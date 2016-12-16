Письмо в редакцию: "Хорошо, что неподалеку проходил мужчина, который отогнал собак"

Однажды утром, моя Дочь, направляясь в школу, проходя мимо пункта «Скорой помощи» увидела, как от магазина «Лимон» перебежав дорогу, за ней увязалась стая бездомных собак (6 шт), которые «преследовали» ее вплоть до ТЦ «Арена» и возле него «совершили нападение», одна накинулась сзади, а остальные начали «вырывать» зубами пакет со сменной обувью, ребенок испугался, стал звать на помощь, хорошо, что неподалеку проходил мужчина, который отогнал собак. Спасибо ему огромное за это!
Ребенок напуган,вернулся домой в слезах, шоковом состоянии, школу в этот день пришлось отменить.
Данные «звери» были помечены желтыми «ушными пробками».
И что делать в этой ситуации? И это ведь не первый случай в нашем городе. А если бы эта голодная стая зверей, сбила бы ребенка с ног? Дальше боюсь представить, что было бы.
Остается что? Взять в руки вилы, бейсбольную биту, травматический пистолет, да что угодно, и идти их «убивать»? Потому что они бегают голодными по городу, и «мусорки» возле подъездов им уже не интересны, их на «человечину» тянет. Так сразу начнут «вопить» защитники, а у меня только один вопрос к таким горе защитникам, кто и как защитит моего ребенка, других детей от таких нападений?
До каких пор, мы родители будем «трястись» за наших детей? Из-за «дураков»,которые ездят по нашим дорогам и не соблюдают ПДД, из-за голодных бездомных собак, которые свободно разгуливают по городу и кидаются на взрослых и детей, и т.д.
Вопросов больше чем ответов. Человеческое терпение не безгранично. А власть не принимает никаких, абсолютно никаких мер. Чего ждем? Случая? Только какого?
В силу сложившихся обстоятельств, недавно «В Республиканской общественной приёмной Главы Республики Коми состоялся круглый стол на тему «Безнадзорные животные: кто несёт ответственность» с участием депутатов Госсовета Республики Коми, представителей Сыктывкарской администрации, МВД по Республики Коми, Минздрава Республики Коми, Роспотребнадзора и Ветнадзора по Республике Коми, общественных организаций.
Позвонил и рассказал ситуацию, случившуюся с моим ребенком. Выслушали, сказали спасибо за звонок.
С уважением Александр.
ДРУГОГО ВАРИАНТА НЕТ! Стерилизация это недомера. Просто деньги на ветер. Никто вам после нее не даст гарантию, что она не принесет вред человеку. Гарантия тут только после расстрела животного!!!
А вообще-то, вместо сотрясения воздуха, родителям покусатых и напугатых детишек следовало бы иск вчинить муниципалитету .Аха. прямо в суд. Зоофилки же только бабло собирают, онЕ де юре ответсвенности за бездомных шавок не несут. Собшки с клипсами?) Вот ОНО! Муниципальные!!! Ну и задумайтесь на минутку, вместо пустого сотрясения воздуха, кто за их благонравное поведение отвечает?:)) Тот самый муниципалитет, который с вваших налогов эту программу ОСВ профинансировал, да милых зверюшек выпустил на улицу в угоду зоофилам.
Домой то любители собачек отчего-то эти стаи не тащат.АПредпочитают кастрюли с помоями выносить. В те кого собачки кусают да пугают только возмущаются.
Оторвите уж РОДИТЕЛИ детишек кто-нить задницу от компа да сходите в к прокурору с жалобой и требованием иск вчиниить администарции в защиту прав несовершеннолетних детишек. Прокурор обязан, если уж самим грамоты не хватает и на юриста денег нет.
Пока вы тут посты строчите, они размножаются, ибо ОСВ не эффективно)) Да и кастратам зубы никто не удаляет.
реально наплевать АДминистрации ... уже несколько лет пишу, говорю, участвую во встречах и т.д.
БЕСИТ ОДНО ---- МЫ БОИМСЯ ЧТО НА НАС БОГАТЫРЕВ ПОЖАЛУЕТСЯ .... пипец ... МНЕ ТАК И НЕ ОТВЕТИЛИ --- ПОЧЕМУ КОНСТИТУЦИЮ НАРУШАТЬ НЕ БОЯТСЯ .... полиция максимум составляет протокол и передает - кому куда зачем - хрен знает ...
