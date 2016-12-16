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16.12.2016 10:24
Письмо в редакцию: "Хорошо, что неподалеку проходил мужчина, который отогнал собак"
Проблема бездомных собак, не раз поднималась на "Усинск.Онлайн", общественность "кипит" по-другому не скажешь. Я не против преданных домашних питомцев и их владельцев, которые соблюдают правила выгула и следят за ними. Но бездомные собаки, которые бегают по нашему городу, и за которых все время "радеет" одна организация, мне встали поперек горла...
5192257.jpg

Однажды утром, моя Дочь, направляясь в школу, проходя мимо пункта «Скорой помощи» увидела, как от магазина «Лимон» перебежав дорогу, за ней увязалась стая бездомных собак (6 шт), которые «преследовали» ее вплоть до ТЦ «Арена» и возле него «совершили нападение», одна накинулась сзади, а остальные начали «вырывать» зубами пакет со сменной обувью, ребенок испугался, стал звать на помощь, хорошо, что неподалеку проходил мужчина, который отогнал собак. Спасибо ему огромное за это!

Ребенок напуган,вернулся домой в слезах, шоковом состоянии, школу в этот день пришлось отменить.

Данные «звери» были помечены желтыми «ушными пробками».

И что делать в этой ситуации? И это ведь не первый случай в нашем городе. А если бы эта голодная стая зверей, сбила бы ребенка с ног? Дальше боюсь представить, что было бы.

Остается что? Взять в руки вилы, бейсбольную биту, травматический пистолет, да что угодно, и идти их «убивать»? Потому что они бегают голодными по городу, и «мусорки» возле подъездов им уже не интересны, их на «человечину» тянет. Так сразу начнут «вопить» защитники, а у меня только один вопрос к таким горе защитникам, кто и как защитит моего ребенка, других детей от таких нападений?

До каких пор, мы родители будем «трястись» за наших детей? Из-за «дураков»,которые ездят по нашим дорогам и не соблюдают ПДД, из-за голодных бездомных собак, которые свободно разгуливают по городу и кидаются на взрослых и детей, и т.д.

Вопросов больше чем ответов. Человеческое терпение не безгранично. А власть не принимает никаких, абсолютно никаких мер. Чего ждем? Случая? Только какого?

В силу сложившихся обстоятельств, недавно «В Республиканской общественной приёмной Главы Республики Коми состоялся круглый стол на тему «Безнадзорные животные: кто несёт ответственность» с участием депутатов Госсовета Республики Коми, представителей Сыктывкарской администрации, МВД по Республики Коми, Минздрава Республики Коми, Роспотребнадзора и Ветнадзора по Республике Коми, общественных организаций.

Позвонил и рассказал ситуацию, случившуюся с моим ребенком. Выслушали, сказали спасибо за звонок.

С уважением Александр.

Комментарии (136)

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  • Усинка
    16.12.2016, 10:46:25
    -10
    они думали, что еда в пакете... лучше сменку в пакете в рюкзак спрятать..от голода нападают уже...
  • берияф
    16.12.2016, 10:48:22
    52
    Всякий бардак который возникает в городе ,целиком и полностью зависит от деятельности власти ,а вернее от её бездеятельности.Превратили Усинск в парк Юрского периода. Просто "нашим вахтовикам с администрации " все равно, их детей в городе нет и в школу они не ходят в Усинске.
    • Вення
      19.12.2016, 10:45:25
      0
      Ну зхдрасте, у самого Хахалкина дочки в Усинскую школу ходят
      • остап
        19.12.2016, 11:10:13
        1
        так в тройне стыдно должно быть! сам то он в Сыке!
  • И что делать в этой ситуации?
    16.12.2016, 10:53:54
    -8
    хорошо, что неподалеку проходил мужчина, который отогнал собак
    осудить живодера , надо судмедэкспертизу блоховозам сделать , накормить , подлечить - священное животное обидел гад
    • Для "что делать..."
      16.12.2016, 12:31:04
      7
      Я понимаю вашу иронию
  • я
    16.12.2016, 11:09:17
    27
    Бездействие чиновников муниципалитета. Причина отсутствие какой либо ответственности за это! Не занимаются они своими прямыми обязанностями. Тут все просто, в бюджете заложить средства на отлов собак с последующим расстрелом за пределами городского округа. Во многих регионах так делают!
    ДРУГОГО ВАРИАНТА НЕТ! Стерилизация это недомера. Просто деньги на ветер. Никто вам после нее не даст гарантию, что она не принесет вред человеку. Гарантия тут только после расстрела животного!!!
    • Фуцк
      16.12.2016, 11:22:38
      -9
      За жестокое обращение с животными ты потом сядешь за них? Уголовный кодекс никто не отменял.
      • я
        16.12.2016, 11:46:56
        30
        А как от них избавиться если не так? Отлавливать и содержать все 15 лет их жизни? за чей счет? Денег и так нет в стране и в регионах! Только эвтаназия и крематорий. Дешево и с результатом. Остальное просто выкидывание денег на ветер и садомазохизм!
        • Злой
          16.12.2016, 13:02:18
          0
          Бессмысленную Думу же содержим. Собак точно сможем ))
    • Тебе
      16.12.2016, 11:22:41
      -6
      Все просто бывает только у тех, кто дальше своего носа не видит.
      • и "тебе" тоже
        16.12.2016, 12:33:53
        8
        А кто видит дальше своего носа, создаёт опасную ситуацию для жителей... и ему ничего не грозит.
    • Александр
      16.12.2016, 15:45:11
      15
      На самом деле существуют нормальная мировая практика, если для собаки в течении двух недель не нашелся хозяин, ее усыпляют и кремируют. А так как делают у нас, это даже не полумера, это недомера. Согласен с Вами.
  • Иван
    16.12.2016, 11:10:18
    29
    О нападении
    Нужно просто защитников собак запереть с голодными собаками в одном месте, может мнение поменяется. Сам был потерпевшим нападения собак, чудом обошлось.
    • Ивану
      16.12.2016, 12:10:05
      -11
      Вы не поверите-они их не тронут(собаки).Догадайтесь почему?
  • макс
    16.12.2016, 11:19:07
    -3
    нужно травить собак. самим яд подкидывать . пусть дохнут твари
  • Greff
    16.12.2016, 11:23:24
    19
    Не из-за "из-за голодных бездомных собак, которые свободно разгуливают по городу", а из-за больных на всю голову зоофилов, которые и сами ничего не делают для уменьшения численности бездомных собак, и другим не дают
    • Вася помбур
      18.12.2016, 5:06:36
      2
      Они не то, что ничего не делают для уменьшения, они эту численность увеличивают.
    • почтиужеДХ
      19.12.2016, 22:59:20
      0
      а что это значит, "зоофилы ничего не сделали?!":) Как раз они-то уже сделали, а вот вы все трындите в инете.Они продавили ОСВ, кастрировали любимых безобЫдных зверюшек и умиляются. Пока вы только в инете монитор возмущенно обрызгивали, они вовсю трудились- побирушничали, копеечку на прокорм бедным зверикам собирая. А то, что зверики не гениталиями кусаются и детей пугают- уж извините!:) Это значит вы все человеки недобрые. Ибо добрых-( по утрверждениям зоофилок и зообабов), собашки-то не кусают. Ну вроде так.
      А вообще-то, вместо сотрясения воздуха, родителям покусатых и напугатых детишек следовало бы иск вчинить муниципалитету .Аха. прямо в суд. Зоофилки же только бабло собирают, онЕ де юре ответсвенности за бездомных шавок не несут. Собшки с клипсами?) Вот ОНО! Муниципальные!!! Ну и задумайтесь на минутку, вместо пустого сотрясения воздуха, кто за их благонравное поведение отвечает?:)) Тот самый муниципалитет, который с вваших налогов эту программу ОСВ профинансировал, да милых зверюшек выпустил на улицу в угоду зоофилам.
      Домой то любители собачек отчего-то эти стаи не тащат.АПредпочитают кастрюли с помоями выносить. В те кого собачки кусают да пугают только возмущаются.
      Оторвите уж РОДИТЕЛИ детишек кто-нить задницу от компа да сходите в к прокурору с жалобой и требованием иск вчиниить администарции в защиту прав несовершеннолетних детишек. Прокурор обязан, если уж самим грамоты не хватает и на юриста денег нет.
      Пока вы тут посты строчите, они размножаются, ибо ОСВ не эффективно)) Да и кастратам зубы никто не удаляет.
  • Иванов
    16.12.2016, 11:27:57
    22
    все предыдущие комментарии ни о чем ...

