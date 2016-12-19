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19.12.2016 07:06
Усинск начнет новую неделю с аномальных морозов
Однако, уже к концу недели заметно потеплеет.
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Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми, на неделе погода неустойчивая: от аномально холодной до аномально теплой.

В начале недели удержатся сильные морозы. Температурный фон ожидается на 12-16С ниже среднего многолетнего. В ночные и утренние часы в большинстве районов морозы будут усиливаться до -30...-35С, местами возможно до -39...-44С. Днем будет градусов на 5-7С выше. Велика вероятность, что характер погоды начнет меняться со среды — скажется влияние атлантического циклона.

На смену морозам придут снегопады, метели, и, начиная с западных районов, существенное повышение температуры воздуха. Но только к концу недели теплый воздух окончательно вытеснит морозы за Урал, повсеместно ожидается -1...-6С.

Комментарии (3)

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  • дядя
    19.12.2016, 11:25:44
    8
    Почему аномальные морозы? Обычная температура для этого времени года .
    • Вася помбур
      20.12.2016, 13:44:45
      1
      Аномальные журнализды просто любят это слово и применяют его где попало.
  • усинка
    19.12.2016, 16:02:30
    0
    У нас пляжную зону еще не вводили,север.
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