эти блоховозы с желтыми бирками задолбали кидаться на людей ... высылал конкретные фотки где когда и на кого ... этот "славный человек" Богатырев сказал "хорошо попробую что нить сделать" 2 месяца прошло - результатов 0 ....
не понятна ситуация: ГДЕ НАШИ ОБЩЕСТВЕННИКИ, ГДЕ НАРОДНЫЙ ФРОНТ, ГДЕ ПРОКУРАТУРА ....
ДЕПУТАТЫ ХРЕНОВЫ НЕ ШЕВЕЛЯТСЯ - помощников куча а дел нет ... дормаеды и амебы .... не знаю зачем им это - но видно как то компенсируется раз лезут в ДЕПУТАТСТВО ....
ИНТЕРЕСНО КТО НИТЬ ХОТЯ БЫ В РЕСПУБЛИКУ КИДАЛ ЗАПРОС ...
АВТОР - Вы в полицию обращались ....
если да - не поленитеся на сайт Республики зайдите и через электронное обращение закиньте ...
может хоть чуть чуть шевельнутся ....
А Ваши хождения и письма сильно помогли?
А вообще малопонятно- самая горячая тема в усинске (может после УК :)) СОБАКИ! И никто не жалуется:)Все в инете возмущаются и спорят:)
Пора уж наладить к вам в горд поставки бит и электрошокеров:)) Кажется спрос будет ажиотажный:))
поэтому все на месте и стоит .... по РЕН ТВ пару дней трясут темы как кто то (скорее всего из прокуратуры или т.п.) убили 27 парня .... так полиция до сих пор говорит что всем показалось - не смотря на то что на видео видно кто там был ...
ВОТ ТОЛЬКО ПОЧЕМУТО КАК ТОЛЬКО ЧТО ТО СЛУЧАЕТСЯ - ВДРУГ ВЫЯСНЯЮТ (если указ например от Медведева или Путина) СЛЕДОВАТЕЛИ ЧТО ОКАЗЫВАЕТСЯ ВСЕ ОЧЕНЬ ПЛОХО .... этому много подтверждений ...
все делается только с ведома самой "волосатой" руки ....
пока она не шевельнется - все вокруг придурки - чинуши молодцы ....
Чего ждут родители , чего вообще все ждут. Что скоро только с битами и шокерами детей будете по школам разводить-встречать? ОСВ эффективно только при одновременном отлове 90% сук. А отловили с десяток, остальные уже размножились. Кормовая база отличная- помоек море. Кастрюлечные зоофилки ведрами им помои таскают.
Пока все только в инете воздух сотрясают вас с шавками Богатырев имел имеет и дальше иметь собирается.
Второй год за вашими страданиями наблюдаю. Вот толкьо издалека. Из города где нет ОСВ, а есть безвозвратный отлов. А вы все скоро боятся ьббудете вообще на улицу выходить, ибо собак меньше не станет.
1. Расстрел.
2. Обязать Богатырева всех собак собрать и посадить на поводок в своей квартире.
Так как второй вариант не осуществим, остается первый.
С недавних пор хожу с пневматическим пистолетом. Недавно выручил. Чистил машину во дворе, начал облаивать один, к нему подключился другой песик с попытками цапнуть. С удовольствием достал, пальнул, раз, другой, тишина на улице и удовлетворение в душе. Не зря приобрел, сгодился.
спасибо БОГАТЫРЕВ .... и спится же этому - "хорошему человеку" и его подгавкивателям ....
собаки сюда не сами пришли... и не вахтовики их привезли... вы же сами - все идиоты это в нашем городе и развели... вот теперь дети и страдают.
а виноваты во всем, как всегда, наша администрация, Янукович и америкосы.
вас бы самих всех пострелять да потравить.
И собак перестреляют мигом и ни одного зоозащитника не найдешь днем с огнем и Богатырев будет висеть за яйца около Сияние Севера. Вот помяните мой коммент!!!
Неужели никто не смотрел передачу Пусть Говорят на первом канале, когда в Якутии мальчика стая собак разорвала, остались одни ботинки от ребенка. И посмотрим потом как Все защтинички будут смотреть в глаза родителям. Не дай Бог конечно. прости меня Господи.
прежде чем на собачках пробовать, он (в знак солидарности) себе первому почикал .... :-)
Эти кастрюлечницы людей ненавидят. не собак любят , а людей ненавидят.
водятелы Sрали на правила ... собаки тож видя полный отстой в жизниобеспечении людей - поняли что можно прям под носом АДминистрации Sрать ...
нам Собянин нужен ... вон Тюмень до сих пор на первом месте среди городов ... а его там нет уже давно ....
