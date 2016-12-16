16.12.2016 11:04
В Усинске откроется клуб робототехники
Функционировать он будет на базе ЦДОД.
В 2017 году в Усинске откроется современная школа робототехники. Функционировать она будет на базе "Центра дополнительного образования детей". Из муниципального бюджета на соответствующие цели выделено 2,5 миллиона рублей - эти средства будут потрачены на приобретение необходимого оборудования.
Кроме того, в сёла Усинска также будут закуплены комплекты оборудования для начального уровня подготовки детей.
В некоторых муниципалитетах Коми подобные школы уже существуют. А на республиканском и общероссийском уровне регулярно проводятся олимпиады по робототехнике. Данная школа создается чтобы привлечь заинтересованных детей, которые смогут реализовать свои таланты и, возможно, в будущем стать известными изобретателями.
(с)Усинск.Онлайн
Скоро роботы вместо людей жить на земле будут, а так ещё с людьми пообщаться хочется.
Только те дети заняты чем-либо ещё, у кого родители сами ещё чем-то интересуются, и заинтересованы, чтобы их дети были всесторонне развиты, и ещё много чего в жизни знали и умели, кроме роботоподобной жизни.
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2,5 миллиона на район - это пшик!