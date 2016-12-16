Полицейские рассказали, как избавиться от назойливого поклонника

МВД по Коми призывает жителей региона позаботиться о своей безопасности, отправляясь в ночные клубы в праздничные дни.

Веселая компания, ритмичная музыка, танцы и новые знакомства - таким видят отдых любители ночной жизни. Но иногда все складывается совсем иначе. В пьяной эйфории люди не замечают, как становятся жертвами преступлений, чаще всего краж. Оставленные без присмотра вещи, телефоны и деньги обретают новых хозяев.

Драки, разбои, кражи и даже поножовщина в ночных клубах - не редкость. Алкоголь «льется рекой», а голову некоторых дурманят наркотики. Для того чтобы вспыхнула ссора, иногда достаточно одного неосторожного взгляда, а последствия молодежных конфликтов порой бывают весьма трагичны.

Любой театр начинается с вешалки, а ночной клуб с фейс-контроля. Запомните, отсутствие охраны на входе или в зале - плохой знак. Значит здесь за вашу безопасность никто не отвечает. Именно такие клубы любят навещать воришки, особенно, если в помещении нет видеокамер. Поэтому отправляясь на танцпол или в туалетную комнату, не оставляйте сумку на спинке стула или телефон на столике, не просите присмотреть за ними малознакомых людей. Следите за тем, чтобы ваша сумочка была закрыта на замок. Не держите мобильники, документы и кошельки в задних или наружных карманах. В случае кражи сразу вызывайте полицию.

Если вы стали жертвой преступления, обратититесь к сотруднику администрации или охраны, чтобы те в последующем также сообщили в полицию. Если вы находитесь на улице, в общественном месте, о пропаже необходимо сообщить в ближайший пункт отдела полиции либо сотруднику ППС, который находится на службе в присвоенной форме одежды. Скорейшее обращение в правоохранительные органы увеличит шансы нахождения вашего имущества.

В злачных местах часто случаются драки. Конфликт может возникнуть буквально на пустом месте. И виной всему спиртное. Толчок во время танца, неаккуратно брошенный взгляд в сторону пьяной компании, попытка познакомиться с чужой девушкой – в ход сразу идут кулаки. В худшем случае – ножи, пневматическое и травматическое оружие.

Если вам и вашей девушке ничего не угрожает, проигнорируйте агрессора. Но если конфликта не избежать, выманите оппонента в холл, где находится охрана, они вас быстро разведут. Запомните, никогда не выходите поговорить с агрессором на улицу, там вас, скорее всего, ждут его дружки. Да и помочь вам будет некому.

Неприятности могут подстерегать и представительниц прекрасного пола. Стандартная ситуация: одинокая девушка и назойливый поклонник. Комплименты быстро перетекают в наглое приставание. Ухажер настойчиво предлагает проводить до дома - не соглашайтесь и вызывайте такси. Не получается, позвоните родным и попросите, чтобы они вас встретили. Но самый лучший вариант, не ходить по клубам в одиночку.

Результаты проведенного вечера зависят не только от заведения, но и от вас. Отправляясь в ночной клуб, ни на минуту не забывайте о своей безопасности. Не налегайте на спиртное. Пьяный человек в первую очередь привлекает преступника. Берите с собой поменьше наличности. В случае кражи банковской карты сразу ее блокируйте. Если на вас напали, постарайтесь не терять самообладание и запоминайте приметы злоумышленников. Успеете дозвониться в полицию в течение трех-пяти минут, шанс задержать преступников будет очень велик.

(с) Пресс-служба МВД по Республике Коми