    реально наплевать АДминистрации ... уже несколько лет пишу, говорю, участвую во встречах и т.д.

    БЕСИТ ОДНО ---- МЫ БОИМСЯ ЧТО НА НАС БОГАТЫРЕВ ПОЖАЛУЕТСЯ .... пипец ... МНЕ ТАК И НЕ ОТВЕТИЛИ --- ПОЧЕМУ КОНСТИТУЦИЮ НАРУШАТЬ НЕ БОЯТСЯ .... полиция максимум составляет протокол и передает - кому куда зачем - хрен знает ...
    эти блоховозы с желтыми бирками задолбали кидаться на людей ... высылал конкретные фотки где когда и на кого ... этот "славный человек" Богатырев сказал "хорошо попробую что нить сделать" 2 месяца прошло - результатов 0 ....

    не понятна ситуация: ГДЕ НАШИ ОБЩЕСТВЕННИКИ, ГДЕ НАРОДНЫЙ ФРОНТ, ГДЕ ПРОКУРАТУРА ....

    ДЕПУТАТЫ ХРЕНОВЫ НЕ ШЕВЕЛЯТСЯ - помощников куча а дел нет ... дормаеды и амебы .... не знаю зачем им это - но видно как то компенсируется раз лезут в ДЕПУТАТСТВО ....

    ИНТЕРЕСНО КТО НИТЬ ХОТЯ БЫ В РЕСПУБЛИКУ КИДАЛ ЗАПРОС ...

    АВТОР - Вы в полицию обращались ....
    если да - не поленитеся на сайт Республики зайдите и через электронное обращение закиньте ...

    может хоть чуть чуть шевельнутся ....
    • Greff
      16.12.2016, 11:38:28
      5
      О чем или не о чем...
      А Ваши хождения и письма сильно помогли?
      • Иванов
        16.12.2016, 18:25:42
        4
        касательно собак - нет ... :-(
      • почтиужеДХ
        19.12.2016, 23:08:44
        0
        А вы хотите чтобы Иванов один гот имени общественности возмущался?:)) Зоофилы -то ваши поактивнее будут) Сами сходите. Все на друг друга киваете - обращение сделайте, подписи собирите по квартирам. ОРодители испуганных детей пусть с требованиями в прокуратуру идут- те за них обязаны и в суд выйти, и меры предпринимать.
        А вообще малопонятно- самая горячая тема в усинске (может после УК :)) СОБАКИ! И никто не жалуется:)Все в инете возмущаются и спорят:)
        Пора уж наладить к вам в горд поставки бит и электрошокеров:)) Кажется спрос будет ажиотажный:))
    • father
      16.12.2016, 12:55:35
      3
      Ну менты правильно боятся. С пистолета не так просто застрелить собаку. А потом служебные разбирательства, на долгие времена... Отстранения и все такое...
    • прохожий
      16.12.2016, 13:21:38
      12
      Никто не пошевелится. В прошлом году писали заявление коллективное в прокуратуру о том, что на Возейской и Ленина стая на людей кидается, так они просто через неделю отписались, что нам всё это показалось а стаи никакой в природе не существует. Вот так работает наша прокуратура
      • Иванов
        16.12.2016, 13:26:26
        7
        во вот .... а дальше не отправили их ответ .... а зря ... пошлите - они активнее и побольше отписок напишут ... а то ваще и например в наркомании обвинят ... причудилося ....

        поэтому все на месте и стоит .... по РЕН ТВ пару дней трясут темы как кто то (скорее всего из прокуратуры или т.п.) убили 27 парня .... так полиция до сих пор говорит что всем показалось - не смотря на то что на видео видно кто там был ...
    • Она
      16.12.2016, 19:54:11
      7
      Я направляла жалобу Гапликову, прикладывала фото. В итоге ее отписали в какое-то министерство, а те в свою очередь дали отписку. Что мол контракт заключен в городе Усинске, работы ведутся и все чудесно. Собираюсь писать в Москву. Ведь там такие же законы, а собак нет. Чудеса...
      • Иванов
        17.12.2016, 10:17:28
        2
        беда в том что пересылают обратно в Усинск ... вместо того чтоб самим разобраться .... пришлют пару бумаг - где еще Вас и обвинят в чем нибудь ... эта практика поддерживается много лет - своих не сдают ...

