Сегодня российский ЗАГС отмечает 99-летие!

За всем известной аббревиатурой ЗАГС – запись актов гражданского состояния – ежедневный кропотливый труд работников этой службы, начиная от регистрации рождения нового гражданина страны и до самой последней записи в жизни человека.

Каждый из нас хотя бы раз сталкивается с записью гражданского состояния. Счастливые моменты, печальные события с нами сопереживают работники ЗАГСа, чей профессиональный праздник отмечается 18 декабря.

Профессионалы-многостаночники

ЗАГС для многих – средоточие исключительно положительных эмоций, он ассоциируется с ароматом роз, брызгами шампанского, восторженными речами, разноцветными шариками и конфетти.

– Работа в ЗАГСе только на первый взгляд может показаться вечным праздником – сплошная любовь вокруг и счастливые лица, будь то свадьба или регистрация новорождённых. В то время как наш труд очень напряжённый, многогранный, требующий знания очень многих дисциплин и наук, прежде всего юридических, – отметила Светлана Павлова, начальник Усинского отдела ЗАГС. Коллектив здесь небольшой – специалисты Наталья Каткова и Елена Быданцева, а также курьер и техработник в одном лице – Елена Андреевна Банчук.

Профессионализм сотрудников – в особой цене, ведь документы, полученные в ЗАГСе, влияют на жизнь нескольких поколений каждой семьи. Важный фактор – умение работать с архивом, где хранятся все документы, связанные с семейным статусом людей – регистрацией актов гражданского состояния: рождением, смертью, браком, разводом. По тому или иному вопросу люди обращаются в различные инстанции: Пенсионный фонд, органы социальной защиты для оформления и получения пособий, льгот и так далее. Что и говорить, работа с документами требует повышенного внимания, одна ошибка в фамилии, например, может привести к судебным разбирательствам по наследству или проблемам при регистрации брака, рождения ребёнка. И неизвестно, что хуже.

В момент нашей встречи Светлана Георгиевна как раз изучала содержимое пухлых папок с казённой надписью «Дело». Вынув из кипы нужное, пояснила, что, например, в данный момент собирает доказательную базу для внесения изменения в фамилию иностранного гражданина (государство Южной Америки), заключившего брак с усинкой. В одном документе он, допустим, Каниев, а в другом Ганиев – при переводе с иностранного на русский язык некий переводчик исказил одну букву, получилось разночтение. Примеров много: в свидетельстве о рождении ребёнка вписали как Люсю, а в паспорте она стала Людмилой, аналогично Наталья-Наталия или, например, имя Геннадий – с двумя «н» или одной. В этой связи Светлана Георгиевна призывает сограждан внимательно проверять записи и вчитываться в них, особенно в свидетельстве о рождении, на основе которого будут составляться последующие справки и документы.

– Регистрации браков, рождений, смертей, расторжения браков, установления отцовства и так далее – это лишь малая часть нашей работы. Куда сложнее внести исправления в уже имеющиеся записи с ошибками, оказать международную помощь по запросу документов с территории иностранного государства. А сколько поступает всяких запросов от полиции, налоговой, судов, соцзащиты, граждан, выехавших из Усинска… Можно перечислять бесконечно. Одни отчёты чего стоят – месячный, квартальный, годовой, – вздохнув, отметила Светлана Павлова.

График приёма граждан рассчитан таким образом, чтобы человек мог решить свой вопрос за одно обращение. Особое внимание уделяется сельским жителям. Напомним, несколько лет назад сельские поселения утратили полномочия органов ЗАГС, что увеличило нагрузку на отдел. Когда сельчане приезжают в город для той или иной регистрации, то документы оформляются сразу в их присутствии, независимо от часов приёма, подчеркнула Светлана Георгиевна.

Здесь умеют удивлять

Помимо обязательных опций, прописанных ведомственным циркуляром, огромный блок работы проводится сотрудниками, что называется, по доброй воле. Так, давно стало традицией регистрировать рождение малышей непосредственно в роддоме, куда три раза в неделю выезжают специалисты отдела, чтобы забрать заявления и выдать готовые документы. Особенно это удобно для мамочек-сельчанок. А в целом, это означает, что молодым матерям не нужно потом стоять в очереди для регистрации ребёнка, они своевременно получают медицинский полис и вовремя сдают документы на пособие по случаю рождения.