Смотрите сколько в городе недовольных, а власть ОСВ все задвигает:) Удобно быть гуманистом:) У вас хооть только режут. А у нас за наши налоги зверье 6 месяцев держат за наши же налоги. И После усыплять не дают зоосадисты- они просто пайку с новых отловленных пилят на содержание тех шавок, которых с госдовольствия сняли. Ну и побираются на "спасательство" повсеместно, по инету,в реале. Удобно жить этим спасателям-"кураторам" за счет побирушничества- вот и побираются "на передержки". А дома у большинства сидит пара личных породных и жрет корм приличный купленный за счет "пожертвований" на выброшенных "злыми заводчиками".
Свое шавло с улиц уберите, потом хозяйских регулируйте.
Забивали или отбивались? В любом случае, не было бы бродячих собак, им и в голову бы не пришло намеренно искать по городу собак, чтобы бить их.
или его подгавкователь какой нить ....
А пока ваши стаи , якобы кастрирвоаные, по газонам галдят я из принципа и за своими , социализирвоанными и домашними- НЕ УБИРАЛ:) Теперь убираю- окультурились, стай нет, редко бесхозную вообще увидишь. Теперь кастрююлечницы расплодили кошек до безумного количества:)
Стай не стало, вонь в подъездах невыносимая.
Это вы, добренькие за чужойы с моих налогов стаи расплодили, таджикам с моих зарплату платят- вот и убирайте.
Дело принципа.И да, я хоть не усинский житель, но своим даже намордник одевать перестал. правда вожу на поводках до выгула- они у меня не декорашки.
Но вот убирать категорично не убирал, пока город не очистили.
Любите своих дворовых собачек ЗА СВОЙ СЧЕТ, гуманисты.
Вариант первый:Допустим в любой рабочий день изловить всех до единой собаки и загнать в администрацию,при том закрыть все входящие и выходящие двери.
Вариант второй: Пригласить в Усинск корейцев!
У вас городок маленький ( ну сравнительно) так неужели трудно провести компанию типа негласного референдума- пособирать пару недель подписи под требованием к администрации УБРАТЬ собак с улиц:) Хотят ОСВ - пусть домой забирают вместе с Богатыревым:)))Дальше их проблемы.Количеством покажите сколько в городе адекватных людей а сколько зоофилов.
А добреньким видео не поленитесь посниматьс улиц родного города, где стаи детей пугают, да друг друга рвут в мясо.
За убийство! Не важно, человек, собака или кошка
По мне так зоофилам не выгодно их стерилизовать ибо тогда не будет повода каждый год выбивать из городского бюджета не маленькие деньги на решение так называемой "собачьей проблемы".
Сам живу за новой поликлиникой в доме по улиц Нефтяников,вчера выходили с супругой на улицу и она мне говорит посмотри на лево,а у нас там мусорный бак установлен
Кого-то мне напоминает, этот северный, любитель собак, который знает про стринги....страшную тайну.
По мне так зоофилам не выгодно их стерилизовать ибо тогда не будет повода каждый год выбивать из городского бюджета не маленькие деньги на решение так называемой "собачьей проблемы".
Сам живу за новой поликлиникой в доме по улиц Нефтяников,вчера выходили с супругой на улицу и она мне говорит посмотри на лево,а у нас там мусорный бак установлен,поворачиваю голову,а там собак штук 10 не меньше,благо они нас не заметили,видать сильно были заняты поисками пищи в баке и возле него.
Короче надо самим людям принимать меры и действовать,пока не случилось беды,а то как обычно начнут чесаться когда кто небудь пострадает!!!
Часто насмерть. ПОка не отловите пару сук клипсованых и не проверите- не узнаете:)
ВЫ на фоточки гляньте этих несоциализированных зверюг- сплошь порода!)
Любите детей господа!
В приютах все время они друг друга рвут стаями.
Дворню свою себе на шеювешайте- вы их расплодили.
Породистых на удлицах единицы, а ваши кабанчики все сплошь "бывшедомашие" да "от заводчиков"?) Да вашиа несоциализируемая дворня пустьв ваших квартирах живет и там их и регистрируйте.
Потом отвественности от владельцев требовать будете.
И да, д***** за своими стаями поубирайтне, кастрюлечники..
А то хозяйские им гадят, а дворня розами видимо испражняется.
Себя научите отвественному обращению. Любишь этих синантропных парий- тяни к себе в дом и содержи ответсвенно. А не за счет чужих налогов.