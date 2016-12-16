В Усинске откроется клуб робототехники

Функционировать он будет на базе ЦДОД.

В 2017 году в Усинске откроется современная школа робототехники. Функционировать она будет на базе "Центра дополнительного образования детей". Из муниципального бюджета на соответствующие цели выделено 2,5 миллиона рублей - эти средства будут потрачены на приобретение необходимого оборудования.

Кроме того, в сёла Усинска также будут закуплены комплекты оборудования для начального уровня подготовки детей.

В некоторых муниципалитетах Коми подобные школы уже существуют. А на республиканском и общероссийском уровне регулярно проводятся олимпиады по робототехнике. Данная школа создается чтобы привлечь заинтересованных детей, которые смогут реализовать свои таланты и, возможно, в будущем стать известными изобретателями.

(с)Усинск.Онлайн