В чем обвиняются основные фигуранты «дела Гайзера»

Из открытых источников редакции БНК стало известно, по каким статьям Уголовного кодекса РФ обвиняются фигуранты «дела Гайзера».

Вчера Моргосуд продлил арест девяти основным обвиняемым: Вячеславу Гайзеру, Алексею Чернову, Игорю Ковзелю, Игорю Кудинову, Константину Ромаданову, Льву Либинзону, Павлу Марущаку, Михаилу Хрузину и Валерию Веселову. Каждому из них предъявлено обвинение по статье 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»). Всем им, кроме Веселова, предъявлено обвинение по части 3 статьи 210 УК РФ, имеющей квалифицирующий признак преступления «с использованием служебного положения». Минимальное наказание по ч. 3. ст. 210 УК РФ предусматривает лишение свободы от 15 лет. Валерию Веселову вменяется наименее тяжкая часть статьи 210 — часть первая, по которой минимальное наказание - от 12 лет заключения.

Так, экс-глава Коми Вячеслав Гайзер обвиняется в участии в организованном преступном сообществе с использованием служебного положения, получении взятки в особо крупном размере, двух эпизодах отмывания преступных доходов и двух эпизодах мошенничества, то есть в преступлениях, предусмотренных ч.3 ст. 210, п.п. «а,б» ч.4 ст. 174.1(отмывание), ч.6 ст. 290 (взятка в особо крупном размере), п.п. «а,б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ, двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 (особо крупное мошенничество) УК РФ.

Алексею Чернову предъявлен ровно такой же перечень статей Уголовного кодекса.

Список обвинений у бывшего председателя Госсовета Коми Игоря Ковзеля оказался меньше, чем у экс-главы Коми и его заместителя на один эпизод мошенничества и одно отмывание доходов: ч.3 ст. 210, ч.4 ст. 159, п.п. «а,б» ч.4 ст. 174.1, ч.6 ст. 290 УК РФ.

Почти такой же, как у Ковзеля перечень обвинений у бывшего гендиректора ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми» Игоря Кудинова, только без получения взятки (ч.6 ст. 290 УК РФ).

Бывший заместитель председателя Правительства Республики Коми Константин Ромаданов обвинен следствием в участии в ОПС с использованием служебного положения, получении взятки и отмывании преступных доходов (ч. 3 ст. 210, ч. 6 ст. 290 и п.п. «а,б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Мошенничество ему не вменяется.

Бывшему начальнику управления информации администрации главы Коми Павлу Марущаку предъявлено обвинение только в участии в ОПС с использованием служебного положения — по ч. 3 ст. 210 УК РФ.

Судя по тяжести предъявленного обвинения немаловажную роль в ОПС играли москвич Лев Либинзон, управляющий директор ООО «Метлизинг» и питерец Михаил Хрузин, гендиректор ООО «Инари», которые обвиняются в участии в организованном преступном сообществе с использованием служебного положения и легализации преступных доходов.

Известному в республике предпринимателю Валерию Веселову, работавшему до задержания советником председателя совета ООО «Комижилстрой», инкриминируется участие в ОПС и два особо крупные мошенничества (ч.1 ст. 210, двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ).

Различные СМИ отрывками публикуют сведения о том, что именно совершили фигуранты «дела Гайзера».

По версии следствия, Гайзер и его сообщники создали преступное сообщество и совершили хищение бюджетных средств и акций прибыльных предприятий с госучастием: ОАО «Сыктывкарский хлебокомбинат», ОАО «Сыктывкарский молочный завод» и ОАО «Птицефабрика Зеленецкая». Первоначально говорилось о двух эпизодах мошенничества — хищение 50% акций гостиницы «Авалон» в Сыктывкаре и вывод акций ОАО «Птицефабрика Зеленецкая». По версии обвинения, активы птицефабрики были поменяны на акции неликвидных компаний и впоследствии бюджет республики не получил более 900 млн руб., которые должны были поступить в качестве дивидендов.

Сторона же защиты говорит о том, что хищения госактивов не было. По предложению республиканского Агентства по управлению имуществом в апреле 2007 года был учрежден Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми. Фонд, по версии защиты, занимался развитием предприятий, в том числе убыточных. Их акции продавались офшорным компаниям, чтобы те привлекали инвестиции, с помощью которых предприниматели рассчитывали вернуть их рентабельность. Это удалось, например, с птицефабрикой «Зеленецкая», которая в итоге стала одной из ведущих компаний в Коми.

Обвинение в получении взятки, предъявленное четырем фигурантам, по всей видимости, связано с уголовным делом в отношении топ-менеджеров «Т Плюс» Ольховика, Вайнзихера и Слободина. Хотя защитники фигурантов «дела Гайзера» публично это отрицают.