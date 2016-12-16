В Республике Коми удалось снизить рост заболеваемости туберкулёзом

В большей степени это удалось благодаря повышению эффективности профилактической работы в регионе.

По информации Министерства здравоохранения Республики Коми, за 9 месяцев 2016 года в регионе заболеваемость туберкулёзом составила 37,5 на 100 тысяч населения, в то время как за аналогичный период прошлого года заболеваемость составляла 39,4 на 100 тысяч населения. Показатель снизился на 4,8%. Более половины больных выявлены при профилактических осмотрах.

Предупреждению социально значимых заболеваний в Республике Коми уделяется первостепенное внимание. Для того чтобы жители отдалённых населённых пунктов могли получить консультации необходимых специалистов, проводятся выездные обследования. С целью раннего выявления туберкулеза и доступности оказания медицинской помощи жителям сельских населенных пунктов организована работа передвижных флюорографических установок. В настоящее время на территории республики работает десять передвижных флюорографических установок на базе автомобилей КамАЗ в городах Ухта, Усинск, а также в Усть-Вымском, Сысольском, Троицко-Печорском, Удорском, Усть-Куломском, Ижемском, Сосногорском и Вуктыльском районах. Передвижные флюороустановки получены в рамках Программы модернизации здравоохранения в 2012-2013 годах.

Пропускная способность установок - около 100 человек за смену. С начала года они объехали практически всю территорию Республики Коми. За 9 месяцев 2016 года было совершено 343 выезда и выполнено 29145 флюорографических исследований с использованием передвижных флюорографических установок для жителей районов республики.