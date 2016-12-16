В этом году в Усинске будет два ледовых городка

Полным ходом идет подготовка Усинска к встрече новогодних праздников.

На площади имени А.М.Босовой уже смонтирована главная елка города. Продолжается возведение и ледового городка. В скором времени он будет сиять и переливаться радужными огнями праздничной, обновленной иллюминации.

Засверкает праздничная иллюминация в день открытия ледового городка 23 декабря в 15.00.

Но украшена будет не только главная площадь города, но и площадь перед зданием администрации. В этом году ее украсят не только снежные фигуры, но и ледовый городок для самых маленьких усинцев, работа над которым уже ведется.

Также в центре этой площади уже смонтирована еще одна новогодняя красавица.

Вот эта елка уже скоро подарит всем горожанам и гостям Усинска новогоднее настроение.

(с) Пресс-служба Администрации МО ГО "Усинск"