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16.12.2016 14:50
В Республике Коми удалось снизить рост заболеваемости туберкулёзом
В большей степени это удалось благодаря повышению эффективности профилактической работы в регионе.
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По информации Министерства здравоохранения Республики Коми, за 9 месяцев 2016 года в регионе заболеваемость туберкулёзом составила 37,5 на 100 тысяч населения, в то время как за аналогичный период прошлого года заболеваемость составляла 39,4 на 100 тысяч населения. Показатель снизился на 4,8%. Более половины больных выявлены при профилактических осмотрах.

Предупреждению социально значимых заболеваний в Республике Коми уделяется первостепенное внимание. Для того чтобы жители отдалённых населённых пунктов могли получить консультации необходимых специалистов, проводятся выездные обследования. С целью раннего выявления туберкулеза и доступности оказания медицинской помощи жителям сельских населенных пунктов организована работа передвижных флюорографических установок. В настоящее время на территории республики работает десять передвижных флюорографических установок на базе автомобилей КамАЗ в городах Ухта, Усинск, а также в Усть-Вымском, Сысольском, Троицко-Печорском, Удорском, Усть-Куломском, Ижемском, Сосногорском и Вуктыльском районах. Передвижные флюороустановки получены в рамках Программы модернизации здравоохранения в 2012-2013 годах.

Пропускная способность установок - около 100 человек за смену. С начала года они объехали практически всю территорию Республики Коми. За 9 месяцев 2016 года было совершено 343 выезда и выполнено 29145 флюорографических исследований с использованием передвижных флюорографических установок для жителей районов республики.

Комментарии (4)

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  • усинка
    16.12.2016, 16:21:19
    0
    "За год снизился на 4.85%!" Очень отрадно. Куда делись больные? так сразу и излечились? Или просто меньше выявили?
    • !
      19.12.2016, 11:26:22
      0
      На 4.85 меньше заразившихся в этом году по сравнению с прошлым, про общее кол-во не написано.
  • father
    16.12.2016, 20:00:40
    1
    Завозите побольше изониазида...
  • секрет)
    17.12.2016, 11:59:21
    0
    тубик есть(
    У нас в общежитии есть и знают все , вплоть до администрации и женщина болеющая туб-ом ходит больше года и ничего, к тому же она пьющая, поэтому вся молодежь и другие лица , постоянно ошиваются у нее(
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