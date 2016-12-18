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18.12.2016 10:46
Проект бюджета Республики Коми, принятый на ближайшую трёхлетку, сохраняет социальную направленность
Об этом заявил Глава Республики Коми Сергей Гапликов, поблагодарив Правительство региона и депутатов Государственного Совета за активную работу по формированию главного финансового документа Республики Коми на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
Gaplikov.jpg

Глава Республики Коми отметил, что процесс формирования бюджета проводился в сложившейся непростой экономической ситуации и его важнейшей задачей стало обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджета.

Безусловным приоритетом при формировании расходов бюджета остаётся исполнение социальных обязательств, включая исполнение майских указов Президента, которые непосредственно затрагивают интересы населения. При этом социальные затраты бюджета остаются самыми значительными.

Несмотря на трудности с доходными источниками бюджета, до 2018 года продлены выплаты регионального семейного капитала; выплаты матерям, родившим 3-го и последующих детей; выплаты родителям по уходу за детьми-инвалидами до 18 лет; продлевается возмещение расходов на проезд в медучреждения беременным, проживающим в труднодоступных местностях; единовременное пособие при усыновлении (удочерении); ремонт жилья детям-сиротам.

Ещё одним приоритетом остаётся поддержка сельхозтоваропроизводителей. В проекте республиканского бюджета сохранены основные направления государственной поддержки сельского хозяйства с учётом целей государственной политики, реализуемой в агропромышленном комплексе, направленной на импортозамещение.

Продолжится работа по активизации инвестиционного потенциала муниципальных образований, с учётом принятой стратегии социально-экономического развития республики. Максимально эффективному решению обозначенных задач будет способствовать повсеместное применение проектного управления, сообщает сайт Правительства Коми.

В целях обеспечения сбалансированности и устойчивости как республиканского, так и местных бюджетов, руководитель региона обозначил ряд приоритетных задач на ближайшую перспективу. В том числе по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет; активизации участия в федеральных программах и максимальному привлечению ресурсов федерального бюджета; всесторонней поддержке в развитии малого бизнеса, мобилизации государственной и муниципальной собственности с целью интенсификации предпринимательской активности и наращивания доходной базы бюджета; отказу от принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных источниками финансирования, и затратных мероприятий государственных программ или непрограммных направлений, не относящихся к социально значимым; реализации мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, в первую очередь путём оптимизации структуры государственных и муниципальных организаций, оптимизации штатной структуры государственных и муниципальных учреждений в части административно-управленческого персонала; максимальной поддержке малоимущих и социально незащищённых граждан.

Комментарии (18)

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  • Гена Букин
    18.12.2016, 11:59:26
    12
    Какая то олимпстроевская социальная направленность! Льготы по ЖКХ сняли, строительство школ в сёлах убрали...
    • я
      18.12.2016, 19:49:18
      4
      Дорогу нарьян мар ухта подрезали на 1 млрд
  • Усинчанин
    18.12.2016, 12:01:32
    9
    Социальное выплата
    Молодым семьям на приобретение жилья где?
  • Я
    18.12.2016, 12:04:53
    7
    Морда
    Мордо че то мне не нравиться этого Гапликова
    • Морда эта
      18.12.2016, 12:30:22
      11
      многим не нравится!
  • я
    18.12.2016, 13:45:55
    18
    социальная направленность - это повышение тарифов на капремонт в 3 раза! Ура, гапликов!
    • Иванов
      18.12.2016, 14:05:52
      16
      по моему мнению - когда звучит фраза "СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ" - означает что все будет за счет НАРОДА ...

      посмотрите - лет 5 активно используют "бюджет останется СОЦИАЛЬНО НАПРАВЛЕННЫМ" и тут же поднимают тарифы, налоги и т.д.

      поэтому и вывод у меня такой - все что еще можно НАДО ЗАБИРАТЬ У НАРОДА ...

      пол года активно писали как ОПГ Гайзера нас обдирали - и теперя ОПЯТЬ поднимают тарифы НА ВСЁ .... т.е. если они обдирали и мы справилися - то почему бы и дальше не поднимать ????????????????????????????????????????????

      больше слов НЕТУ ......
      • БГБ
        18.12.2016, 21:00:55
        4
        Есть!
        Я их много знаю!
  • Сергей
    18.12.2016, 13:58:40
    -7
    Остыл
    До выборов активний был Гапликов много кого работать затавил многих бездельников турнул..
  • Иванов
    18.12.2016, 14:01:44
    12
    вот эта фраза как раз вся сущность показухи ...

    "Продолжится работа по активизации инвестиционного потенциала муниципальных образований, с учётом принятой стратегии социально-экономического развития республики. Максимально эффективному решению обозначенных задач будет способствовать повсеместное применение проектного управления, сообщает сайт Правительства Коми."

    100 слов ни о чем .... так и живем ...
  • а где
    18.12.2016, 14:01:47
    10
    а где
    направленность на поправку тарифов за ЖКУ? Которые были установлены неправомерно громадными бывшими гайзеровскими сообщниками? Где социальная направленность на о, чтобы выявить ворье в системе Комиэнергосбыта, которые систематизировали воровство под видом "общедомовые нужды"???
    • Хорошая новость
      18.12.2016, 14:56:13
      0
      Общедомовых после нового года не будет!
      Плохая новость - УК повысят тарифы.
  • цугундер
    18.12.2016, 15:05:53
    1
    https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/28171169/?frommail=1
    СМИ сообщили о начале расследования ФИФА в отношении Мутко
    • вот уверен
      18.12.2016, 16:36:30
      8
      в отношении любого чиновника если завести дело, и если вернуть все украденное государству (народу), то мы бы жили в разы лучше, чем Арабские Эмираты и Катары вместе взятые.
  • 1
    18.12.2016, 19:52:36
    2
    Жрите, патриоты. ВЫ ж смеялись ваши искандеры когда санкции вводили. А щас бабок в бюджете нет, и доить вас будут знатно!!!!
    • палке
      18.12.2016, 20:37:33
      1
      А вас,не патриоты, доить не будут? Вы особенный?
  • НАШЛИ ГДЕ ПИСАТЬ...
    19.12.2016, 9:13:56
    2
    Вы лучше конкретно Гапликову писали бы или Володе, тем более скоро выступать будет.
  • обыватель
    19.12.2016, 16:06:33
    0
    Когда "мягко стелят " бывает очень "жестко спать".Вот и у нас начло было "много обещающее"...Гайзер -кака,Гайзер вор...Поживем еще многое увидим...
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