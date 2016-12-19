Усинск начнет новую неделю с аномальных морозов

Однако, уже к концу недели заметно потеплеет.

Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми, на неделе погода неустойчивая: от аномально холодной до аномально теплой.

В начале недели удержатся сильные морозы. Температурный фон ожидается на 12-16С ниже среднего многолетнего. В ночные и утренние часы в большинстве районов морозы будут усиливаться до -30...-35С, местами возможно до -39...-44С. Днем будет градусов на 5-7С выше. Велика вероятность, что характер погоды начнет меняться со среды — скажется влияние атлантического циклона.

На смену морозам придут снегопады, метели, и, начиная с западных районов, существенное повышение температуры воздуха. Но только к концу недели теплый воздух окончательно вытеснит морозы за Урал, повсеместно ожидается -1...-6С.