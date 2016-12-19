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19.12.2016 08:11
Похититель пальто оказался рецидивистом
После того, как его отпустили после первой кражи, злоумышленник вновь позарился на чужое.
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Ранее мы писали о произошедшем случае, когда в одном из торговых центров Усинска мужчина украл пальто, в которое был "одет" манекен.

Злоумышленника нашли, провели проверку, однако заключать под стражу его не стали ввиду небольшой опасности для общества его деяния.

На минувшей неделе подозреваемый повторно совершил кражу, теперь уже в одном из магазинов по улице Нефтяников. Как стало известно, он похитил три переносных жестких диска на общую сумму более 15 тысяч рублей.

Вскоре после совершения кражи он был задержан сотрудниками полиции и на сей раз заключен под стражу.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (7)

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  • Коми морт
    19.12.2016, 8:27:04
    1
    ИСПРАВЬТЕ!!! РецедИвист.
    • Бывалый
      19.12.2016, 9:38:07
      1
      Рецидивист - всё правильно написано. Или рецедевист надо?
  • Для знатоков.....
    19.12.2016, 8:33:53
    9
    Правописание
    РЕЦИДИВИСТ - в уголовном праве лицо, которое после его осуждения приговором вновь совершило одно или несколько преступлений
  • ДЛ
    19.12.2016, 9:30:27
    3
    У школоты актировка, вот и строчат тут статейки свои)
    • ДЛ
      19.12.2016, 9:36:46
      -2
      *комментарии т.е. В статье всё нормально
  • Грамотей
    19.12.2016, 9:57:43
    3
    рецыдевыст
    ну что вы все напали на несчастного рыбёнка сейчас новые правила - вы просто еще не знаете всего, а правильно писать сейчас надо так как хочешь и будет все правильно, даже если это раньше было не правильно.
  • грамотный
    19.12.2016, 14:12:04
    -2
    грамотею
    грамотей я, грамутей, с каждым годом мыслю всй мутней...
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