        ВОТ ТОЛЬКО ПОЧЕМУТО КАК ТОЛЬКО ЧТО ТО СЛУЧАЕТСЯ - ВДРУГ ВЫЯСНЯЮТ (если указ например от Медведева или Путина) СЛЕДОВАТЕЛИ ЧТО ОКАЗЫВАЕТСЯ ВСЕ ОЧЕНЬ ПЛОХО .... этому много подтверждений ...

        все делается только с ведома самой "волосатой" руки ....
        пока она не шевельнется - все вокруг придурки - чинуши молодцы ....
    • почтиуже/ДХ
      19.12.2016, 23:04:29
      0
      да сами мы все себе прокуратура. В нее кто--то обращался?!
      Чего ждут родители , чего вообще все ждут. Что скоро только с битами и шокерами детей будете по школам разводить-встречать? ОСВ эффективно только при одновременном отлове 90% сук. А отловили с десяток, остальные уже размножились. Кормовая база отличная- помоек море. Кастрюлечные зоофилки ведрами им помои таскают.
      Пока все только в инете воздух сотрясают вас с шавками Богатырев имел имеет и дальше иметь собирается.
      Второй год за вашими страданиями наблюдаю. Вот толкьо издалека. Из города где нет ОСВ, а есть безвозвратный отлов. А вы все скоро боятся ьббудете вообще на улицу выходить, ибо собак меньше не станет.
  • зоощатникам пора угомониться
    16.12.2016, 11:37:25
    32
    Вчера в обед возле магазина Фаэтон (Нефтяников,41) свора крупных собак из 4 штук особей с сережками в ушах так же напали на мальчика лет 8, так же напали сзади и рюкзак вырвали, хорошо рядом оказалась я и еще один мужчина подбежал, пинками еле разогнали собак. Собаки крупные, размером с доброго ротвейлера. Не только ребенок, но и мы были в шоке. Мужчина пошел провожать мальчика до дома. Спасибо тебе Богатырев, дай тебе бог долгие лета жизни за покалеченную психику детей.
    • Анастасия
      17.12.2016, 19:48:22
      3
      я мама этого ребенка, спасибо вам огромное за помощь ребенку. Сын две ночи спать не мог, кошмары снились. Кто-то тут ниже пишет, что собак давно нет во дворах, до осени их не было, а сейчас их все больше и больше и все с клипсами.
  • Красный
    16.12.2016, 11:38:39
    18
    Вот к чему приводит д*****кратия,которую нам впихивают много лет.Люди уже боятся свои права защищать.Собаки уже во главе угла.При коммунистах такого бардака не было.
  • дядя
    16.12.2016, 11:59:36
    17
    Выхода два:
    1. Расстрел.
    2. Обязать Богатырева всех собак собрать и посадить на поводок в своей квартире.
    Так как второй вариант не осуществим, остается первый.
    С недавних пор хожу с пневматическим пистолетом. Недавно выручил. Чистил машину во дворе, начал облаивать один, к нему подключился другой песик с попытками цапнуть. С удовольствием достал, пальнул, раз, другой, тишина на улице и удовлетворение в душе. Не зря приобрел, сгодился.
    • Иванов
      16.12.2016, 13:29:01
      8
      молодец ... летом балончиком от комаров отбрызгивалися ... а щас тоже думаю что хотя бы пнематика нужна ....

      спасибо БОГАТЫРЕВ .... и спится же этому - "хорошему человеку" и его подгавкивателям ....
    • Party
      16.12.2016, 13:36:04
      -3
      Простите "тишина на улице и удовлетворение в дУше или в душЕ"?
      • дядя
        16.12.2016, 15:06:17
        6
        а ты где сейчас? там или там
  • Дог Хантер
    16.12.2016, 12:37:31
    12
    свинца им в голову, помимо того что дети в опасности так еще и окна не возможно открывать, всю ночь лают без умолку.........
  • Просто я
    16.12.2016, 12:56:34
    15
    Это ужас!!! Бедные дети! Представляю, как они перепугались. Слава Богу не покусали. В том году по весне, на мою дочь 8 лет, во дворе школы, тоже стая собак набросилась. Она успела забежать обратно в школу, но одна собака ее цапанула все таки за край куртки. Как она напугалась!!! Руки долко тряслись у ребенка. Мы были в бешенстве. Звонили и писали везде, без толку. Потом стали отводить и встречать ребенка. Когда это все закончится? Сколько можно бездействовать нашей администации? Терпение у людей заканчивается
  • дядя 2
    16.12.2016, 13:19:48
    11
    Тоже приобрел пневматический пистолет,пара выстрелов хорошо успокаивает стайку из 3-4 собачек,сразу врассыпную.И пофиг на зоошиз.
    • Greff
      16.12.2016, 13:37:44
      6
      А еще лучше их успокаивают колбаски с изониазидом, разбрасываемые по двору под покровом ночи
  • ДЛ
    16.12.2016, 14:17:26
    -9
    Что за ДИЧЬ! -моя Дочь с большой буквы)
  • Соглас
    16.12.2016, 14:24:35
    7
    Я тоже с Вами согласен-надо уничтожать бездомных собак не смотря ни на каких собакозащитников.А если они им так дороги,пусть соберутся в стаю и вместе с ними в приют к гражданину Собакевичу.Власть местная ездит на машинах и их не кусают собаки Травить всех собак всеми способами.
    • -------
      16.12.2016, 14:42:39
      -3
      ля ля тополя
      не видел не одной отрвленной
      • Greff
        16.12.2016, 14:48:35
        2
        Видишь суслика? А он есть! ;)
  • ххх
    16.12.2016, 14:27:28
    2
    Ничего дикого в этом нет.
  • Greff
    16.12.2016, 14:39:16
    6
    А вы знали, что настоящее отчество А. Богатырева - Шарикович?
  • lol
    16.12.2016, 15:09:27
    -11
    "мы все в ответе за тех кого приручили"
    собаки сюда не сами пришли... и не вахтовики их привезли... вы же сами - все идиоты это в нашем городе и развели... вот теперь дети и страдают.
    а виноваты во всем, как всегда, наша администрация, Янукович и америкосы.
    вас бы самих всех пострелять да потравить.
    • Greff
      16.12.2016, 15:13:12
      9
      Богатырев, дыши носом!
    • +++++×
      16.12.2016, 15:15:00
      -2
      Самый адекватный и правильный комментарий. Безответственность большинства и довело до такого ситуацию в городе
    • Дождетесь!!!
      16.12.2016, 15:56:46
      19
      Вот когда случится беда, тьфу. тьфу, тьфу...
      И собак перестреляют мигом и ни одного зоозащитника не найдешь днем с огнем и Богатырев будет висеть за яйца около Сияние Севера. Вот помяните мой коммент!!!
      Неужели никто не смотрел передачу Пусть Говорят на первом канале, когда в Якутии мальчика стая собак разорвала, остались одни ботинки от ребенка. И посмотрим потом как Все защтинички будут смотреть в глаза родителям. Не дай Бог конечно. прости меня Господи.
      • Иванов
        16.12.2016, 18:29:03
        6
        а у него их наверное нет ... :-) ...

