Комментарии (7)

Усинская компания пытается взыскать с нефтяников свыше 3 млрд руб.

Транспортно-логистическая компания "Петроарктика" обратилась в Арбитражный суд Коми с иском к бывшей дочерней структуре "Газпром нефти" о взыскании более 3 млрд руб.

Как сообщает портал "Право.ru", заявителем выступает нефтегазовая компания "Развитие регионов". Иск поступил в суд на этой неделе, 13 декабря, но ещё не принят к производству (дело № А29-13446/2016). На чем основаны требования, пока не сообщается.

По данным ЕГРЮЛ, "Петроарктика" основана в 2005 году в Усинске, ее возглавляет Кондрат Зергау. Основной вид деятельности – услуги по перевозкам, среди дополнительных – добыча нефти и газа. В этом году компанию дважды пытались обанкротить, однако оба раза суд прекратил производство по делам (№№ А29-60/2016 и А29-10649/2016).

НГК "Развитие регионов" была создана в 2007 году совместными усилиями "Лукойла" и "Газпром нефти". Последняя со временем выкупила долю партнёра, а в 2012 году продала весь актив компании "Полар ойл продактс". Своё решение "Газпром нефть" объясняла тем, что НГК владеет лицензией на право пользования недрами Южно-Торавейского участка до 2031 года, но тот недостаточно освоен, поэтому она решила сконцентрироваться на реализации новых проектов. Сделку одобрила ФАС.