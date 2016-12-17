Клуб веселых и находчивых по ПДД

Семь усинских команд сыграли в КВН с элементами знаний правил дорожного движения.

На базе Центра дополнительного образования детей г. Усинска сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями Управления образования, дополнительного образования, «телерадиокомпании «Усинск» организовали и провели игру КВН среди учащихся среднего звена. Цель мероприятия - профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и изучение Правил дорожного движения.

В игре приняли участие 7 команд. Начался КВН по традиции с приветствия в стихотворной форме. Вторым этапом стала «Разминка» и третий этап – «Музыкальная дорога». В процессе всей игры дети активно принимали участие, отвечая на вопросы по дорожным знакам и Правилам дорожного движения, демонстрируя внимательность, сообразительность и отличные знания по ПДД. За правильные ответы члены жюри выставляли баллы. Болельщики команд также показали уверенные знания, отвечая на каверзные вопросы по ПДД.

По итогам игры абсолютным победителем стала команда средней школы №3 г. Усинска. Остальные команды тоже не остались без внимания и были награждены ценными призами, почетными грамотами и благодарственными письмами.

Данное мероприятие стало очень интересным, а самое главное познавательным для всех присутствующих.