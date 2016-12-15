Коми получит федеральные средства для выплаты семьям в связи с рождением третьего и последующих детей

Всего с учётом увеличения объёма субсидии на эти цели до конца 2016 года Республика Коми получит из федерального бюджета свыше 230 миллионов рублей.

Общий объём бюджетных ассигнований на эти цели в текущем году увеличен на 528 млн. рублей (до 17,8 миллиарда рублей) в связи с увеличением количества семей, имеющих право на получение выплаты, и ростом величины прожиточного минимума для детей в ряде субъектов Российской Федерации.

Ежемесячная денежная выплата на третьего ребёнка и последующих детей предоставляется в размере прожиточного минимума на ребёнка, устанавливаемого в Республике Коми ежеквартально, до достижения ребёнком возраста трёх лет. По данным регионального министерства труда, занятости и социальной защиты населения, на 1 декабря 2016 года в Республике Коми данный вид государственной поддержки получают 3386 родителей на 3491 ребёнка.

Государственная поддержка в виде ежемесячной денежной выплаты предусмотрена для малоимущих семей, третьи или последующие дети в которых рождены в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2016 года, до достижения детьми возраста трёх лет, сообщает сайт Правительства Коми.

(с) Пресс-служба Администрации МО ГО "Усинск"