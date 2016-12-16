16.12.2016 08:05
Мужчина хотел сжечь жене дверь, но "получил" от соседа
Нетрезвые выходки порой могут привести к самым серьезным последствиям.
В одной из квартир на улице Чернова в Усинске мужчина решил пошантажировать жену. Для этих целей он попытался снаружи поджечь входную дверь.
Необходимо отметить, что дома Пионерного, как известно, деревянные и для воспламенения достаточно даже незначительного источника огня.
Мужчина таким перфомансом привлёк внимание не только жены, но ещё и соседа, которому акция показалась крайне противоречивой и, дабы прервать сей акт, он физически повоздействовал на гражданина, после чего вызвал полицию.
Полицейские задержали поджигателя. Теперь ему грозит ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Соседу выписать премию, за предотвращение пожара в доме...
На фото, художник, который себе яйца прибивал к Красной площади. =) Наверное в этом что-то есть. Только противоречий я не вижу. На лицо - психическое расстройство (заболевание)
Я знал, что Вы не позволите себе писать, а бы че, на не пойми где...)))
Все же образование. Да и слог, у читающего человека, более витиеват. =)