Бюджет Усинска на 2017 год принят большинством голосов

Состоялась очередная 8-ая сессия Совета МО ГО Усинск». Основным вопросом повестки дня стал главный финансовый документ муниципалитета – бюджет на будущий 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов.

Большинством голосов депутаты проголосовали «за» принятие данного документа.

Отметим, что среди приоритетов в бюджете – улучшение качества жизни населения, обеспечение качества и доступности муниципальных услуг, совершенствование программно-целевого метода управления, повышение эффективности расходов, открытость и прозрачность бюджетного процесса.

Бюджет муниципального образования «Усинск» по-прежнему будет социально ориентированным. Образование, культура, физическая культура и спорт, социальная помощь населению на 2017 – 2019 годы составляют более 76% от всех расходов бюджета.

Напомним, что накануне проходили бюджетные комиссии Совета депутатов, где предметно обсуждали каждое мероприятие всех муниципальных программ, составляющих бюджет нашего округа.

Также прошли общественные публичные слушания «О бюджете МО ГО «Усинск» на 2017 и плановый период 2018 и 2019 гг.», где путем открытого голосования участники единогласно приняли проект бюджета.

На сессии были приняты и другие решения: о финансовой поддержке капитального ремонта дворовых территорий, о предоставлении льгот на земельный налог, об утверждении положения о старостах населенных пунктов муниципалитета и другие.

(с) Пресс-служба Администрации МО ГО "Усинск"