        прежде чем на собачках пробовать, он (в знак солидарности) себе первому почикал .... :-)
      • почтиужеДХ
        20.12.2016, 0:18:21
        0
        да им пофиг. скажут "мальчик собак травил" да "родители плохо воспитали".
        Эти кастрюлечницы людей ненавидят. не собак любят , а людей ненавидят.
    • Местный.
      16.12.2016, 19:28:32
      4
      Хайло закрой-как начнут драть псятины тебя вот тогда ты свои взгляды пересмотриш!!!
  • Пессимистка45
    16.12.2016, 15:40:23
    17
    Согласна с автором. С этим безобразием в городе давно пора покончить! В среду этой недели по дороге на работу наблюдалась такая картина. Возле офиса ЛУКОЙЛ-Коми за девочкой лет 10-ти увязалась стая габаритных собачек (6 штук). Настроены эти создания были игриво, но ребёнок был напуган. Девочка остановилась, стала плакать и пищать. Пришлось отвлечь внимание собак на себя, чтобы ребёнок удалился на безопасное расстояние. Но всегда такие истории заканчиваются столь радужно. Собак могло разозлить поведение ребёнка и тогда всё закончилось бы довольно печально. Ау, Администрация, Богатырёв и другие радетели гуманного отношения к животным! Каких последствий вы ждёте? Когда родители искалеченных детей сами возьмутся за ружья!? Чтобы потом поглумиться над применением закона "О жестоком обращении с животными"?!
    • Иванов
      16.12.2016, 18:32:15
      6
      так они живут там уж пол года ... это как раз показатель ...

      водятелы Sрали на правила ... собаки тож видя полный отстой в жизниобеспечении людей - поняли что можно прям под носом АДминистрации Sрать ...

      нам Собянин нужен ... вон Тюмень до сих пор на первом месте среди городов ... а его там нет уже давно ....
  • гость
    16.12.2016, 15:47:42
    13
    А вот мне интересно этих собак реально стерилизуют, или все только на вешанье желтого ярлычка заканчивается? И зачем их по 2 штуки клепают, что девать некуда? И да, почему ззощащитники за своими желтоухими протеже экскременты по городу не убирают ступить уже негде.
    • lol
      16.12.2016, 15:59:31
      -7
      а Вы почему не убираете?
    • гостю
      16.12.2016, 16:19:54
      4
      Под хвост загляните и узнаете)
      • lol
        16.12.2016, 16:26:20
        4
        сами себе заглядывайте)
        • lol
          16.12.2016, 16:27:08
          -3
          сори)).. думал мне)
          • лолу
            16.12.2016, 17:05:02
            5
            Нет конечно!!!!!не вам))
            • еклмн
              19.12.2016, 10:08:43
              -1
              ....говорят
              три поцелуя в зад псу с двумя клипсами в ушах приносит благополучие и долголетие - а вы экскременты .....
  • Кук
    16.12.2016, 16:45:26
    4
    дак убивать не выгодно... стерилизацию можно скок хошь делать и бабла сливать, кто знает че там режу не ррежут, а 2 ой раз не убьеш животинку
    • почтиужеДХ.
      20.12.2016, 0:24:04
      0
      +1000 Именно оттого и идут везде на поводу у зоошизоидов, чтобы удобно было бюджетное бабло пилить. Никто собак персчитывать не придет, откаты за тендор , как везде принято.
      Смотрите сколько в городе недовольных, а власть ОСВ все задвигает:) Удобно быть гуманистом:) У вас хооть только режут. А у нас за наши налоги зверье 6 месяцев держат за наши же налоги. И После усыплять не дают зоосадисты- они просто пайку с новых отловленных пилят на содержание тех шавок, которых с госдовольствия сняли. Ну и побираются на "спасательство" повсеместно, по инету,в реале. Удобно жить этим спасателям-"кураторам" за счет побирушничества- вот и побираются "на передержки". А дома у большинства сидит пара личных породных и жрет корм приличный купленный за счет "пожертвований" на выброшенных "злыми заводчиками".
  • "зоозащитникам пора угомониться"
    16.12.2016, 17:08:04
    -4
    Возле магазина"Фаэтон" собак не видно с лета...в нашем дворе тоже они не гуляют...ушли в лес,встречаются на "тропе здоровья".В магазине о таком случае ни кто не слышал.. .случилось бы - хоть от скуки было о чем поговорить. Есть один пес с "рукавицу" - в красной жилетке бегает.Что касается собачек с клипсами ,летом детей и взрослых было много на детской площадке .гуляли и собаки с желтыми клипсами на ушах.Хочется заметить одно - люди не умеют себя вести нормально рядом с животными,ни дворовыми...ни домашними.Дети очень часто одни лезут обнимать собаку...другие тащат палку и сначала подзывают ,потом бьют...Подростки (Илья.Глеб и Руслан) лет 9-11 палками втроем забивали собаку с клипсой . мужчины выскочив из машины отогнали...Мамочки так же умиляясь своим чадом подводят гладить,а если чадо пытается пинать собаку - в умилении от способностей...Так что же.нужно было вызвать главу администрации чтобы "пас"ваших детей ,а депутатов чтобы сразу ,не отходя тут же проводили беседу с мамашками и их чадами?Право на жизнь дано всем.Если мы ,люди,считаем себя более разумными существами,мы обязанные научиться мирно сосуществовать рядом с теми же собаками.И не крыс откармливать,здесь уже говорилось - крысы опаснее собак, выносливее, коварнее ,не исключаю -умнее людей)с ними бороться будет тяжелее.Бездомных животных нужно кормить.по возможности в одном месте.Кастрированные или стерилизованные потомства не дают.Собак у собственников всех зарегистрировать - чтобы несли ответственность за содержание своих питомцев и их потомства.Так только можно и нужно бороться. Ответственностью граждан перед гражданами.Вот в этом случае.я за то чтобы депутаты добились: обязать всех владельцев животных зарегистрировать и ввести ответственность за содержание своих питомцев ...
    • +++++
      16.12.2016, 17:47:51
      -7
      +100500 за комент!!!)))
      • почтиужеДХ
        20.12.2016, 0:25:19
        0
        и твою кастрюлю с помоями тебе на голову, за 100500 плюсиков.
        Свое шавло с улиц уберите, потом хозяйских регулируйте.
    • /\/\
      16.12.2016, 17:53:26
      7
      АУ, Вы где живете, если у "Фаетона" вам собак не видно? Их тут кучи. из окна наблюдаем и слушаем каждую ночь!!! Каждый день бегают проверять мусорные баки у "Фаетона" и "Полярной звезды" стаями и несколько раз за день!!!
      Забивали или отбивались? В любом случае, не было бы бродячих собак, им и в голову бы не пришло намеренно искать по городу собак, чтобы бить их.
    • Иванов
      16.12.2016, 18:35:00
      5
      это Богатырев отмазывается ... как выше писали - Вам показалося что там свора собак ...

