Ливингстон
    15.12.2016, 17:36:22
    3
    На первой фотке:
    Ну, граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы, кто хочет сегодня поработать?
  • Артем
    15.12.2016, 19:01:00
    4
    А на четвертой депутат в костюме троечке пытается, что то подглядеть у коллеги. Наверное списывает.
  • комментаторам
    15.12.2016, 20:31:52
    -6
    Запас аргументов иссяк, так и покритиковать можно....
    • комментаторы
      15.12.2016, 21:53:31
      8
      не, просто прочитав эту статейку, более чем фото и обсуждать нечего, :-D
  • Усинец
    15.12.2016, 20:43:48
    7
    Депутаты так внимательно бумаги рассматривают, похоже видят они его (бюджет) первый раз.
    • усинцу
      15.12.2016, 22:27:58
      5
      А это называется :смотрю в книгу-вижу фигу)
  • Усинец
    15.12.2016, 20:51:10
    5
    Кстати, раньше сессии проходили в большом зале, а теперь закроются на четвёртом этаже и голосуют! От народа не спрятаться!
    • Ментос
      15.12.2016, 21:25:05
      1
      А вы откуда знаете? ВИДИМО ЧАСТО ПРИСУТСТВОВАЛИ
  • father
    15.12.2016, 21:52:05
    1
    более 76% от всех расходов бюджета.
    ... как это понимать? =)
    146%, это "более 76"? )))
  • -_-
    16.12.2016, 7:38:22
    7
    а лица то у всех какие... сосредоточенные, всё о народе думают
    мда
    • БГБ
      16.12.2016, 8:47:28
      3
      Коновалову покоя нет, все думает
      как от автовокзала до светофора дорогу почистить. Полосы то уж нет. А пора статейку хвалебную выпускать, про привод, повышающий КПД.
  • Любопытный
    17.12.2016, 19:57:13
    0
    Сколько денег выделили на здравоохранение в усинске ?
    .....заосфалтировать дворы .....!!!!...... Единственная детская приемная в городе в минус двадцать примерзаеш к стулу ... предыдущие ваше планирование .... фото всех надо для переселения в Воркуту принимавших этот документ
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