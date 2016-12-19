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19.12.2016 09:06
Строительство моста через реку Лыжа идет полным ходом
Не смотря на сорокаградусный мороз в усинском районе продолжается строительство мостового перехода через реку Лыжа.
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В Коми продолжается поэтапное строительство и реконструкция участков строящейся автомобильной магистрали «Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар». Строительство дороги, пересекающей большую часть территории республики, является одним из приоритетных направлений в области дорожного строительства в регионе.

Мероприятия, связанные со строительством дороги «Сыктывкар - Нарьян-Мар», предусмотрены Государственной программой Республики Коми «Развитие транспортной системы», утвержденной Постановлением Правительства Республики Коми от 30.12.2011 № 650.

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В настоящее время продолжаются работы по строительству мостового перехода через реку Лыжа на автомобильной дороге «Печора (от п. Кожва) - Усть-Уса - Усинск». Это дорожное сооружение планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.

Протяженность самого перехода составляет 200 метров. Также ведется отсыпка подъездов к мостовому переходу. Несмотря на низкую температуру на объекте работает техника, в чем мы лично смогли вчера убедиться.

Как рассказал заместитель министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства региона Эдуард Слабиков на недавно прошедшем Пленуме Коми рескома профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и ассоциации дорожных организаций республики «Дороги Коми», в 2017 году Коми получит на 1 млрд руб. меньше ассигнований из федерального бюджета. В частности из-за этого в будущем году на ремонт моста через реку Лыжа в Усинском районе будет направлено не 230 млн руб., а всего 30.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (18)

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  • Эюя
    19.12.2016, 9:56:58
    21
    200 метров полотна строят 10 лет, сразу видно - профессионалы.
    Может строителей с Крымского моста попросить, чтобы достроили в 2017 г.
    • Усинск
      19.12.2016, 10:12:31
      6
      А Вы думаете Гайзер почему чалится? Потому как 10 лет мост " строил".
      • Лол
        19.12.2016, 10:15:19
        -9
        А он типа из своего кармана мост спонсировать должен был?
        • Усинск
          19.12.2016, 10:25:27
          1
          А Вы за него впряглись чего вдруг? Конечно не из Вашего и своего кармана.
          • Шопля
            19.12.2016, 18:33:11
            1
            Гайзер к мосту никоим боком.
    • ватсон
      19.12.2016, 12:39:33
      9
      Я что то не понял формулировку , "на ремонт моста через реку Лыжа в Усинском районе будет направлено не 230 млн руб., а всего 30 " . О КАКОМ РЕМОНТЕ МОСТА РЕЧЬ , ЕСЛИ ОН ЕЩЕ НЕ ПОСТРОЕН ?
      • 112233
        19.12.2016, 14:31:13
        9
        Видимо по документам он уже построен на столько давно, что пришло время ремонта))))
    • я
      19.12.2016, 13:13:13
      2
      так там ротенберг...
  • Джордж Псаки
    19.12.2016, 10:48:56
    1
    Я чё-то не понял в натуре концовку
    Хочется спросить Эдуарда Слабикова: 30 млн. руб. вместо 270 млн. - а чё так слабо? Сколько надо-то ещё по смете на строительство моста? Абзац, вызывающий кучу вопросов и одно только недоверие, несмотря на оптимистичные новости.
    Да, Усинск Онлайн, научитесь уже "несмотря на" писать правильно!
  • ДЛ
    19.12.2016, 10:50:54
    4
    Ха, еще и вместо 230 млн. всего 30 выделили на след. год, так что лет 5 еще строить будут с таким финансированием(
  • Владимир
    19.12.2016, 12:10:01
    4
    Дорога Сыктывкар -- Нарьян-Мар (долгострой)
    В 90 х строительством занимался Мосто отряд-19 из под Питера. (строит. мостов за Харьягой к Нарьян-Мару). А когда власть имущая набивать стала свои карманы, то и про дорогу тоже забыли (забили на неё и на нас Усинцев). РЖД с автодорогой не хотят уживаться.
  • Не понял
    19.12.2016, 12:41:30
    6
    Мост ещё недостроили, а в 2017 г. уже будут ремонтировать:"будущем году на ремонт моста через реку Лыжа в Усинском районе будет направлено не 230 млн руб., а всего 30". Получается что не успели достроить, а мост уже разваливается.
  • я
    19.12.2016, 12:49:36
    4
    а где строители? Что то не одного работника не видно кто строит Дед Мороз что-ли
  • Сеня
    19.12.2016, 13:17:43
    4
    Там уже река высохла давно , можно и так проехать .
  • Я
    19.12.2016, 14:21:04
    2
    Она (стройка) таким ходом идет уже 12 лет
  • Дожили
    19.12.2016, 14:35:12
    1
    Летом там люди проезжают по грунтовке,зачем нужен мост над высохшей рекой???и объясните мне пожалуйста,а как будет обстоять дорога до этого моста?людям все равно туда надо будет плыть на баржах??или будут ещё мост строить?или есть дорога?
  • Очевидец
    19.12.2016, 15:25:35
    3
    Ладно мост. Дорога будет выходить к берегу, где речка Уса разливается не на один километр (залевные луга). Что будут строить и по чему будут ездить до берега реки? Надо было дорогу строить вдоль железной дороги, ещё при СОВДЕПЕ. Как говорится, делай дело сразу и до конца!
    • Я
      20.12.2016, 1:00:24
      1
      С мостами общими
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