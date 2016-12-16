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16.12.2016 11:04
В Усинске откроется клуб робототехники
Функционировать он будет на базе ЦДОД.
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В 2017 году в Усинске откроется современная школа робототехники. Функционировать она будет на базе "Центра дополнительного образования детей". Из муниципального бюджета на соответствующие цели выделено 2,5 миллиона рублей - эти средства будут потрачены на приобретение необходимого оборудования.

Кроме того, в сёла Усинска также будут закуплены комплекты оборудования для начального уровня подготовки детей.

В некоторых муниципалитетах Коми подобные школы уже существуют. А на республиканском и общероссийском уровне регулярно проводятся олимпиады по робототехнике. Данная школа создается чтобы привлечь заинтересованных детей, которые смогут реализовать свои таланты и, возможно, в будущем стать известными изобретателями.

(с)Усинск.Онлайн

Комментарии (14)

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  • Mad-Shooter
    16.12.2016, 12:33:08
    3
    Лучше бы возродили клуб авиамоделирования.
    • Правда
      16.12.2016, 12:44:00
      4
      Не только авиа моделирования, но и судо и автомоделирования, радиотехнические дерево и металлообработки. А то имеем одних юристов и экономистов, гвоздь забить не могут.
      • Я
        19.12.2016, 14:22:24
        0
        Для кружков по авиа-, судо-, автомоделирования нужны педагоги и желательно мужчины, знающие и "болеющие" за свое дело...
    • НК
      16.12.2016, 14:54:24
      -3
      И почему это лучше?
      • так
        16.12.2016, 15:01:42
        2
        Лучше. может изобретут самолёты не падающие ни при каких обстоятельствах, не тонущие судна, а может сделают открытие для построения новых заводов и фабрик.

        Скоро роботы вместо людей жить на земле будут, а так ещё с людьми пообщаться хочется.
      • Правда
        17.12.2016, 11:39:35
        1
        Потому что работать не кому. Дефицит слесарей, механиков, мастеров, токарей и т.д. Возим со свей страны. Зато юристов, экономистов, дизайнеров, журналистов и людей всяких "творческих" специальностей хоть отбавляй.
    • Правда
      17.12.2016, 11:42:13
      1
      Я поправлюсь "не лучше", а "надо бы еще". Надо больше технических кружков и секций.
  • горожанка
    16.12.2016, 12:49:57
    -1
    и кода откроют, понятно что в 2017, а когда именно, с нового года или с 1 сентября?
    • Аноним
      16.12.2016, 14:15:33
      3
      Как обычно, когда 90% родителей будут на работе... А на открытие приедут глава РК и свита...
  • Новенький
    16.12.2016, 16:52:22
    2
    Роботы
    Ну робототехника не так проста, иногда надо знать электронику, физику, уметь паять схемы и тд.
  • Первый
    16.12.2016, 16:55:37
    3
    Народ радоваться надо, а вы как всегда чем то не довольны! Детям это интресно)
    • как-то так
      16.12.2016, 17:36:07
      1
      Детям это интересно, это точно. Игрушки - роботы, мультики роботы, сказки- роботы, танцы -роботы, игра в компе-роботы... общение виртуально и по телефону. Что ещё может быть интересно им?
      Только те дети заняты чем-либо ещё, у кого родители сами ещё чем-то интересуются, и заинтересованы, чтобы их дети были всесторонне развиты, и ещё много чего в жизни знали и умели, кроме роботоподобной жизни.
  • father
    16.12.2016, 20:06:51
    2
    Уточните. Это будет мега-дорогое ЛЕГО-конструирование, или на базе Ардуино (или это одно и то же?)
    Как вы новости подаете? О чем вообще речь?
    2,5 миллиона на район - это пшик!
  • Я
    19.12.2016, 14:20:36
    1
    В эти 2,5 не только робототехника входит. Это весь "технопарк". Здесь и для экологов всякие микроскопы и т д. Так что пока приобретут роботы и т.п. - эти 2,5 млн ничего не стоят.... Все дорожает.
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