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16.12.2016 08:05
Мужчина хотел сжечь жене дверь, но "получил" от соседа
Нетрезвые выходки порой могут привести к самым серьезным последствиям.
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В одной из квартир на улице Чернова в Усинске мужчина решил пошантажировать жену. Для этих целей он попытался снаружи поджечь входную дверь.

Необходимо отметить, что дома Пионерного, как известно, деревянные и для воспламенения достаточно даже незначительного источника огня.

Мужчина таким перфомансом привлёк внимание не только жены, но ещё и соседа, которому акция показалась крайне противоречивой и, дабы прервать сей акт, он физически повоздействовал на гражданина, после чего вызвал полицию.

Полицейские задержали поджигателя. Теперь ему грозит ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Комментарии (25)

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  • БГБ
    16.12.2016, 8:35:49
    14
    Противоречивый прерыватель актов.
    • владимир
      16.12.2016, 13:47:24
      3
      Дело было так. Муж застукал любовника. И потом завязаласи потасовка. А в итоге жена испугалась и оклеветала муженька по мобиле. Вышел сосед и не разбираясь навалял по башен. Ведь звонила соседка.Вот и все. Клеветнические действия повлекшие тяжкие телесные. Муж пиши встречное заявление.
      • Party
        16.12.2016, 13:57:08
        8
        А Владимир все это время стоял и держал свечку
        • владимир
          16.12.2016, 14:02:49
          4
          Тогда не составит труда обьяснить почему жена дверь не открыла?)
          • Владимиру
            16.12.2016, 14:54:06
            2
            Достал, угрожал, накануне бил, напился, от любовницы явился...ещё?
            • Владимир
              16.12.2016, 15:03:59
              2
              Тогда почему не вызвала полицию? а попросила соседа? )))
        • Greff
          16.12.2016, 14:05:30
          9
          Ага, так может и дверь не муж поджигал, а Владимир свечкой?)))
  • )
    16.12.2016, 9:07:10
    4
    Видимо муж пытался прервать другой акт.
    • Подозревающей растущей луне..
      16.12.2016, 12:53:10
      5
      Кто о чём, а вшивый о бане...
  • Мотоциклист
    16.12.2016, 9:24:44
    7
    А сосед в какой квартире находился? Из какой выбежал?))))
  • Наталья
    16.12.2016, 10:19:42
    6
    Очень понравилось изложение материала.
    • Гость
      16.12.2016, 10:36:02
      4
      Согласен
      но "повоздействовал" можно было по другому написать, или вовсе заменить
  • Tangela
    16.12.2016, 11:01:23
    3
    Изложение материала кажется знакомым. Уж, не руки ли Натальи Седовой?
    • father
      16.12.2016, 12:50:22
      3
      Навряд ли профессионал применил бы оборот "противоречивый"... в данном контексте. Скорее - дезадаптивный. =)
      Соседу выписать премию, за предотвращение пожара в доме...
      На фото, художник, который себе яйца прибивал к Красной площади. =) Наверное в этом что-то есть. Только противоречий я не вижу. На лицо - психическое расстройство (заболевание)
      • владимир фатеру
        16.12.2016, 14:00:28
        1
        Вот не прав. Именно противоречивый эпизод...
      • владимир фатеру
        16.12.2016, 14:00:32
        1
        Вот не прав. Именно противоречивый эпизод...
  • Наталья Седова
    16.12.2016, 18:40:18
    5
    Уважаемые! Ответственно заявляю, что не имею никакого отношения к УсинскОнлайн...так что прошу не приписывать мне эти выдающиеся перлы...типа "повоздействовал"...в моём лексиконе таких слов нет..проще сказать, пресёк попытку...
    • БГБ
      16.12.2016, 18:50:03
      1
      Здравствуйте!
      "Пресёк"- сильно протокольно. Тут для души.
    • father
      16.12.2016, 20:15:53
      -1
      Уважаю. =)
      Я знал, что Вы не позволите себе писать, а бы че, на не пойми где...)))
      Все же образование. Да и слог, у читающего человека, более витиеват. =)
      • БГБ
        16.12.2016, 20:24:33
        1
        Вставай отче, ты тоже вроде эрудит.
        • father
          16.12.2016, 20:31:03
          2
          К сожалению, в Советской школе, я был троечником... им и остался. Ничего не прибавилось... =(
  • 111
    16.12.2016, 22:53:19
    1
    222
  • Ну если дверь ФСБ России
    16.12.2016, 22:56:18
    2
    Горит на фото и горит в Пионерном! Можно смело бить в харю кому то, за статью!
  • Мифка Лютый
    17.12.2016, 14:14:00
    2
    А что за фото? Это здание в Москве, этот придурок поджигал дверь ФСБ, на Красной площади свои яйца прибивал. Редактор, очнись, хватит накуренным тут фуфло выкладывать!
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