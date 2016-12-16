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16.12.2016 16:20
В этом году в Усинске будет два ледовых городка

Полным ходом идет подготовка Усинска к встрече новогодних праздников.

IMG_7195.jpg

На площади имени А.М.Босовой уже смонтирована главная елка города. Продолжается возведение и ледового городка. В скором времени он будет сиять и переливаться радужными огнями праздничной, обновленной иллюминации.

DSF7255.jpg

Засверкает праздничная иллюминация в день открытия ледового городка 23 декабря в 15.00.

Но украшена будет не только главная площадь города, но и площадь перед зданием администрации. В этом году ее украсят не только снежные фигуры, но и ледовый городок для самых маленьких усинцев, работа над которым уже ведется.

Также в центре этой площади уже смонтирована еще одна новогодняя красавица.

sKtDP80rmyg.jpg

Вот эта елка уже скоро подарит всем горожанам и гостям Усинска новогоднее настроение.

(с) Пресс-служба Администрации МО ГО "Усинск"

Комментарии (30)

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  • ...
    16.12.2016, 16:23:04
    7
    Еще бы открытый каток на площади как в Москве и Сыктывкаре, вообще здорово бы было.
    • ДЛ
      16.12.2016, 17:02:29
      2
      Ты сначала климат как в Москве сделай, дураков нет в -30 градусов на улице кататься
    • ДЛ
      16.12.2016, 17:02:29
      0
      Ты сначала климат как в Москве сделай, дураков нет в -30 градусов на улице кататься
      • ...
        16.12.2016, 17:13:12
        4
        Кто вас гонит в мороз на каток?
        • точечкам
          16.12.2016, 17:54:27
          8
          Точно..в мае сходите!!!
    • Им
      16.12.2016, 17:20:19
      3
      Молодцы.! догадались елку на новой площади поставить. Мы всегда с ребенком у фигурок фотографируемся, а тут еще и елка - отлично! Вот бы еще огней побольше
  • Атеист
    16.12.2016, 16:48:09
    15
    А что нельзя сделать открытие в субботу (24 числа) когда у людей выходной и они вместе с детьми могут придти на открытие.
    • ))))))
      16.12.2016, 17:01:25
      13
      нельзя
      у работников АДминистрации выходной
    • неверующему
      16.12.2016, 17:18:41
      -11
      Вообще-то у большинства короткий день. Дети то точо уже со школы пришли. Так то дети и в субботу участся, а у старшеклассников так вообще до вечера дополнительные уроки к ЕГЭ
    • ***
      19.12.2016, 14:32:57
      0
      так 24-го открытие другой площадки новогодней, у бассейна
  • житель города
    16.12.2016, 19:15:35
    8
    просто у администрации в 15:00 заканчивается рабочий день. откроют ёлку и праздновать... про жителей города они не думают... хлопотно это...
  • father
    16.12.2016, 19:51:47
    1
    Вот и елка РВП, нашлась, )))
    • :-)
      16.12.2016, 20:41:06
      0
      похоже на то ))))
  • обыватель
    16.12.2016, 21:24:14
    -3
    Нет,вы послушайте,вам не угодишь...или как на Руси говаривали :"не потрафишь"!
    • father
      16.12.2016, 22:16:36
      2
      Все нормально. Нам нравится, что город наряжают к праздникам. Надо сказать, что это впервые, так много фигур и поделок заявлено.
      Я даже перестал на часы смотреть, смотрю на изменяющийся ландшафт (на площади, уже угадывается белочка)))
  • Северный
    16.12.2016, 23:03:02
    -1
    Хоть на елку чуточку похожа, а то позорный конус воткнули у Босовой, срам один.
  • горка
    17.12.2016, 0:05:03
    7
    ледяная
    и горку настаящую, снежную, льдом залитую, огромную верните в район памятника Трём поколениям! Это и есть центр города. До бассейна далековато с Пионерного и Парковой детишкам в мороз бегать!!!
  • ***
    17.12.2016, 6:57:21
    7
    Да, в 90-е годы возле суда была горка большая и настоящая ёлка стояла. И ещё горка была между ДК и памятником комару
    • так
      17.12.2016, 12:03:12
      1
      Тогда не было большой площади для праздников, потому и ставили, где по-больше места. А теперь сделали огромную площадь и подход со всех сторон свободный, нет замкнутого пространства.
      • так
        17.12.2016, 12:06:29
        2
        А так правильно, большая ёлка с большой горкой у памятника 3 поколений и Томлуна нужна. И не очень большие во всех сторонах города. В морозы далеко не набегаешься, да без родителей опасно деткам далеко ходить.
  • #_#
    17.12.2016, 10:50:20
    -1
    Фотографировали на ёлку?
    ?
  • ххх
    17.12.2016, 11:32:20
    5
    Хотим открытые катки в разных частях города, хотим горки в разных частях города. Неужели это так затратно. Вышел с ребенком, погулял, покатался, замерз, так и дом недалеко. Сделайте, пожалуйста!
    • Катя
      17.12.2016, 14:23:02
      3
      Раз хотите сделайте, в прошлом году один папа с нашего подъезда сам сделал горку из кучи снега наскребенного трактором, взял лопату ступеньки сделал и водой залил, до весны дети катались, и не нужда никакая площадь)
  • Северный
    17.12.2016, 13:12:54
    0
    А по идее, нужно голубую ель вырастить в центре площади, оградить ее от вандалов, поставить видео наблюдение. Пусть просто растет, Увидите какая красавица будет
    • Катя
      17.12.2016, 14:24:20
      0
      Ее если только в стеклянный куб антивандальный, по другому никак, обдерут всю
    • */*
      17.12.2016, 19:38:15
      1
      Лет 100 расти будет до нужных размеров))
      • Нуу
        17.12.2016, 20:06:50
        1
        У админа когда посадили? Уже настоящие празднично-большие. А, красавицы какие!
        • Старожил
          19.12.2016, 1:20:11
          0
          Лет 35-40 назад
  • Ириска
    17.12.2016, 15:57:11
    3
    Ну да, в три часа дня у нас темень уже(((( неужели нельзя в субботу часиков эдак в 12 провести открытие ёлки!!!! Не все в пятницу работают до обеда, мой сынок например учится во вторую смену, и мы по-любому не попадаем на этот пусть небольшой но праздник! дошколята тоже в садиках до вечера, а вот в выходной народу было больше и веселей!;)))
  • Ириска
    17.12.2016, 15:57:56
    1
    Пожалуйста, пересмотрите время открытия(((
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