Зимний сезон набрал «обороты»

Впереди несколько месяцев с неизбежными для Севера снегопадами и метелями. Техника и люди готовы к любой зимней ситуации. Но жителей города все же волнует «снежная» тема.

Журналист газеты «Усинская Новь» пообщался на тему с заместителем руководителя администрации городского округа «Усинск» Юрием Заболотным.

– Спасибо, Юрий Иванович, что согласились ответить на вопросы усинцев. Расскажите вначале немного, сколько машин, людей задействовано на «борьбе» со снегопадами и метелями?

– В «Авторемсервисе», который является основным снегоуборочным предприятием города, имеется порядка 18 единиц техники. Недавно предприятие приобрело на собственные средства мини-погрузчик, он используется на расчистке Тропы здоровья, Молодёжной аллеи, иных мест массового пребывания людей. Муниципалитет в этом году также закупил два мини-погрузчика. Свой парк машин имеется в управляющих организациях «ФОК» и «Универсал», другие компании их арендуют. Недавно проходила выставка усинской снегоуборочной техники на площади им. А. М. Босовой. Там усинцы могли её видеть.

Кроме этого, в рамках социального сотрудничества с администрацией города в дни больших снегопадов оказывают помощь предприятия города. Это «ЛУКОЙЛ-Коми», «РН – Северная нефть», «Пижма», «Транс-Строй», «Усинское ДРСУ», «Евразия», «Усинскгеонефть», «Транснефть-Север», «Транскомсевер», «СпецТрансСтрой», индивидуальные предприниматели города С. Н. Апанович и Ю. И. Балтян.

– Наиболее часто встречающийся вопрос: ехал в обед по городу, а снегоуборочной техники не видел…

– Службы, занимающиеся расчисткой улиц города от снега, работают в основном в ночное время, когда машин ещё немного. В снегопады выходят в два-три часа ночи. Поэтому в обед вы можете ехать спокойно по расчищенной от снега дороге и не видеть коммунальную технику. Днём задействована только часть автомашин, которая вывозит снег, подсыпает дороги песком.

– Вроде, снег убирают с улиц, а его всё равно много. Сколько нужно времени, чтобы расчистить улицы?

– Столько, сколько необходимо. Главная задача, чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность в городе.

– Определились ли с местом складирования снега? Работники коммунальных служб жалуются, что на вывоз снега на отдалённый снежный «полигон» уходит немало средств. Как решается эта проблема?

– В этом году муниципалитет пошёл навстречу управляющим компаниям и «Авторемсервису» и выделил для складирования снега два места: городской полигон и пустырь рядом с городом, расположенный вдоль ул. Пионерской. Однако новый участок требует некоторых вложений на обустройство и содержание, что почему-то вызвало неприятие у управляющих организаций. Сумма денег, которая необходима для решения проблемы, для десяти сравнительно крупных управляющих компаний, думаю, небольшая. Что ж, если они считают, что выгоднее возить снег на городской полигон, то пожалуйста.

– Где берётся песок для посыпки дорог?

– В рамках подготовки к зиме подсыпной материал был подготовлен компаниями заранее и в достаточном количестве. Завоз его осуществили «Авторемсервис» и «Усинское ДРСУ».

– Недавно жена шла по улице и поскользнулась, получила перелом руки. К кому теперь обращаться с жалобой на то, что тротуары скользкие? Есть ли нормативы по посыпке песком тротуаров и проезжей части дорог?

– Да, нормативы существуют: не реже четырёх раз в неделю, а во время снегопадов и метелей чаще, в зависимости от погодных условий. Что касается описанной в вопросе ситуации, то всё зависит от того, где женщина получила травму. Если это улица города, то претензии к «Авторемсервису», если во дворе – к управляющим компаниям.

– Вышел во двор – снега по колено. Ни один трактор так и не заехал, всё дворники вручную расчищают. Это же адский труд, особенно после обильного снегопада…

– Дворовая территория расчищается управляющими компаниями. Они могут арендовать технику, привлекают дворников. Всё зависит от их оперативности и добросовестности. Если есть вопросы, то обращаться, прежде всего, нужно к руководству этого предприятия. Кстати, затрону давнюю проблему. Когда ведётся уборка снега, то работам нередко мешают припаркованные во дворах автомобили. На объявления в подъездах домов владельцы авто не реагируют. Таким образом, многое зависит и от сознательности самих граждан.

– Иногда бывает так, что проезжую часть от снега расчищают, а по бокам на тротуарах – не всегда. Как быть?

– Снег на тротуарах должен «подбираться» мини-техникой. В каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно. Поэтому прошу, если есть претензии, обращаться в «УЖКХ», в сектор обращения граждан администрации города. Все случаи будут внимательно проверены. Тротуары, напомню, должны быть всегда расчищены, в том числе и во дворах домов, с торцов зданий.

– Кто и как часто осуществляет контроль над уборкой дорог от снега?

– Специалисты МКУ «УЖКХ» ежедневно объезжают улицы города. Периодически проверяю дороги лично. В этом плане, например, отмечу компанию «Жилкомхоз». У них тротуары местами прочищены до плит, посыпаны песком, что похвально. В целом на замечания жилищно-коммунальные предприятия реагируют оперативно.

– Куда обращаться гражданам с жалобами на некачественно расчищенные от снега дороги во дворе?

– Вначале в управляющую компанию. Если не реагируют на ваши претензии, то следующие инстанции – это жилищная инспекция, муниципалитет, прокуратура.

– Сейчас идёт обсуждение проекта бюджета на следующий год. Не планируется ли сократить объёмы финансирования работ по содержанию дорог в Усинске?

– Объёмы бюджетных ассигнований остаются прежними. Так что все необходимые работы подкреплены финансово. Считаю, что мы готовы к зиме, и уверен, улицы будут содержаться в должном порядке.

(с) «Усинская Новь»