<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

19.12.2016 11:25
Почти 2 километра кабеля украли злоумышленники
Одно из предприятий города недосчиталось части кабельной продукции.

aaaaaayz.jpeg

В работе полицейских Усинска находится дело о краже 1700 метров кабеля, принадлежащих одному из предприятий города.

Сама кража произошла в период ещё с 25 августа по 18 сентября 2016 года.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиции удалось установить причастных к преступлению лиц - это молодые люди 1988 и 1992 годов рождения. Последний является сотрудником пострадавшей компании.

Относительно обоих лиц ведется производство по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса - кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору. Данные лица находятся под подпиской о невыезде.

Кроме того, правоохранители теперь ищут следы данных граждан и в других аналогичных преступлениях: за последнее время таковых накопилось немало. При подтверждании причастности лиц в каких-либо иных эпизодах, им будут предъявлены дополнительные обвинения.

(с)Усинск.Онлайн

Комментарии (10)

Добавить комментарий
  • Северный
    19.12.2016, 11:34:04
    0
    САКА???? Что это
    • дядя
      19.12.2016, 11:35:36
      1
      это кража произошла
      • тетя
        19.12.2016, 11:37:12
        0
        а от куда она произошла не пишут. просто сака и все.
        • внук
          19.12.2016, 11:38:37
          1
          Главное, что произошла. А там следствие разберется. И вообще, была ли сака?
  • Владимир
    19.12.2016, 11:41:18
    2
    Я вас умоляю.. Лукойл когда пришел... безбожно крали трансформаторы, эцн кабеля... БАНКРОТИТЬ ТО КОМИНЕФТЬ НАДО БЫЛО... а взять имущество на баланс... Поднять акции КОМИНЕФТИ... Вот и крали все... ЛУКОЙЛ... ДОЛЖЕН России...
    • мек
      19.12.2016, 12:52:36
      -2
      серьёзное обвинение, УК РФ, Статья 128.1. 2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, -наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов.
      • Северный
        19.12.2016, 12:58:22
        4
        Это не клевета! Так было на самом деле. Лукойл осуществил захват Коминефти! Скажите тоже клевета?
    • Владислав
      20.12.2016, 18:02:07
      0
      безбожно крали трансформаторы
      Пёрли всё что ни приколочено, подтверждаю. Сам был студентом, в коми нефти в то время вывозили станки и оборудование. Приехали на базу, стоял какой то пьяный мужик, типа сторож, взял бутылку и пошел дальше в каморку спать.
  • тема
    19.12.2016, 13:42:19
    3
    тема
    Ищите на гаражах за первой школой. Там частенько цвет метом кто то занимаеться.
  • Владимиру
    19.12.2016, 15:51:21
    1
    Что было - то было! На базе дорогостоящее оборудование .новое.в упаковке..."передвигали" по приказу начальства бульдозером,заведомо зная что миллионное оборудование тут же превратиться в груду металлолома...а дальше - из оборудования варварски выдирали дорогостоящие металлы...ВАРВАРСКИ разворовывали абсолютно новенькие трансформаторы...рубили и жгли новые кабеля...металл увозили хохлы неподъемными баулами...контроля не было.Был такой случай на Пармских дачах,два д****а в бане жгли кабеля,что то пошло у них не так,то ли выпили лишку, один загорелся, другой - впопыхах ,чтобы затушить - вылил ведро жидкости.не задумываясь,раз в ведре,да еще в бане - вода...но оказалась соляра.Концовка не веселая ,разбогатеть не удалось.
Последние комментарии
Последние объявления
   
 