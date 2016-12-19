Строительство моста через реку Лыжа идет полным ходом

Не смотря на сорокаградусный мороз в усинском районе продолжается строительство мостового перехода через реку Лыжа.

В Коми продолжается поэтапное строительство и реконструкция участков строящейся автомобильной магистрали «Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар». Строительство дороги, пересекающей большую часть территории республики, является одним из приоритетных направлений в области дорожного строительства в регионе.

Мероприятия, связанные со строительством дороги «Сыктывкар - Нарьян-Мар», предусмотрены Государственной программой Республики Коми «Развитие транспортной системы», утвержденной Постановлением Правительства Республики Коми от 30.12.2011 № 650.

В настоящее время продолжаются работы по строительству мостового перехода через реку Лыжа на автомобильной дороге «Печора (от п. Кожва) - Усть-Уса - Усинск». Это дорожное сооружение планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.

Протяженность самого перехода составляет 200 метров. Также ведется отсыпка подъездов к мостовому переходу. Несмотря на низкую температуру на объекте работает техника, в чем мы лично смогли вчера убедиться.

Как рассказал заместитель министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства региона Эдуард Слабиков на недавно прошедшем Пленуме Коми рескома профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и ассоциации дорожных организаций республики «Дороги Коми», в 2017 году Коми получит на 1 млрд руб. меньше ассигнований из федерального бюджета. В частности из-за этого в будущем году на ремонт моста через реку Лыжа в Усинском районе будет направлено не 230 млн руб., а всего 30.

(с) Усинск.Онлайн