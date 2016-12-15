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15.12.2016 18:07
Коми получит федеральные средства для выплаты семьям в связи с рождением третьего и последующих детей
Всего с учётом увеличения объёма субсидии на эти цели до конца 2016 года Республика Коми получит из федерального бюджета свыше 230 миллионов рублей.
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Общий объём бюджетных ассигнований на эти цели в текущем году увеличен на 528 млн. рублей (до 17,8 миллиарда рублей) в связи с увеличением количества семей, имеющих право на получение выплаты, и ростом величины прожиточного минимума для детей в ряде субъектов Российской Федерации.

Ежемесячная денежная выплата на третьего ребёнка и последующих детей предоставляется в размере прожиточного минимума на ребёнка, устанавливаемого в Республике Коми ежеквартально, до достижения ребёнком возраста трёх лет. По данным регионального министерства труда, занятости и социальной защиты населения, на 1 декабря 2016 года в Республике Коми данный вид государственной поддержки получают 3386 родителей на 3491 ребёнка.

Государственная поддержка в виде ежемесячной денежной выплаты предусмотрена для малоимущих семей, третьи или последующие дети в которых рождены в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2016 года, до достижения детьми возраста трёх лет, сообщает сайт Правительства Коми.

(с) Пресс-служба Администрации МО ГО "Усинск"

Комментарии (5)

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  • ФАКТЫ
    15.12.2016, 18:54:02
    2
    Так, я не понял. Только малоимущим или же, всем жителям при рождении 3 и последующих детей?
  • фактам
    15.12.2016, 19:11:43
    -1
    А чего не понятно???Всем тем категориям,которые в вашем коменте
  • */*
    15.12.2016, 20:24:35
    2
    А у кого по трое детей, те и есть малоимущие.
  • интересно...
    15.12.2016, 20:40:06
    1
    У нас в Усинске так много семей имеющих трое и более детей?МАЛОИМУЩИХ - безусловно большинство, при такой квартплате ... добровольно принудительных "сборов" в садиках и школах...нанять репетитора...
    • ))))))
      15.12.2016, 22:05:00
      1
      У нас в стране,официально,более 20 миллионов находится за чертой бедности. Как говорится без комментариев (((
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