      или его подгавкователь какой нить ....
      • *.*
        16.12.2016, 20:50:13
        3
        Господи. Смешно от Вашего комментария. Я бы на Вас посмотрела, если бы с Вашим ребенком такое приключилось ( не дай Бог, конечно). Естественно, ребенок будет плакать, ибо у него впервые такое случилось. Вы, будь, ребенком и в таком положении, не расплакались бы? Я очень в этом сомневаюсь. Так что Ваши: "Есть у ваших детей животные дома, зоопарки" и т.д и т.п - просто неуместны здесь.
    • ого!!!
      16.12.2016, 20:49:23
      6
      выйди прямо сейчас во двор увидишь этих собак. Тусят возле 4 подъезда и туда еще забегают греться ! Слепой что ли? Или выйди завтра с утра к 8, все будут во дворе!
    • ты где живешь?
      16.12.2016, 20:50:48
      4
      ты где живешь бестолочь????? бабы с магазина их и подкармливают, а то не видел он. Пойди прогуляйся, увидишь
    • Рита
      16.12.2016, 23:17:44
      10
      Защитникам собак
      Вам конечно респект и уважение за то, что защищаете собак, пытаетесь пристроить их в добрые руки. Но в городе уже ситуация вышла из под контроля и вам с ней не справиться. Собаки уличные они не предсказуемые, на одних кинуться, других побояться тронуть. И беда действительно может случиться. Выход есть из любой ситуации и, Вам Станислав Юрьевич, (надеюсь, что в администрации просматривают этот сайт) необходимо принять меры. Есть два варианта: либо уничтожение собак, либо выделить территорию и содержать там собак за счёт местного бюджета. Только не говорите, что в бюджете нет денег, как показывают последние события в Республике да и в стране тоже, деньги есть, просто львиная доля воруется самими же чиновниками. Решайте эту проблему, а то ведь народ то может и подняться. Это я пишу от имени многих родителей. Мы уже собираем подписи и поверьте нас очень много.
      • Иванов
        17.12.2016, 0:38:17
        4
        про что подписи и где собираете ?????
      • Лена
        18.12.2016, 15:05:24
        -1
        Единственный адекватный комментарий, без ненависти, когда люди себя показывают хуже тех, кого они так активно ненавидят, но и без желания нацеловывать каждую встречную собаку и разглагольствовать на тему "сами виноваты"
    • gjxnbe;tl{
      19.12.2016, 23:59:46
      0
      СЛУШАЙ, ГУМАНИСТ) ты что-то хозяйских решил на учет брать, а за вашими , прикормленными и клипсоваными поубирает кто?)) Они розами что-ли гадят? Что вы все к хозяйским приматываетесь- уберите свое шавло к себе по квартирам, апзарегистрируйте да ходите с совочками- вот тогда будете иметь парво требовтаь с моих собак учета, регистрации и моего к ним ответсвенного отношения)
      А пока ваши стаи , якобы кастрирвоаные, по газонам галдят я из принципа и за своими , социализирвоанными и домашними- НЕ УБИРАЛ:) Теперь убираю- окультурились, стай нет, редко бесхозную вообще увидишь. Теперь кастрююлечницы расплодили кошек до безумного количества:)
      Стай не стало, вонь в подъездах невыносимая.
      Это вы, добренькие за чужойы с моих налогов стаи расплодили, таджикам с моих зарплату платят- вот и убирайте.
      Дело принципа.И да, я хоть не усинский житель, но своим даже намордник одевать перестал. правда вожу на поводках до выгула- они у меня не декорашки.
      Но вот убирать категорично не убирал, пока город не очистили.
      Любите своих дворовых собачек ЗА СВОЙ СЧЕТ, гуманисты.
  • 111
    16.12.2016, 20:33:02
    4
    Интересно, а у Ваших детей дома есть животные, они в зоопарке хотя бы один раз побывали, или только с гаджетами по домам сидят и четвероногих в телевизоре наблюдают. Вы, по возможности, в силу Вашей мудрости и жизненного опыта объясните, что жизнь еще не в такие передряги.. и будут рыдать все время?
  • "ого"у
    16.12.2016, 21:32:52
    -7
    гражданин с четвертого подъезда,вы в подъезде белок, случайно , не замечаете?галюники ,вой,лай...хохот соседей...бывает?что курите? пьете?...бывает....в остальном сомнения берут.
    • ###
      16.12.2016, 21:50:40
      -1
      Из личного наблюдения :собаки,в большинстве случаев бегут за мужчинами и молодыми парнями...Вот честно,я ни разу не видела ,что бы за женщинами бежали....а потом увидела как мужики хватают палки с земли и замахиваются..что делает псов ещё агрессивнее.В своём районе улицы Возейской с детьми собаки дружат и провожают и встречают их со школы. И многие детки из ранцев достают им булки с обеда.Мне проще -я не боюсь собак....Но согласна-их очень много....и ведь таких как я не так много....Я остерегаюсь людей...меня бесят курящие в туалете!!!!!соседи .гадящие везде и повсюду люди...а вот простите-собаки -в меньшей степени...Минусуйте...но моё мнение не изменится НИКОГДА!!!!
      • Тролль
        16.12.2016, 22:15:24
        -2
        Что толку убогих на голову минусить. Вас вешать надо.
        • троллю
          16.12.2016, 23:19:51
          5
          Вот из за таких как вы и живём в дерьме...которое хуже собачьего (((((((
          • Тролль
            19.12.2016, 17:34:37
            0
            еще один убогий
        • Троллю,не убогому
          17.12.2016, 10:12:10
          1
          У вас наверное пиписка короткая,раз язык такой длинный)))))))))
          • Тролль
            19.12.2016, 17:35:01
            0
            + еще один такой же
  • Ирина
    16.12.2016, 23:14:41
    6
    Хочу предложить два варианта.
    Вариант первый:Допустим в любой рабочий день изловить всех до единой собаки и загнать в администрацию,при том закрыть все входящие и выходящие двери.
    Вариант второй: Пригласить в Усинск корейцев!
    • Ирине
      16.12.2016, 23:18:09
      3
      Я за первый вариант
    • Северный Для Ирины
      16.12.2016, 23:19:32
      -5
