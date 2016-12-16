Мужчина хотел сжечь жене дверь, но "получил" от соседа

Нетрезвые выходки порой могут привести к самым серьезным последствиям.

В одной из квартир на улице Чернова в Усинске мужчина решил пошантажировать жену. Для этих целей он попытался снаружи поджечь входную дверь.

Необходимо отметить, что дома Пионерного, как известно, деревянные и для воспламенения достаточно даже незначительного источника огня.

Мужчина таким перфомансом привлёк внимание не только жены, но ещё и соседа, которому акция показалась крайне противоречивой и, дабы прервать сей акт, он физически повоздействовал на гражданина, после чего вызвал полицию.

Полицейские задержали поджигателя. Теперь ему грозит ответственность в соответствии с законодательством РФ.