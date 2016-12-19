Почти 2 километра кабеля украли злоумышленники

Одно из предприятий города недосчиталось части кабельной продукции.

В работе полицейских Усинска находится дело о краже 1700 метров кабеля, принадлежащих одному из предприятий города.

Сама кража произошла в период ещё с 25 августа по 18 сентября 2016 года.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиции удалось установить причастных к преступлению лиц - это молодые люди 1988 и 1992 годов рождения. Последний является сотрудником пострадавшей компании.

Относительно обоих лиц ведется производство по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса - кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору. Данные лица находятся под подпиской о невыезде.

Кроме того, правоохранители теперь ищут следы данных граждан и в других аналогичных преступлениях: за последнее время таковых накопилось немало. При подтверждании причастности лиц в каких-либо иных эпизодах, им будут предъявлены дополнительные обвинения.

(с)Усинск.Онлайн