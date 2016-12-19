Информация по вопросам миграции для гостей и жителей Усинска

Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Усинску информирует население нашего города о видах оказываемых услуг и о времени приема.

Записаться на прием для получения государственных услуг можно по телефону: 43-7-77 по субботам с 09.00 до 13.00 часов на неделю.

ВЫДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЗАПИСИ

1.​ Разрешение на временное проживание

Виды на жительство

Подача уведомлений о проживании ИГ

Регистрация по месту жительства по РВП и ВНЖ

11.00 – 13.00

(онлайн запись на сайте – 14.00 до 18.00)

2.​ Миграционный учет, временное убежище

организации - 11.00 – 13.00

физ.лица - 16.00 – 18.00

3.​ Гражданство

- вторник – 09.00 - 13.00

- среда - 11.00 – 13.00

- 16.00 – 18.00

- пятница – 09.00 – 13.00

- суббота – 10.00 - 12.00

4.​ Загранпаспорта

11.00 – 13.00

15.30 – 17.00

5.​ Регистрационный учет

11.00 – 13.00

16.00 – 18.00

6.​ Замена паспорта РФ

11.00 – 13.00

16.00 – 18.00

7.​ Утрата, замена паспорта РФ по месту обращения

11.00 – 13.00

16.00 – 18.00

8. Прием начальника отдела по вопросам миграции

вторник - 14.00 – 15.00

суббота - 09.00 – 12.00

Дополнительно сообщаем, что некоторые государственные услуги можно также получить в Центре государственных и муниципальных услуг «Мои документы» МО ГО «Усинск» по адресу: г.Усинск, ул.Нефтяников, дом 38.

Центр «Мои Документы» – это организация оказывающая населению и юридическим лицам комплекс государственных (в том числе и федеральных органов власти) и муниципальных услуг в режиме «одного окна».

Предоставляет государственные услуги:

1. Прием документов и личных фотографий, необходимых для получения или замены паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.

2. Прием заявления и документов для оформления паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации.

3. Постановка иностранных граждан и лиц без гражданства на учет по месту пребывания.

Отдел по вопросам миграции ОМВД России по г.Усинску напоминает, что Вы всегда имеете возможность в любое удобное для Вас время подать заявление на предоставление государственных услуг через Единый портал (www.gosuslugi.ru). А именно, не выходя из дома, пройдя несложную процедуру регистрации и создав «личный кабинет», Вы сможете получить необходимую услугу, не занимая очередь в государственном учреждении.

Стоит отметить, что кроме экономии Вашего времени, подача заявлений через Единый портал имеет ряд других преимуществ:

Вы сможете отслеживать состояние оказания выбранной услуги;

При подаче заявлений в электронном виде (за исключением заявления о выдаче заграничного паспорта нового поколения), Вам достаточно прийти всего один раз для получения услуги;

Граждане, обратившиеся за услугой через Единый портал, обслуживаются вне очереди.

Например, хотелось бы обратить Ваше внимание на простоту постановки (снятия) с регистрационного учета по месту пребывания граждан РФ. Теперь после подачи заявления в электронном виде Вам достаточно лишь единожды подойти в соответствующий территориальный орган по вопросам миграции, и Вам тут же будет оказана услуга по регистрации. Немаловажно, что это особенно актуально для жителей отдаленных районов, которым добраться до места подачи заявления зачастую затратно и проблематично.

Кроме вышеупомянутой услуги по постановке (снятию) на регистрационный учет по линии миграционной службы гражданам РФ предоставляются следующие услуги в электронном виде:

​оформление заграничных паспортов с электронным носителем информации;

оформление заграничных паспортов гражданина РФ старого образца;

оформление (замена) паспортов гражданина РФ;

получение адресно-справочн ой информации для физических лиц;

оформление приглашений на въезд в РФ от физического лица;

постановка (снятие) с регистрационного учета по месту жительства граждан РФ.

На сайте (www.gosuslugi.ru) имеются образцы всех заявлений, а также перечни документов, необходимых для оказания той или иной услуги. Порядок подачи заявлений можно также найти непосредственно на сайте госуслуг. Там же Вы можете просмотреть справочные материалы и обучающие ролики, которые помогут Вам при возникновении трудностей.