      Пишу тебе лично, Мы в праве выбирать кому жить, а кому нет? Давай я для тебя привезу Каннибалов? Ты будешь счастлива?
      • Ирина
        16.12.2016, 23:30:01
        2
        Видать у "северного"с юмором совсем ни как!
    • почтиужеДХ
      20.12.2016, 0:31:42
      0
      есть и третий:) Вспомнить,ч то вы все члены общества, граждане, и ваше мнение администрация не учла. Устрйоте общегородской сбор подписей за безвозвратный отлов с улиц- пусть там ваш Богатырев их как хочет и содержити кастрирует:))
      У вас городок маленький ( ну сравнительно) так неужели трудно провести компанию типа негласного референдума- пособирать пару недель подписи под требованием к администрации УБРАТЬ собак с улиц:) Хотят ОСВ - пусть домой забирают вместе с Богатыревым:)))Дальше их проблемы.Количеством покажите сколько в городе адекватных людей а сколько зоофилов.
      А добреньким видео не поленитесь посниматьс улиц родного города, где стаи детей пугают, да друг друга рвут в мясо.
  • Просто я
    16.12.2016, 23:17:27
    3
    Вообще, сущности, которые с пеной у рта защищают стаи и открыто ненавидят людей и детей- вы вообще, сами кто????Вы люди? Мы живем в ГОРОДЕ!!!! Не лес, не болото , не деревня, а ГОРОД!!! Услыште нас! Родители боятся за своих детей! В мире много всего происходит и так, а тут еще и собаки. Все кто так защищают собак, вы или пенсионеры, у которых выросли дети , либо вы одинокие забитые ч**шники. И если когда- нибудь, чей то отец переломает хребет псине, которая оскалила зубы на его ребенка или не дай Бог накинулась, то молитесь, чтоб и вам не досталось.
    • просто вы не пенсионер
      17.12.2016, 0:08:13
      1
      А с чего вы взяли, что пенсионеры собак не боятся, или не опасаются? Думаете им проще за себя постоять перед сворой собак?
  • Северный
    16.12.2016, 23:26:31
    -5
    Всем пишущим и читающим в этой статье! Ну что вы до копались до собак, они ведь не могут вам ответить для вас понятными словами! Дело то не в собачках, а в хозяевах их. Ну Хозяин д****, так его и нужно наказывать, у собаки бабла нет, может она и готова бы забашлять за свое, она ведь собака и наверно этим все сказано!
  • Северный
    16.12.2016, 23:35:04
    0
    Вот ответьте мне. Вот я боюсь одну породу собак, Кавказкая или Московская сторожевая, не важно, Здровые как ПОНИ в шерсти. А всех остальных не боюсь! Хоть и рычат на меня, они меня бояться или ласкаются стаями.
  • Ирина
    16.12.2016, 23:36:09
    4
    Северный,а что вы сделаете когда вас покусают. Вы наверно:встаните,улыбнетесь и перекрестите путь тем собакам,приговортвая:-Да простит Вас господь!
    • Ирине
      16.12.2016, 23:56:38
      -1
      Я не боюсь собак вообще, какая бы она агрессивна не была, я всегда чувствую их. Просто смотрю на них и они оседают все. Я вырос среди дворяшек в Парме, раньше Усинском назывался. Меня каждая собака знала за 5 км. так и сейчас меня все знают. Я просто их не боюсь с детства. Вы все приучили своих детей и себя сторожиться собак и всего остального
      • Еще раз для Ирины
        17.12.2016, 0:11:37
        -3
        Ходишь, поджав хвостик свой сзади, собачка при чем тут? Она точно также как и ты, выполняет по ее понятиям свои обязанности, охраняет свою типа недвижимость (территорию), может быть потомство, ровно как и ты свое. Говорю вам всем, у каждой собаки свой хозяин, вот их и нужно шпилить по полной!
        • ох
          17.12.2016, 0:18:09
          3
          Собаки выбрали правильного мэра и его команду, им повезло, в отличии от нас. Теперь мы ходим по городу поджав хвостик....
  • НАДОЕЛО
    16.12.2016, 23:37:04
    0
    Столько ненависти к собакам, что мешает вам уничтожить всех бездомных? Причём предлагаю это сделать на глазах ваших напуганных детей, а почему нет? Европа на глазах детей разделывает животных. А мы что хуже? В нашем городе собаки сытые, довольные и весёлые! Думаю не только благодаря Богатырёву.
    • Надоедливому
      16.12.2016, 23:44:23
      2
      Тихо! Все хорошо, Предлагать на глазах своих детей можешь, осуждать их не будем за это. Но тебя осудим в другом месте.
      За убийство! Не важно, человек, собака или кошка
  • По большому счету
    16.12.2016, 23:38:08
    -5
    В Усинске у 99% собак имеются хозяева! Вот и дрючьте именно хозяев!
  • Николай Соболев
    16.12.2016, 23:44:26
    3
    Случай из жизни...
    Народ собака в городе реально много и еще не известно действительно ли все эти собачки с бирками в ушах стерилизованные.
    По мне так зоофилам не выгодно их стерилизовать ибо тогда не будет повода каждый год выбивать из городского бюджета не маленькие деньги на решение так называемой "собачьей проблемы".
    Сам живу за новой поликлиникой в доме по улиц Нефтяников,вчера выходили с супругой на улицу и она мне говорит посмотри на лево,а у нас там мусорный бак установлен
  • Северный
    16.12.2016, 23:46:54
    -3
    Всем людям! Вы не вправе решать, что и как быть с собаками, вы все даже огромным хором, ВЫ не БОГИ!
    • Ирина
      17.12.2016, 0:05:29
      3
      Северный,право слова ещё ни кто не запрещал! Если народ высказывает своё мнение и предлагает свои меры решения данной ситуации,то это его право! Ведь ты и сам не святой! Травишь дома тараканов,значит убиваешь?!А что ты не привлечешь к ответственности того кто их разводит? Ведь они тоже живые существа!
      • Ирине
        17.12.2016, 0:15:40
        0
        Я уже лет 30 не вижу вообще тараканов, рад бы предъявить кому нибудь, Ну нет у меня их!
        • Ирине
          17.12.2016, 0:22:11
          2
          Он их 30 лет назад отравил, клопов тоже... А комаров любит, мух обожает. Вот такой правильный, сердобольный северный человек. Людей только не любит- всех бы покусал.
          • Это тебе
            17.12.2016, 0:25:22