Во многом работа сотрудников ЗАГСа нацелена на пропаганду ценностей семейной жизни, повышение социального статуса семьи. Здесь отслеживают демографическую ситуацию: например, сколько браков создаётся, как часто они распадаются за определённый период времени, что позволяет сделать прогнозы на будущее. А ещё можно влиять на ситуацию, обучая подрастающее поколение «брачной науке», чтобы молодёжь, делая первые шаги в семейной жизни, совершала меньше ошибок. В частности, по инициативе ЗАГСа совместно с педагогами ежегодно (с 2006 г.) проводится городская тематическая олимпиада.

Началось с того, что Светлана Георгиевна по договорённости с Управлением образования стала проводить уроки по семейному законодательству в старших классах, не предусмотренные школьной программой, но востребованные жизнью. Так родился проект олимпиады «Семейное право», где отражены темы брачного договора, имущественных прав детей, лишения родительских прав, попечительства, усыновления и ответственности за разглашение тайны усыновления и т. д.

– Вопросы олимпиады достаточно сложные и требуют обязательного изучения отдельных законов, – отметила собеседница. – Например, надо обосновать, почему ЗАГС отказал супругам расторгнуть их брак при наличии несовершеннолетнего ребёнка. И обосновывают! Нынешнее подрастающее поколение не только «продвинутое» в смысле компьютеров, но и достаточно мудрое в оценках нравственности, семейных традиций и планирования семьи. Поверьте, кто участвовал в такой олимпиаде, стал «подкованным» по Семейному кодексу, тот имеет большие шансы на гарантированное семейное счастье.

«Объявляю вас мужем и женой…»

Традиционно популярными остаются свадьбы этнического характера с соблюдением старинных обрядов народностей, населяющих наш многонациональный Усинск. Отдел ЗАГС выстраивает свою деятельность, в том числе на основе толерантности и дружбы между народами, выработав уникальную методику проведения различных торжеств в тесном взаимодействии с представителями землячеств (ЦНК).

Отдельно отмечу, что сотрудники ЗАГСа – народ творческий, здесь к каждой церемонии применяется индивидуальный подход.

– Мы стараемся уходить от косности и бюрократии, – отметила Светлана Павлова. – Применительно к каждой супружеской паре пишем сценарий, придерживаясь общей канвы, ведь здесь бывает по нескольку бракосочетаний в день, а во время собственно церемонии уже добавляем или опускаем какие-то моменты – всё зависит от желания новобрачных (юбиляров и др).

Чтобы здесь работать, нужно иметь творческую жилку и быть мастером импровизации.

– Ситуации бывают разные, – отмечает собеседница, – мы даже готовы задержаться на работе в случае форс-мажора. – Например, у молодых оплачены и банкет, и лимузин, а одной из мам новобрачных стало плохо – вызывают скорую, приводят в чувство, а это задержка по времени. Как всё это отменить или перенести?! Никак… Ждём…

Опять же люди все разные, иные могут перенервничать, и Светлана Георгиевна рассказала давнишний случай: шла регистрация молодожёнов, причём невеста вот-вот должна была стать матерью, и во время торжества у неё начались схватки, словом, так в свадебном платье и поехала в роддом, но уже в качестве законной жены. Женихи, кстати, тоже очень нервничают, и зря говорят, что волнения мужчинам не присущи, они также подвержены таким слабостям, как скупая слеза. Однако…

– На свадьбе самый трогательный момент, на мой взгляд, – и для новобрачных, и для гостей, и для регистратора – это поздравление родителей. Бывает, что слёзы льются в три ручья. Пробирает до дрожи, когда отцы-матери говорят первое напутственное слово своим таким взрослым и навсегда маленьким детям, вступающим в семейную жизнь, чтобы следовали родительскому наказу жить дружно, в согласии и любви! – завершила интервью Светлана Павлова.

…ЗАГС, – это, пожалуй, единственная организация, которую не обойдёт ни один человек. Здесь работают преданные своему делу, увлечённые люди, готовые не просто выдать тот или иной документ, а подарить красивое торжество или поддержать в трудную минуту. Поздравляем их с профессиональным праздником!

(с) «Усинская Новь»