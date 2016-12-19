Похититель пальто оказался рецидивистом

После того, как его отпустили после первой кражи, злоумышленник вновь позарился на чужое.

Ранее мы писали о произошедшем случае, когда в одном из торговых центров Усинска мужчина украл пальто, в которое был "одет" манекен.

Злоумышленника нашли, провели проверку, однако заключать под стражу его не стали ввиду небольшой опасности для общества его деяния.

На минувшей неделе подозреваемый повторно совершил кражу, теперь уже в одном из магазинов по улице Нефтяников. Как стало известно, он похитил три переносных жестких диска на общую сумму более 15 тысяч рублей.

Вскоре после совершения кражи он был задержан сотрудниками полиции и на сей раз заключен под стражу.

(с) Усинск.Онлайн