            -1
            Х/З кто ты, но от меня может быть все тараканы перебежали именно к тебе чмырю!
      • Ирине
        17.12.2016, 0:19:07
        -5
        Ну если ты такая смелая и готова мочить собак, давай! Я лично посмотрю на то как ты будешь это делать, Тебе сколько нужно привезти и куда, что бы ты удовлетворила свое личное спокойствие?
        • ох
          17.12.2016, 0:26:53
          4
          Мочить можно яблоки, они вкусные мочёные.
          Кого-то мне напоминает, этот северный, любитель собак, который знает про стринги....страшную тайну.
        • Ирина
          17.12.2016, 1:07:15
          3
          Во-первых, стринги не ношу! Во-вторых ,я за себя отвечаю!В-третьих, не пишусь под псевдонимом! В-четвёртых ,читать внимательный надо! Я не предлагала убивать собак! В-пятых хамить не надо,а то впечатление о Вас очень не приятное складывается.
      • Ирине
        17.12.2016, 0:22:16
        -1
        Вот только потом, не писай в свои стринги, когда тебя вся страна начнет осуждать!
      • Ирине
        17.12.2016, 0:38:49
        1
        Так вот Ирина, право слово свое пиши за себя, Я такая то такая, пишу то то тому то, не нужно обобщать и туть хрень писать за всех выдавая свое мнение, за каждого Усинца.
    • /\/\
      17.12.2016, 0:13:00
      3
      Похоже, "Боги" у нас собаки, неприкосновенные....
      • А ты себя
        17.12.2016, 0:28:32
        -4
        Кем преподносишь? Читать, писать научилась, кто ты из этого?
  • Николай Соболев
    16.12.2016, 23:48:08
    4
    Случай из жизни...
    Народ собак в городе реально много и еще не известно действительно ли все эти собачки с бирками в ушах стерилизованные.
    По мне так зоофилам не выгодно их стерилизовать ибо тогда не будет повода каждый год выбивать из городского бюджета не маленькие деньги на решение так называемой "собачьей проблемы".
    Сам живу за новой поликлиникой в доме по улиц Нефтяников,вчера выходили с супругой на улицу и она мне говорит посмотри на лево,а у нас там мусорный бак установлен,поворачиваю голову,а там собак штук 10 не меньше,благо они нас не заметили,видать сильно были заняты поисками пищи в баке и возле него.
    Короче надо самим людям принимать меры и действовать,пока не случилось беды,а то как обычно начнут чесаться когда кто небудь пострадает!!!
    • Н.Соболеву
      17.12.2016, 0:34:53
      -1
      Заявите о себе в тендере на отлов.получите"немаленькие"денежки и решайте с обязательным отчётом...умник
      • Николай Соболев
        18.12.2016, 13:50:07
        3
        Зоофилу
        Слушай мудень,моя бы воля я бы их не отлавливал,а усыплял,так как отлов этих дворняг не чего нам не дает,только усыпление,ибо для нас эти дворняги не какой пользы не представляют!!!
    • почтиужеДХ
      20.12.2016, 0:11:34
      0
      не знаю как у вас, у нас вот разворовали всю программу ОСВ напрочь:) Потом многотысячные приюты понастроили- чище стало. На приютах тоже разворовали. Но факт- по бумагам кастрированная с***, а на форумах их зоофильских каждпя вторая тема о том, что с*** ощенилась, на второй год пребывания в приюте, а каждая первая, что они тдруг друга в их душегубках грызут .
      Часто насмерть. ПОка не отловите пару сук клипсованых и не проверите- не узнаете:)
  • Не собачник
    17.12.2016, 15:22:48
    4
    Самооборона
    Нужно наверное брать молоток или гвоздодер, идти на улицу и гасить превысившую популяцию домашних животных (собак). А потом говорить что то была самооборона. Наверное только так, раз у нас такие законы, а в Усинске нет командира.
  • а еще
    17.12.2016, 19:57:50
    1
    с ноября месяца на дачах водозабора этих "клипсованных" собак появилось штук 7. Вот интересно, сами пришли или кто-то подбросил? Может сам Богатырев? Ну хоть на дачах мужики у нас не кисейные барышни, быстро разберутся. Чужие собаки там не приживаются, учти на будущее зоозащитник!!!
  • Я
    17.12.2016, 20:06:39
    -4
    """"
    Быдла больше ,чем собак
    • почтиужеДХ
      20.12.2016, 0:12:39
      0
      ТОЧНО!) зоофильского быдла, которое ведра с помоями на улицу прет, а к себе в дом этих милых зверюшек не тянет:)
  • Я
    17.12.2016, 20:13:03
    -4
    """"
    Я быдла боюсь,можно их тоже молотком и гвоздодером
  • мазай
    18.12.2016, 3:22:45
    2
    стрелять надо.и судить нашего зоофила защитника за каждое нападение.тогда будет молчать как суслик
    • Ходячие мертвецы
      18.12.2016, 4:20:30
      0
      смотрел кто-нибудь сериал. Так вот, там суть такая, что не мертвецы страшны. а люди. Сколько ненависти, жажды крови, садизма. И это только в комментраиях на сайте, а в реале. Страшно представить. виноваты все. но не я. и самое страшное. никто не призвал к благоразумию(разве единицы, заминусованные, стоит сказать). остальные жаждут крови и садизма, как можно больше. неудивительно. что сейчас столько игурантов детей и подростков в теме садизма над животными. потому чтчо учителя хорошие и потому что кроме злобы в мире уже больше ничего не живет.
  • Усинец
    18.12.2016, 6:45:35
    2
    Самое интересное, в основной все комментаторы согласны, что всё зло в собаках, да, на сегодня, это большая проблема. Но! В течение недели соберут всех бездомных ужасных собак, и уничтожат. А через полгода, в городе, поверьте, этих собак будет не меньше. Вопрос: откуда? Ну не воскреснут же те убиенные? Ответ: их ряды пополнят животные выброшенные людьми. И вот пока мы с вами не будем нести ответственность за тех кого приручили, животные так и будут на улицах городов. Так же как мусор, сломанные скамейки, на Новый год разрушенные снежные фигуры, и т. д. И содержать бездомных собак должны те, кто их завёл, а потом вывел "в люди". Но в нашем высокоморальный обществе, легче убить, чем решать. Как говорится нет кого-то, неи и проблемы.
