Письмо в редакцию: "Хорошо, что неподалеку проходил мужчина, который отогнал собак"

Проблема бездомных собак, не раз поднималась на "Усинск.Онлайн", общественность "кипит" по-другому не скажешь. Я не против преданных домашних питомцев и их владельцев, которые соблюдают правила выгула и следят за ними. Но бездомные собаки, которые бегают по нашему городу, и за которых все время "радеет" одна организация, мне встали поперек горла...

Однажды утром, моя Дочь, направляясь в школу, проходя мимо пункта «Скорой помощи» увидела, как от магазина «Лимон» перебежав дорогу, за ней увязалась стая бездомных собак (6 шт), которые «преследовали» ее вплоть до ТЦ «Арена» и возле него «совершили нападение», одна накинулась сзади, а остальные начали «вырывать» зубами пакет со сменной обувью, ребенок испугался, стал звать на помощь, хорошо, что неподалеку проходил мужчина, который отогнал собак. Спасибо ему огромное за это!

Ребенок напуган,вернулся домой в слезах, шоковом состоянии, школу в этот день пришлось отменить.

Данные «звери» были помечены желтыми «ушными пробками».

И что делать в этой ситуации? И это ведь не первый случай в нашем городе. А если бы эта голодная стая зверей, сбила бы ребенка с ног? Дальше боюсь представить, что было бы.

Остается что? Взять в руки вилы, бейсбольную биту, травматический пистолет, да что угодно, и идти их «убивать»? Потому что они бегают голодными по городу, и «мусорки» возле подъездов им уже не интересны, их на «человечину» тянет. Так сразу начнут «вопить» защитники, а у меня только один вопрос к таким горе защитникам, кто и как защитит моего ребенка, других детей от таких нападений?

До каких пор, мы родители будем «трястись» за наших детей? Из-за «дураков»,которые ездят по нашим дорогам и не соблюдают ПДД, из-за голодных бездомных собак, которые свободно разгуливают по городу и кидаются на взрослых и детей, и т.д.

Вопросов больше чем ответов. Человеческое терпение не безгранично. А власть не принимает никаких, абсолютно никаких мер. Чего ждем? Случая? Только какого?

В силу сложившихся обстоятельств, недавно «В Республиканской общественной приёмной Главы Республики Коми состоялся круглый стол на тему «Безнадзорные животные: кто несёт ответственность» с участием депутатов Госсовета Республики Коми, представителей Сыктывкарской администрации, МВД по Республики Коми, Минздрава Республики Коми, Роспотребнадзора и Ветнадзора по Республике Коми, общественных организаций.

Позвонил и рассказал ситуацию, случившуюся с моим ребенком. Выслушали, сказали спасибо за звонок.

С уважением Александр.