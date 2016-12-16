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16.12.2016 16:45
Усинская компания пытается взыскать с нефтяников свыше 3 млрд руб.
Транспортно-логистическая компания "Петроарктика" обратилась в Арбитражный суд Коми с иском к бывшей дочерней структуре "Газпром нефти" о взыскании более 3 млрд руб.
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Как сообщает портал "Право.ru", заявителем выступает нефтегазовая компания "Развитие регионов". Иск поступил в суд на этой неделе, 13 декабря, но ещё не принят к производству (дело № А29-13446/2016). На чем основаны требования, пока не сообщается.

По данным ЕГРЮЛ, "Петроарктика" основана в 2005 году в Усинске, ее возглавляет Кондрат Зергау. Основной вид деятельности – услуги по перевозкам, среди дополнительных – добыча нефти и газа. В этом году компанию дважды пытались обанкротить, однако оба раза суд прекратил производство по делам (№№ А29-60/2016 и А29-10649/2016).

НГК "Развитие регионов" была создана в 2007 году совместными усилиями "Лукойла" и "Газпром нефти". Последняя со временем выкупила долю партнёра, а в 2012 году продала весь актив компании "Полар ойл продактс". Своё решение "Газпром нефть" объясняла тем, что НГК владеет лицензией на право пользования недрами Южно-Торавейского участка до 2031 года, но тот недостаточно освоен, поэтому она решила сконцентрироваться на реализации новых проектов. Сделку одобрила ФАС.

Комментарии (7)

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  • */*
    16.12.2016, 17:52:39
    5
    Да вы чё? Не Кондрат а Конрад.
    • БГБ
      16.12.2016, 18:43:30
      6
      А какая разница?
      • Бобс
        17.12.2016, 15:33:55
        1
        — Нет, Кондрат мне не нравится. Слащавый он какой-то, подкрашенный весь, подпудренный как баба… Одно слово — румын.
        — Так он же болгарин.
        — Да? Какая разница?
        • Гость
          18.12.2016, 8:48:50
          1
          Бобс
          Он чех.
    • Алла
      19.12.2016, 8:38:48
      0
      Хорошо, что хоть не обозвали Кондратий ))
      А банкротят давно и не только "ПА", это же "Енисей", детка!!!
  • Мои
    16.12.2016, 23:00:48
    0
    Бабосы! Я 48 лет жизни Усинску отдал! Возвращайте мои долги! Сволочи.
    • Вася помбур
      18.12.2016, 5:01:27
      -1
      А тебя кто-то заставлял?
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