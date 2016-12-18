Проект бюджета Республики Коми, принятый на ближайшую трёхлетку, сохраняет социальную направленность

Об этом заявил Глава Республики Коми Сергей Гапликов, поблагодарив Правительство региона и депутатов Государственного Совета за активную работу по формированию главного финансового документа Республики Коми на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Глава Республики Коми отметил, что процесс формирования бюджета проводился в сложившейся непростой экономической ситуации и его важнейшей задачей стало обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджета.

Безусловным приоритетом при формировании расходов бюджета остаётся исполнение социальных обязательств, включая исполнение майских указов Президента, которые непосредственно затрагивают интересы населения. При этом социальные затраты бюджета остаются самыми значительными.

Несмотря на трудности с доходными источниками бюджета, до 2018 года продлены выплаты регионального семейного капитала; выплаты матерям, родившим 3-го и последующих детей; выплаты родителям по уходу за детьми-инвалидами до 18 лет; продлевается возмещение расходов на проезд в медучреждения беременным, проживающим в труднодоступных местностях; единовременное пособие при усыновлении (удочерении); ремонт жилья детям-сиротам.

Ещё одним приоритетом остаётся поддержка сельхозтоваропроизводителей. В проекте республиканского бюджета сохранены основные направления государственной поддержки сельского хозяйства с учётом целей государственной политики, реализуемой в агропромышленном комплексе, направленной на импортозамещение.

Продолжится работа по активизации инвестиционного потенциала муниципальных образований, с учётом принятой стратегии социально-экономического развития республики. Максимально эффективному решению обозначенных задач будет способствовать повсеместное применение проектного управления, сообщает сайт Правительства Коми.

В целях обеспечения сбалансированности и устойчивости как республиканского, так и местных бюджетов, руководитель региона обозначил ряд приоритетных задач на ближайшую перспективу. В том числе по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет; активизации участия в федеральных программах и максимальному привлечению ресурсов федерального бюджета; всесторонней поддержке в развитии малого бизнеса, мобилизации государственной и муниципальной собственности с целью интенсификации предпринимательской активности и наращивания доходной базы бюджета; отказу от принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных источниками финансирования, и затратных мероприятий государственных программ или непрограммных направлений, не относящихся к социально значимым; реализации мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, в первую очередь путём оптимизации структуры государственных и муниципальных организаций, оптимизации штатной структуры государственных и муниципальных учреждений в части административно-управленческого персонала; максимальной поддержке малоимущих и социально незащищённых граждан.