    • Greff
      18.12.2016, 9:33:24
      4
      Среди бездомных собак породистую не увидишь... А в квартирах в основном живут именно породистые. Беспородных держат только сектанты из Белого света и им сочувствующие
      • почтиужеДХ
        20.12.2016, 0:07:01
        0
        НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ)))) вся их дворня исключительно "бывшедомашняя":))размноженная и выброшенная злобными заводчиками))))
        ВЫ на фоточки гляньте этих несоциализированных зверюг- сплошь порода!)
  • Людмила
    18.12.2016, 11:16:23
    7
    Похвально, что автор написал дочь с большой буквы, акцентируя внимание на значимости для него его ребенка и только полный идиот мог принять это за орфографическую ошибку. Редкий отец будет бить во все колокола, в такой ситуации.
    Любите детей господа!
  • усинец
    18.12.2016, 11:48:12
    6
    Люди !!!Что же творится !!! Сейчас на моих глазах взрослые собаки съели живьем собаку-щенка 4-5 месяцев на вид ,не просто съели..напали толпой и .сожрали!!! И это происходит не где то в "кукуево" а в близи города ,кругом люди ходят ! Я всегда была на стороне защитников животных .. После такого увиденного ..весь мир образно говоря перевернулся у меня...любя всю жизнь собак..я теперь их не на вижу..и знаете это уже слишком для нашего города, ..стирилизация это не выход из сложившийся ситуации .... Я всё понимаю холодно и ..голодно..сейчас ,что и в войну в блокадном Ленинграде люди ели и кошек и собак.. и самих же людей ! Что идет борьба за выживание,но как я понимаю такая борьба должна происходит в природе..но не в цивилизованном городе современного мира,на дворе же не военное время и не каменный век !!! Собаки вкусив раз крови..могут и людоедами быть?!
    • почти уже ДХ.
      20.12.2016, 0:14:17
      0
      Грустно, но еще не то будет. Это стайные звери. В большинстве синантропные парии, которым человек не нужен- нужна кормовая база.
      В приютах все время они друг друга рвут стаями.
  • "усинец!у
    18.12.2016, 16:02:30
    -5
    Уважаемая "дама". что вы истерите?Откуда у вас такая кровожадность по отношению к собакам? НАВЕРНОЕ ВАШ МУЖ из года в год имел очень приличный заработок на отстреле несчастных животных...а здесь Новый год на носу...а "призента" нет.Вот и нужно врать и закатывать истерику..."караул.бабушку обокрали.горим!"Кормить нужно животных,у каждого есть объедки.Будут сытые -будут безопасные. Поедание своих питомцев у бездомных собак нормальное явление.Да и у домашних ,так же как и у кошек - это защитная реакция животных,они защищают свое потомство .истреб**ют сами.чтобы их не мучили и не убивали.
  • мнение
    18.12.2016, 16:26:41
    -2
    "СОБАЧЬЮ ТЕМУ" раскручивают постоянно, судя по высказываниям .есть люди очень материально заинтересованные в их отстреле или усыплении.а здесь,как на зло влез "пацан" со своей стерилизацией...К стати ,на отстрел животных - на одну Парму списывали больше материальных средств ,чем на содержание всего питомника...Один лишь управляющий фонда кап.ремонт домов месячный оклад себе "создал" больше в несколько раз чем годовая потребность содержания тех же собак.А у этого "фонда"...есть еще его "свита".техника,помещения - и это как раз наши деньги.ПЕРЕНЕСИТЕ СВОЮ ЗЛОБНУЮ ЭНЕРГИЮ В ДРУГОЕ РУСЛО, БУДЕТ БОЛЬШЕ ПОЛЬЗЫ.... Сложно? По зубам получите.Собаки сдачи не дают, их проще обидеть.С наступающим Новым годом!любители заработать на собачьих хвостах.
    • ага
      18.12.2016, 16:43:45
      4
      собаки сдачи не дают, зато со спины нападают. И бред сивой кобылы оставьте при себе. В детстве шла по дороге (в деревне) сзади тихо, без лая собака схватила за ногу выше колена и вырвала кусок мяса. Это была соседская собака. Я полгода лежала в больнице. Тогда порядки другие были, отец застрелили пса и хозяину морду расквасил так, что всю жизнь прожил с расплющенной мордой. А я всю жизнь ненавижу собак. А вам желаю испытать хоть малую толику страха, что я испытала в детстве. Тогда посмотрим, какую песню запоёшь умник.
  • местная
    18.12.2016, 17:30:56
    0
    Ну хорошо,перестреляете или потравите вы всех бродячих собак...дальше что?Вы поймите одно,пока есть заводчики, у которых собаки на "самовыгуле"ничего не поменяется.Или домашние не плодятся на выгуле?Моё мнение,штраф таким "хозяевам",и на такие деньги и отстраивать питомник.
    • почтиужеДХ
      20.12.2016, 0:04:22
      0
      Лечись местная) Это каким боком породистые собаки от заводчиков, к вашим стаям синантропных парий, дворовых и бесхозных в цатом покоелении?:))
      Дворню свою себе на шеювешайте- вы их расплодили.
      Породистых на удлицах единицы, а ваши кабанчики все сплошь "бывшедомашие" да "от заводчиков"?) Да вашиа несоциализируемая дворня пустьв ваших квартирах живет и там их и регистрируйте.
      Потом отвественности от владельцев требовать будете.
      И да, д***** за своими стаями поубирайтне, кастрюлечники..
      А то хозяйские им гадят, а дворня розами видимо испражняется.
      Себя научите отвественному обращению. Любишь этих синантропных парий- тяни к себе в дом и содержи ответсвенно. А не за счет чужих налогов.
  • @@@
    18.12.2016, 20:06:09
    2
    Хватит уже
    Достали со своими собаками,вам здесь всем заняться нечем??? Стаи в городе гуманно усыпить в спец.отведенном месте,отраву раскидывают идиоты- ее могут сьесть домашние,которых выгуливают,а про расстрелы и гвоздодеры - это вообще психи пишут и садисты.ну ладно,если при нападении защищаются разными способами,но когда просто сидят дома и пишут в инете как они мечтают убивать и стрелять,расчленять,то я уже не только собак ,но и вас опасаюсь
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